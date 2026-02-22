Steve Hackett: la herencia musical de Genesis, su relación con Sudamérica y la música como experiencia espiritual

Integrante clave de Genesis entre 1971 y 1977, Steve Hackett amplió el lenguaje de la guitarra dentro del rock, incorporando influencias de la música clásica y la experimentación y dejando su sello en discos esenciales, como Foxtrot y Selling England by the Pound. Hoy, lejos de la mera evocación nostálgica, el músico revisita ese material como un diálogo vivo con su propio pasado. En diálogo con LA NACION, Hackett, quien el 29 de marzo se presentará en el Movistar Arena porteño junto con Genetics, reflexiona sobre esa herencia musical, su relación con Sudamérica y su concepción de la música como una experiencia espiritual, abierta al cruce de géneros y tradiciones. La guitarra de Hackett no era solo un instrumento en Genesis o en sus discos solistas, sino el ‘pincel’ que le dio a esos álbumes sus colores únicos.

—En marzo volvés a la Argentina para tocar música de Genesis junto con Genetics, una banda sudamericana que se ha ganado el respeto del propio universo prog. ¿Qué te convenció de emprender esta gira latinoamericana con ellos y qué encontraste en su manera de abordar ese repertorio?

—Bueno, ellos hacen muy buenas versiones de Genesis. Ya he tocado con ellos antes. Hicimos giras por Sudamérica. Y esta vez tocaremos en cinco países. Obviamente, tocaremos en la Argentina, además de Brasil, Chile, Perú y México. Así que esta vez tocaremos en todos esos lugares. Y son músicos muy, muy buenos, y nos hicimos muy buenos amigos. Son extraordinariamente buenos. Y cuando tocamos en Buenos Aires, la última vez que tocamos fue en el estadio de boxeo. En el Luna Park, que estaba a reventar. Fue el último espectáculo de la gira y fue un evento memorable. El público estuvo maravilloso con este material. Creo que parece haber mucho aprecio por la música de esta época y también por músicos de cierta madurez, digamos. Ya no soy joven, pero sí lo soy de espíritu. Y por eso me encanta tocar frente a la gente. Creo que es para lo que estoy diseñado. Es lo que estoy destinado a hacer.

—Después de tantos años, ¿qué sentís hoy al volver sobre ese material? ¿Lo vivís como una celebración, una relectura o casi como una conversación con tu propio pasado?

—Bueno, esa es una forma muy, muy buena de decirlo. Una conversación de mi yo mayor con mi yo joven, y muchas de las cosas que se hicieron en esa época. Creo que son insuperables en cuanto a composición. Lo que he hecho fuera de Genesis, por supuesto, ha abarcado muchos estilos diferentes. Un enfoque que abarca todos los géneros. No me consideraría músico de rock, ni de música clásica, ni de jazz, ni de blues. Hago música inclusiva. Música de todo el mundo y trabajo con gente de todas partes.

—¿Qué estás haciendo ahora?

—Estoy grabando un álbum con músicos de Europa, Azerbaiyán e India. La idea de una música que pueda expandirse, de modo que el rock se convierta en algo que evolucione y dé cabida a otras formas. Creo que su espíritu es fundamental. Independientemente de lo que toques, si te involucrás espiritualmente, creo que puede ocurrir algo trascendental. En cierto modo, la música es una gran cosa mística y mágica que también tiene propiedades medicinales. Me encanta la historia de un médico inglés que trabajó principalmente en los Estados Unidos. Se llamaba Oliver Sacks y trabajaba con pacientes mentales. Oliver Sacks, autor de la película Despertares, con Robert De Niro y Robin Williams, trataba sobre el trabajo de ese hombre. Lo interesante fue que describió en uno de sus libros, creo que se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, que había una mujer que no podía moverse. Estaba paralizada como una estatua y lo único que le permitía moverse era escuchar música que la conmoviera emocionalmente y entonces podía moverse físicamente. Así que tienes la idea de la música como medicina para esta mujer. Sí. Pero se extiende a todo tipo de áreas. Espiritualidad, música, misticismo, lo paranormal, todo eso. Hay muchos mundos que se entrelazan y se superponen. La música es un portal.

Steve Hackett & Genetics MARTIN PALURI

-La música es doctora y sanadora a la vez...

Sí, creo que sí. La música es sanadora. Creo que es posible producir música como sanación, y la sanación también es posible con las manos. Me interesa mucho porque tuve mucha suerte de que me sanaran varias cosas que no desaparecían. Empecé a leer más sobre el tema y descubrí que se podía sanar con las manos ciertas afecciones. Sobre todo cuando se relacionaba con la música. Podía aliviar el dolor, por supuesto. Permitir que la gente se ponga de pie. A veces, quienes viajaban en vehículos motorizados podían ponerse de pie. Las personas con problemas de espalda que estaban encorvadas podían ponerse de pie. Esto fue maravilloso.

Rescate emocional

​-Sobre la elección del setlist: ¿cómo decidís qué canciones de Genesis merecen ser rescatadas?

-Creo que algunas de las primeras piezas de Genesis de 1973, de Selling England by the Pound, funcionan muy bien en directo. Las toqué con Genetics antes. Canciones como “Firth of Fith”, “Cinema Show” y “Dancing with the Moonlit Night”. Algunas de estas piezas funcionan tan bien en vivo porque se salen de los límites de la forma tal como la conocemos. Algunas de esas piezas se escribieron cuando John Lennon empezó a escuchar Genesis y a hablar bien de la banda. Me sentí muy orgulloso de eso, porque he sido un gran fan de los Beatles. Creo que los Beatles fueron algo extraordinario. Empezaron como imitadores, pero luego se convirtieron en innovadores. La música influye mucho en las exploraciones que proponen. Por supuesto, bajo la guía de George Martin, quien tenía un enfoque más clásico y educado, pero también sirvió como puente para conectar la brecha generacional entre los cantantes románticos de los años 50 y los extraordinarios experimentos de los 60. Teníamos algo muy británico que también estaba conectado con la comedia. Los chistes musicales formaban parte de ello. Los Beatles habrían sido fans de Peter Sellers, Spike Milligan y ese tipo de cosas. La gente siempre me dice: “Vos tocas música progresiva”, pero yo creo que toco música inclusiva. Me encantaría tocar una melodía de los años 30. Me encanta tocar una pieza de Bach. Me encanta hacer una pieza de jazz, una pieza de blues... El bailarín Nureyev, hacia el final de su vida, aprendió a tocar Bach al piano. ¡Qué idea tan extraordinaria! Alguien que había interpretado música a través de la danza.

Steve Hackett sobre el escenario con Genesis, en una imagen de los años 70 Michael Putland - Hulton Archive

-Justamente Astor Piazzolla, antes de enamorarse del tango, lo hizo de Bach y la música barroca…

-Es interesante, ¿verdad? Yo escribí una pieza llamada “Novia mecánica” (“Mechanical bride”) en uno de mis álbumes (To Watch The Storms). Había escuchado a Astor Piazzolla y eso me influyó. Eran un par de compases de un tango muy lento.

-El rock progresivo fue durante años acusado de excesivo o elitista, y sin embargo hoy vuelve a ser reivindicado. ¿El tiempo terminó dándole la razón al género?

-Sí. Lo que llamamos música progresiva. Bueno, creo que es eso. Sí, es un punto válido. Me di cuenta de que durante la era del punk, la música progresiva era ridiculizada, criticada y destrozada. Pero de alguna manera, la música progresiva era más inclusiva que cualquier otro género, por lo menos para mí. Todo depende de hasta dónde quieras llegar. Creo que también existe la idea del minimalismo, la idea de melodías minimalistas. Me encanta la música minimalista, pero para mí, la melodía tiene que ser buena. Por eso hice un álbum de la obra de Eric Satie con mi hermano. Hicimos versiones para flauta y guitarra de la música de Eric Satie de principios del siglo XX. Gymnopédies, Minociennes y muchas otras. Eric Satie quería dejar el ejército, así que se tumbó bajo la lluvia y se provocó una enfermedad a propósito para poder salir del ejército. Y mientras lo hacía, escribió las Gymnopédies, esos encantadores valses lentos que, en cierto modo, se supone que son pasos de baile. Esta correlación entre la danza y la música me ha fascinado durante años.

Influencias

-La música de Eric Satie es completamente contemporánea y actual.

-Tal cual, como toda buena música. Muchos directores de cine usan la música de Eric Satie porque es muy extraña. No evoca las emociones de la misma manera que la idea de simplemente dejarse llevar por la acción. Es su propia energía... Cuando tenía 12 años, compré mi primer álbum, fue Bolero, de Ravel. Me fascinó. Me imaginaba dirigiéndolo. Y siempre quise hacerlo. Así que quizá algún día grabe una versión con orquesta completa para que funcione.

-Frank Zappa hizo una versión del Bolero con su última banda, en 1988…

-¿Sí? Frank Zappa era muy interesante. Es mitad rock and roll, mitad jazz, mitad música clásica. Para mí Ravel fue muy importante, su Concierto para piano es muy interesante. Creo que influyó en Tony Banks para el tema “Firth of Fifth”, para la parte de piano, que se convierte en la parte de flauta, que luego se convierte en la de guitarra. Y tienes este enlace a Ravel. Quizás fue subliminal. No lo sé. Pero se ha convertido en la pieza de guitarra más famosa de Genesis. Y me encanta tocar la melodía. Es una de las favoritas de mi madre, que no puede estar equivocada. ¡Sigue viva, tiene 95 años y sigue viniendo a mis conciertos!

Phil Collins, Mike Rutherford, Steve Hackett y Tony Banks, en el verano de 1976 Mondadori Portfolio - Mondadori Portfolio Editorial

-Dejar Genesis en 1977 fue una decisión valiente, incluso arriesgada. ¿Fue un gesto de necesidad artística, de supervivencia personal o ambas cosas a la vez?

-Bueno, en ese momento sentí que, si me quedaba en Genesis, mis ideas se limitarían a lo que encajara con la filosofía de la banda. Y lo que yo necesitaba era libertad creativa. Cumplí todos los objetivos que me propuse con la banda, cuando me uní a Genesis, solo quería que nos convirtiéramos en una buena banda de clubes. Luego fueron las universidades, luego las salas de conciertos y luego los estadios.

-Por último, sentís que de alguna manera sos el “guardián” de una música muy especial?

-La música es el oxígeno que respiro. Es el aire que necesito en mis pulmones y me da que pensar. También me encanta viajar, por supuesto, y me encanta venir a Sudamérica. Me encanta venir a la Argentina, que es maravilloso, por supuesto. Con respecto a la pregunta, sí, al menos lo intentamos. Intento ser el guardián de esa llama.

Para agendar

Steve Hackett con Genetics. Función: 29 de marzo. Sala: Movistar Arena (Humbolt 450).