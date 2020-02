Super Bowl: el imponente show de Shakira y Jennifer López

Las cantantes latinas fueron las protagonistas del medio tiempo del evento; deslumbraron arriba del escenario al no parar de bailar Fuente: Reuters

La noche del Super Bowl, famosa por sus espectáculos de entretiempo, encontró en dos artistas latinas a las grandes figuras de la velada. Shakira y Jennifer López montaron un ambicioso espectáculo que se prolongó por casi quince minutos, en el que ambas artistas repasaron varios hits de sus carreras e hicieron bailar a todos los presentes.

Primero fue el turno de la colombiana, que comenzó su presentación rodeada de numerosos bailarines y en el centro de un escenario móvil dio comienzo a su show con un caluroso saludo: "Hola Miami", gritó.

Bailando a lo largo de todo el escenario, primero interpretó "Loba", y luego de un impasse en el que bailó sola durante unos segundos, interpretó "Suerte" en su versión en inglés. Acto seguido, entró en escena uno de los invitados al musical, el cantante Bad Bunny, que secundó a la colombiana desde el centro del escenario. Luego ambos hicieron "Chantaje" acompañados por un grupo de bailarines.

A continuación las luces se apagaron y en el centro apareció Jennifer López, que comenzó su atrapante número al ritmo de "Jenny from the Block". Vestida en negro y junto a un grupo de bailarines enfundados en blanco y negro, López procuró mantener el clima que dejó Shakira y protagonizó un musical lleno de adrenalina, en el que no dejó de bailar ni un solo instante.

Con respecto al invitado especial, la artista contó con la presencia de J Balvin, que acompañó a Jennifer en la voz, hasta que ella terminó ese segmento del show al ritmo de "On the Floor".

En el último tramo del espectáculo, ambas cantantes compartieron el escenario y en una combinación de "Born in the USA", "Let´s Get Loud" y "Waka Waka", Jennifer López y Shakira le pusieron punto final a un número musical en el que no hubo ni un solo minuto de respiro.

