La reaparición de Emanuel Ortega, a casi un mes de su separación de Julieta Prandi

A casi un mes de su separación de Julieta Prandi, Emanuel Ortega reapareció públicamente para compartir un momento especial junto a su familia. El músico participó de la fiesta de cumpleaños de su hermana Rosario, quien celebró la llegada de sus 41 años junto a sus seres queridos.

La cantante estuvo rodeada de familiares y amigos, entre ellos Charly García, y mostró imágenes de la celebración a través de las redes sociales. “Cumpliendo años muy feliz”, escribió la hija menor de Palito Ortega y Evangelina Salazar junto a varias imágenes del encuentro.

Palito Ortega junto a sus hijos celebrando el cumpleaños de la cantante instagram.com/rior0sa

El festejo se desarrolló en distintos momentos y escenarios. Durante el día, Rosario disfrutó de un almuerzo familiar y mostró imágenes alrededor de una extensa mesa con mantel blanco, flores y torta. Allí se la veía junto a sus hermanos Emanuel (quien viste remera blanca y gafas de sol), Martín y Julieta, y sus padres.

Rosario Ortega, rodeada de algunos de sus hermanos, Emanuel, Martín y Julieta instagram.com/rior0sa

Por la noche, el festejo continuó con una reunión más íntima con los hermanos nuevamente reunidos y otras postales que incluyen los momentos en que la cumpleañera sopla las velitas, canta frente a un gran número de invitados y disfruta del abrazo de sus seres queridos.

Charly García, presente en la fiesta de cumpleaños de su corista, Rosario Ortega instagram.com/rior0sa

Rosario también compartió en las redes algunos de los regalos que recibió, entre ellos un disco firmado por Charly García, quien le escribió una dedicatoria especial: “Para Ro”. Entre los obsequios hubo, además, una raqueta de tenis.

¿Interna familiar tras el casamiento con Prandi?

La aparición de los hermanos Ortega juntos cobra especial relevancia después de las especulaciones que surgieron en torno a la familia por las ausencias de varios de ellos en el casamiento de Emanuel y Julieta Prandi, y el pronunciamiento de algunos miembros de la familia tras la posterior separación de la ahora expareja.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega, protagonistas de una mediática separación (Foto: Instagram @jprandi/@emanuelortega1)

Después de seis años de relación, el músico y la modelo habían celebrado su boda civil apenas 27 días antes de que se conociera la noticia de la ruptura. La falta de algunos integrantes de la familia Ortega en aquella ceremonia dio lugar a que surgieran versiones sobre posibles diferencias entre los hermanos y la modelo. Sin embargo, desde el entorno familiar desmintieron que existiera un conflicto.

Prandi anunció el final del vínculo el 12 de octubre a través de un comunicado en las redes sociales y surgió la polémica después de que se vinculara al músico con otras mujeres y se apuntara a una tercera en discordia como motivo de la separación.

Días atrás, Prandi volvió a hablar sobre el fin de su matrimonio en entrevista con SQP (América TV) y pidió que terminen las especulaciones sobre su vida privada. “Sigan matándome como quieran, pero basta, déjenme vivir. Ya me separé, ya está”, expresó.

Y sumó: “Yo sé el dolor que estoy atravesando. Si tomé esta decisión, es porque algo pasó, algo que no me gustó o una falta de respeto. Y esa consecuencia -mi posteo- no puede ser más grave que la falta misma. De lo único que hablan es del posteo. Bien. Opinen todo lo que quieran, pero déjenme vivir. Ya me separé, ya está”, manifestó.

La modelo y conductora también cuestionó que se la impulse a contar detalles de lo ocurrido. “Intentan que yo siga explicando todo lo que pasó y yo no lo voy a explicar”, advirtió.

Además, se refirió a las interpretaciones que circularon sobre su personalidad y su comportamiento durante la relación. “Yo entiendo que ustedes ya tomaron un partido, ya me armaron un personaje, ya me trataron de tóxica. Está fantástico, sigan así, opinando lo que quieran. Lo que no pretendan es que yo me sume. Escuché aseverar cosas que realmente nadie que haya estado dentro de la pareja, a no ser que sea Dios, puede aseverar, y lo están aseverando. Yo no me voy a sumar a eso”, zanjó.