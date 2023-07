Steve Hackett: el motivo por el que se fue de Genesis en el mejor momento de la banda y el poder curativo de sus manos

escuchar

Apenas había pasado la mitad de la década del setenta. Steve Hackett era el guitarrista de una de las bandas más famosas del “prog rock” de aquellos años, Genesis. Pero necesitaba otro aire. Luego del último disco de estudio (el octavo, Wind & Wuthering, lanzado en diciembre de 1976) decidió dar un paso al costado. En 1977, cuando culminó la gira de presentación de aquel disco les dijo adiós a sus compañeros de ruta. Sin embargo, hubo registros en vivo que terminaron convertidos en el álbum doble Seconds Out. Esa es, técnicamente, su última participación discográfica con el grupo.

Tras varios álbumes en solitario, Hackett comenzó a “revisitar” la música de Genesis desde finales de la década del noventa. Y cada tanto vuelve a su primer amor; vuelve a ese que, si bien no fue su primer grupo de juventud, se transformó en su principal plataforma como músico profesional, desde que un día llegó a ocupar el lugar de la guitarra, gracias a un aviso clasificado que se había publicado en la revista Melody Maker. Más de medio siglo después, a los 73, Steve sigue revisitando ese repertorio y en agosto próximo traerá nuevas versiones de aquel disco que cerró su etapa Genesis, Seconds Out. La particularidad es que estará acompañado por la Genetics (banda argentina de tributo a Genesis). La cita será el 25 de agosto en el Estadio Luna Park, como cierre de una gira denominada Seconds Out and more 2023, que también incluirá Lima, Santiago de Chile, San Pablo y Río de Janeiro.

Desde su casa, en el Reino Unido, conversó con LA NACION sobre su mundo musical y las reacciones de los fans frente a los repertorios de Genesis. También se refirió a su nomadismo, a las diferentes culturas que lo nutrieron, el poder de curar que tienen las manos y la música, y señaló cierto enojo con la política exterior británica, desde su condición de descendiente de refugiados.

-¿Cuáles son las diferencias entre aquel Seconds Out de 1977, mayoritariamente integrado por registros de conciertos en París y las actuales versiones de aquel disco en vivo?

-Según la forma en que reviso el material, cambio ciertas cosas. No lo hago al pie de la letra. Honro el espíritu del original pero con la experiencia de ahora. Creo que siempre somos muy buenos al principio, pero sé que ahora puedo tocar mejor siendo un hombre mayor. Además, en este momento la tecnología es mejor, los sonidos son mejores, aunque entiendo que la gente pueda querer una repetición completa de lo que se hizo en el pasado. Sin embargo, para mí la música siempre tiene que girar y a veces es gracias a un pequeño matiz cómo evolucionan esas cosas. Sé que soy un músico diferente del que la gente ha escuchado antes. Todavía hago todas las cosas que hacía entonces, pero ahora puedo hacer cosas que no podía hacer en aquel momento, así que creo que es para que otras personas lo juzguen. Lo cierto es que he estado involucrado en tantos tipos diferentes de música en los últimos años que creo que de ese modo uno termina evolucionando. En mi vida joven lo que escuchaba eran guitarras y nada más; luego, con el tiempo, llegué a apreciar todos los instrumentos, no solo los instrumentos de rock, sino los instrumentos de orquesta y los instrumentos folklóricos de todo el mundo, así que espero estar explicando algo de mi orientación.

-Grabó este material con su propia banda, ¿cómo es recrearlo con una banda argentina como Genetics?

-Los conocí hace varios años. Cuando los escuché pensé que eran muy buenos y disfruté trabajar con ellos. Nos mantuvimos en contacto. Hicimos algunas cosas en Argentina, en Perú, y siempre fue muy interesante. Ahora lo haremos sobre una base más amplia. En este momento me muevo con tres bandas diferentes. Tengo mi propia banda. También acabo de terminar de trabajar en Hungría, Eslovaquia, Austria y Rumania con la banda húngara Djabe, haciendo más cosas de fusión, y ahora estaré trabajando en América del Sur con Genetics. Me estoy moviendo todo el tiempo, es que luego del Covid me quise poner al día. En otras partes del mundo estamos tocando el álbum Foxtrot. Es una fiesta móvil y un menú cambiante. Así es como está funcionando en este momento. Vivo en Inglaterra, pero no estoy aquí por mucho tiempo. Vivo bastante en una maleta.

-¿Y hay algún lugar de preferencia?

-Yo diría que me siento como en casa en muchos países, especialmente cuando vuelvo a ellos. Se siente como volver a casa yendo a muchos lugares; de hecho, casi me siento extraño cuando estoy en mi hogar, en Inglaterra, después de viajar a otros lugares y otras culturas y otros climas políticos. A menudo encuentro que la gente es más generosa en otros lugares que en Inglaterra. Desafortunadamente, Inglaterra se ha visto plagada de xenofobia y miedo al extranjero y el gobierno británico parece estar muy en contra de los refugiados y, por supuesto, yo mismo soy de una familia de refugiados. Me siento en desacuerdo con el gobierno que actualmente está empoderado y he notado que otros países han sido mucho más acogedores con los refugiados que son parte de la creciente crisis mundial en este momento.

-¿Podría contarme más sobre esta familia de refugiados?

Sí, mi familia de refugiados, por parte de mi madre, vino de Polonia. Otros vinieron de Rusia. Primero fue vía Portugal, por eso sus apellidos cambiaron en cada país. En Portugal fueron Da Costa, por ejemplo, hasta en que Inglaterra fueron llamados Davis. Mi tío Jack Davis vivió 108 años y fue el soldado sobreviviente de mayor edad de la Primera Guerra Mundial. Cuando cumples los 100 la Reina te envía una carta. Tenía ocho tarjetas de cumpleaños de la Reina y estaba en la portada de todos los periódicos, porque su cumpleaños coincidía aproximadamente con el final del Día del armisticio de la Primera Guerra Mundial. También tenemos a alguien de la misma familia, del lado judío, que es la tía Rini, de 105 años. Es hermana de mi abuelo. Todavía está viva también. Desafortunadamente Jack ya no es de esta tierra pero me gusta creer que hay una dimensión espiritual en la que continúa. Es una creencia personal que también va junto con la idea de la música. Creo que el subtexto de la música es curar a las personas y revitalizarlas. Es un poco como poner más gasolina en el tanque. Ese es el efecto de la música. Además de hacer música soy capaz de curar a la gente con mis manos. He tenido mucha suerte en curar a personas, especialmente con problemas auditivos de tinnitus, por ejemplo . Y cuanto mayor me hago, más lo hago. Creo que la música es parte de eso. Pero también creo que la música no es solo un sanador, sino que es una embajadora de paz. Si puedes hacer que todos canten la misma canción, bajo el mismo hechizo de la misma música, creo que puedes hacer muchas cosas maravillosas con esto. Estoy muy triste por la condición del mundo en este momento, algunos dicen que es un mundo que se está desvinculando, un mundo que funcionaba muy bien en conjunto y que parece estar rompiéndose y fracturándose. Frente a eso, me presento en tantos lugares como puedo y, por lo general, con mi propia guitarra trato de tocar tantos tipos diferentes de música como pueda. Incluso clásica. Tengo muchas ganas de ir a la Argentina porque ya han pasado algunos años. Con Genetics tengo la oportunidad de visitar algunos otros países de América del Sur. Es una especie de cohesión natural. Disfruté trabajar con ellos en el pasado.

El exguitarrista de Genesis Steve Hackett, a mediados de la década del setenta Michael Putland - Hulton Archive

-¿Qué tanto ensayo van a necesitar?

-Bueno, no han tocado ninguna de mis cosas en solitario, pero Seconds Out, por supuesto, es un álbum doble, por lo que ocupa la mayor parte del espectáculo. No sé cuánto tiempo exactamente tomará, pero estaré allí el suficiente tiempo para corregir cualquier cosa que se necesite. Creo que tocan todo en los tonos originales y con mi banda a veces los bajamos porque es más cómodo para los cantantes. Me interesará ver cómo funcionan en los tonos originales.

-Déjeme llevarlo al final de ese “original”, 1977: ¿Por qué se fue de Genesis?

-Hice un álbum en 1975 que se convirtió en un gran éxito y tuve mucha suerte de que algunos de los muchachos de Genesis estuvieran involucrados en hacer ese disco, pero creo que fue por problemas internos en la banda que todo se volvió muy difícil. Me acusaron de no darle todo a la banda. Les dije: “Le daré todo lo que se me permita dar pero Tony [Banks] y Mike [Rutherford] fueron muy controladores de lo que originalmente era una democracia a la que me había unido. Me dijeron que no podía tener una carrera solista paralela. Le dijeron lo mismo a Peter Gabriel. Así que yo les dije: “Bueno, ¿entonces me garantizan una participación creativa? Pero no. Iba a ser utilizado como empleado, un asesino a sueldo. Y siento que mi lealtad es a la música más que a una banda en particular . Creo que en ese momento Genesis era posiblemente la mejor banda del mundo y creo que incluso si hubiera estado en The Beatles y me pasara algo así, habría respondido lo mismo. ‘Chicos, sigan siendo geniales sin mi. Mi lealtad es a la música en todas sus formas. Me encanta la música que hicimos juntos’. Pude producir lo que creo que es uno de los mejores trabajos que todos hemos hecho colectiva e individualmente, pero es solo una parte de mi vida, la otra parte de mi vida es trabajar en solitario y lanzar álbumes. Tuve la suerte de ver entrar canciones en las listas de éxitos y codearme con Madonna y todos los demás. Mi material ha funcionado muy bien en las listas de casi todo el mundo, pero los promotores siempre quieren Genesis en vivo. Es un poco como el mismo efecto que tiene Roger Waters. Aunque siempre habrá una audiencia más pequeña para lo que hago como solista, en mi corazón. Siempre espero que el mundo entienda la pasión que tengo por las cosas nuevas y que la cantidad de gente que quiere ver las cosas nuevas que he hecho se demuestre. Me encantaría ver una paridad entre las dos. Pero hasta ahora Genesis es, por lejos, mi trabajo más popular. Y lo sé.

Phil Collins, Mike Rutherford, Steve Hackett y Tony Banks, en 1976, un año antes del registro de Seconds Out, el álbum que Hackett recreará para el público porteño. Mondadori Portfolio - Mondadori Portfolio Editorial

-Después del primer volumen de Genesis Revisited, da la sensación de que se trata de una puerta que nunca se terminó de cerrar totalmente porque de allí encontró nuevas ideas.

Creo que en términos de producción e interpretación, la calidad de la escritura fue más alta que la calidad de la producción y de la interpretación. Así que cuando hago otra vez esta música, a veces con una orquesta o con diferentes cantantes, o con distintos arreglos, creo que sale algo muy fuerte. Hubo algo que dijo John Lennon en una entrevista grabada. Dijo que consideraba a Genesis como verdaderos hijos de los Beatles y encuentro esto muy interesante. A menudo vuelvo atrás para grabar algo, un pequeño tema como “Para amigos ausentes”, que acababa de hacer con un par de guitarras acústicas y piano eléctrico cuando lo regrabé en Genesis Revisited, junto al cantante de The Zombies [Colin Blunstone]. Y le di un arreglo orquestal que quería. Porque quería poder hacer por ese tema lo que hizo George Martin para The Beatles, que es tomar el núcleo de una idea. Solo un boceto para convertirlo en un retrato. A menudo, los miembros de Genesis son muy desdeñosos con el trabajo inicial que hicieron, pero este es el trabajo que más entusiasma a los músicos. Es lo que la gente aprendió a tocar en sus instrumentos, incluso aprendieron inglés con esas canciones. No solo por eso este trabajo merece ser honrando y repetido y llevado a lugares que el espíritu original insinuaba. Hay que llevarlo al siguiente nivel. Eso es parte de lo que he hecho con los dos álbumes de Genesis Revisited. He hecho que también ha habido muchas versiones en vivo de Revisited y, de hecho, algunas de ellas son muy, muy buenas. Hay un Foxtrot [álbum de 1972] en vivo que saldrá en septiembre, en los Estados Unidos.

Genetics, talento argentino para recrear a Genesis

Genetics, la banda argentina que acompaña al exguitarrista de Genesis, Steve Hackett

Mientras tanto, Hackett sigue preparando su tour sudamericano que lo traerá a Buenos Aires para actuar con Genetics. Esta banda local nació como una transformación de otra agrupación de tributo a Genesis, llamada Rael, igual que aquel personaje del disco The Lamb Lies Down On Broadway. “Nosotros, con Rael, tuvimos la oportunidad de ser grupo soporte en un show de Steve. Fue hace muchísimos años, por el 86, en el Gran Rex″, rememora Daniel Rawsi, el baterista del grupo. En 2015 viajó otra vez a la Argentina, lo invitamos a comer a nuestra casa, él nos invitó a su show, más tarde le enviamos el material que estábamos haciendo con Genetics. Lo invitamos a tocar, él accedió. Hicimos shows en el teatro Coliseo de Buenos Aires y en Perú. Entablamos una hermosa amistad que perdura hasta hoy. El año pasado nos mandó un email donde decía que tenía ganas de hacer una gira por Sudamérica con nosotros, cosa que es todo un honor. Hackett es un guitarrista formidable con humildad y un carácter espectacular. El honor es porque ya tiene su banda con la que gira por el mundo, pero para estos shows nos elige a nosotros. Es el sueño cumplido”.