Streaming: The Year That Music Changed Everything, la docuserie que indaga en un año fundamental para la escena cultural

Entre las flores del hippismo en 1968 y los alfileres de gancho del punk en 1977 pasaron cosas. Aunque a menudo los primeros años de los 70 suelen pensarse como un páramo con tanto de transición como de barroquismos progresivos, lo cierto es que fueron años de riquísimos a nivel musical, cultural y político. Eso mismo se propone demostrar y recuperar la docuserie 1971: The Year That Music Changed Everything (1971: El año en que la música cambió todo) y que se estrena hoy viernes por la plataforma Apple TV+.

“El año 1971 fue una reacción al fin de los 60″, afirma James Gay-Rees, productor ejecutivo de la serie de 8 capítulos, sobre la importancia de ese año en la historia de la música popular pero también de la cultura y la política. “Habíamos tenido desde el caso Charles Manson hasta la separación de los Beatles y la sociedad respondió a eso. Algunos con violencia y otros con canciones, por eso nos interesó que el documental sea estructurado temáticamente, veíamos cómo cada canción parecía hablarle puntualmente a un hecho determinado y quisimos dar cuenta de eso”.

Como ejemplo clave, James Rogan, que dirigió la mitad de los episodios, rescata el montaje logrado entre la filmación de la grabación de “Imagine”, de John Lennon, y los discursos de Richard Nixon. “Creo que nos resignificó la canción a todos, le pusimos contexto”, explica. “Es como que ganó otra resonancia, nos largamos a llorar en la sala de edición cuando lo vimos”. Tina Turner cantando “Proud Mary” en París y la música de Aretha Franklin y Gill SCott-Heron en diálogo con el levantamiento en la cárcel Attica y su consiguiente represión que arrojó más de 40 muertos son otros de los momentos que el director rescata como joyas de archivo y edición: “Esa música era una bomba o una calma, en momentos muy turbulentos. Ofrecían una salida cuando parecía que no había”.

Asif Kapadia, director de los documentales Amy (sobre Amy Winehouse), Maradona y Senna también fue parte del equipo como director general de la serie. De hecho, afirma que 1971: The Year That Music Changed Everything es un paso adelante en términos de producción y narrativa. “Esos tres documentales anteriores inspiraron la estructura de este”, asegura. “Nos permitieron aprender a lidiar con muchos personajes complejos, buscar las historias y orientar las investigaciones. Fue como que crearon el molde y ahora lo desarrollamos. Esta vez, al ser una serie, pudimos agregarle más contexto a los personajes y sus canciones. La política, el ambiente general de la época, todo tuvo su forma gracias a un trabajo intenso. Pensamos cada episodio como un disco en el que cada espectador se pueda llevar su favorito”.

El documental, que evita el orden cronológico, está basado en el libro 1971 - Never A Dull Moment: Rock Golden’s Year, de David Hepworth. En palabras de Gay-Rees, el libro les dio no solo la temática, sino la forma y la búsqueda estética. “Tuve una reacción muy visceral cuando lo vi”, cuenta. “Porque me encanta esa época el cine y la moda, todo se ve hermoso, pero siento que cuando quieren recrear esos colores en las ficciones ambientadas en esa época, nunca lo logran del todo, es como que no se llega a ver verosímil. Creo que Vinyl (la serie producida por Mick Jagger) falló por no verse convincente desde lo estético. Entonces me pregunté cómo seria ir a ese momento, navegar a esos años de verdad, con material de archivo y ver cómo funcionaba la música en ese contexto”.

The Rolling Stones, The Doors, Joni Mitchell, James Brown, Lou Reed, Elton John... Todos esos nombres, sumados a los mencionados anteriormente, tuvieron en 1971 un año de explosión artística, conmoción política e impacto cultural, y tienen su aparición en la serie. Se cumplen 50 años de aquel momento y 1971: The Year That Music Changed Everything es una gran registro para repasar todo eso.