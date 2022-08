Rating: Telefe tuvo una gran noche y Yanina Latorre mantuvo los números de LAM

La pantalla caliente de Telefe resulta imbatible: tracciona toda la programación, generando en el prime time un efecto sinergia que arranca a las 20 con Telefe noticias y se continúa con la ficción brasileña Génesis, estrenada esta semana, y el formato La Voz Argentina, conducido por Marley.

Lo más visto del jueves fue Génesis, con un promedio de 14 puntos, solo una décima más que La voz argentina. En cuanto a los picos máximos, la ficción trepó hasta los 14,6 puntos, mientras que el certamen basado en el formato internacional The Voice picó hasta los 16,2 puntos, una cifra muy alta que se destaca por sobre el resto de toda la grilla televisiva del día.

La producción Brasileña Génesis encabezó el rating del jueves

A las 20, en el inicio del horario con más audiencia de la televisión, Telefe noticias marcó 10,8 puntos de promedio y escaló hasta un máximo de 12,9 puntos.

Una de las curiosidades del día se dio pasada la medianoche, cuando La Voz Argentina alcanzó el mayor encendido del jueves con el 53,1 por ciento del share.

En eltrece, Telenoche, Los 8 escalones del millón y Canta conmigo ahora buscan acercarse a la muy instalada programación de Telefe. Lo más visto de este canal fue el programa a cargo de Guido Kaczka, con un promedio de 10,2 puntos, seguido de cerca por la adaptación de All together now conducida por Marcelo Tinelli, que hizo 9,9 puntos .

Los 8 escalones del millón escaló hasta un rating máximo de 11,2 puntos, nada mal al tener que competir con Génesis, el culebrón de historia bíblica sui generis que se instaló fuerte desde el estreno. En cuanto a Canta conmigo ahora, el certamen mantuvo los dos dígitos casi hasta el final, cerrando, cuatro minutos después de la medianoche, con 8,1. Su pico de audiencia fue de 10,8 y se dio a las 22.45, en la misma franja en la que La Voz Argentina también cosechaba su mejor puntaje.

En cuanto al inicio del prime time de eltrece, Telenoche marcó un promedio de 7,1 puntos y tuvo una audiencia máxima de 7,4 puntos.

También en el prime time, Bendita (elnueve) y LAM (América) compitieron por el tercer puesto. Ayer, esa posición quedó en manos del programa de Beto Casella, que viene subiendo sus números, luego de unos días de inestabilidad, y cerró su promedio en 4,6 puntos. Enfrente, LAM, que ayer fue conducido por Yanina Latorre, promedió 3,3 puntos. En cuanto a los picos de audiencia, Casella picó hasta los 5,5 puntos y Latorre trepó hasta los 4 puntos, manteniendo los números que el programa hace con Ángel de Brito, su conductor titular.

Por la tarde, desde las 14.37, Cortá por Lozano (Telefe) marcó 6,5 puntos, solo dos décimas más que Los 8 escalones del millón, primera edición (eltrece) . En la franja que se inicia después de las 16, Hercai (Telefe) hizo 7,2 puntos, dejando muy atrás a Bienvenidos a bordo (eltrece), a cargo de Laurita Fernández, programa que promedió 4,8 puntos, el mismo número que hizo luego Momento D (eltrece), quedando en segundo lugar, por detrás de los culebrones Nuestro amor eterno y Soñar contigo, ambos de Telefe, que cosecharon 8,2 y 8,4 puntos, respectivamente.

Este jueves, Cortá por Lozano y Los 8 escalones del millón, primera edición pusieron en igualdad los números de Telefe y eltrece Archivo

Finalmente, la tarde de las emisoras líderes concluye con la competencia entre la ficción importada Zuleyha (Telefe) y 100 argentinos dicen (eltrece), el formato a cargo de Darío Barassi, ciclos que promediaron 9,2 y 6,3 puntos, respectivamente.

En la TV Pública, esta vez lo más visto se dio a las 20, momento en el que el canal estatal puso en el aire Quién sabe más de Argentina, formato producido por BoxFish y conducido por Robertito Funes Ugarte, que marcó 0,8 de promedio. Con una décima menos, la tira El señor de los cielos lideró en Net TV.

En Bravo TV, la mejor audiencia también fue para un culebrón extranjero, ya que, con 0,5 décimas, Avenida Brasil encabezó en la señal.

Momentos destacados

La Voz Argentina ingresó en la etapa de las emisiones en vivo , un desafío tanto para los participantes como para quienes tienen la responsabilidad técnica de este talent show con cuidada puesta en escena. Ahora, volverán a presentarse los concursantes que hayan superado la etapa de “Playoffs” y el jurado será el público.

Cristian Castro, integrante del jurado de Canta conmigo ahora, se subió al escenario del certamen para interpretar “No podrás”, uno de sus hits más consagrados. Luego, con lágrimas en los ojos, le agradeció a Marcelo Tinelli el apoyo y el afecto.

En LAM, Morena Rial , hija del periodista Jorge Rial, pidió salir en vivo, a través de una comunicación telefónica, luego que en el programa se mostraran imágenes de un episodio violento que, según dijo, ella misma grabó con su celular.

Los 10 más vistos

1. La Voz Argentina (Telefe) 14,1 puntos de rating

2. Génesis (Telefe) 14 puntos

3. Telefe noticias (Telefe) 10,8 puntos

4. Los 8 escalones del millón (eltrece) 10,2 puntos

5. Canta conmigo ahora (eltrece) 9,9 puntos

6. Zuleyha (Telefe) 9,2 puntos

7. Soñar contigo (Telefe) 8,4 puntos

8. Nuestro amor eterno (Telefe) 8,2 puntos

9. Hercai (Telefe) 7,2 puntos

10. El noticiero de la gente (Telefe) / Telenoche (eltrece) 7,1 puntos

Datos proporcionados por Kantar Ibope Media