Es oficial: confirman quiénes acompañarán a Bad Bunny en el halftime del Super Bowl 2026

La Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés) reveló quiénes acompañarán a Bad Bunny en el espectáculo de halftime (medio tiempo, en español) del Super Bowl 2026. Este evento deportivo, el más visto de todo Estados Unidos, se llevará a cabo el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California.

Los artistas que participarán en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026

El cantante puertorriqueño Bad Bunny será la gran figura del show del entretiempo del partido que enfrenta a los campeones de la Conferencia Nacional y de la Conferencia Americana. Sin embargo, no será el único: otros tres artistas destacados de la música tendrá un rol clave en el espectáculo.

Charlie Puth, Brandi Carlile y Coco Jones acompañarán a Bad Bunny en el Súper Bowl 2026 Archivo

En específico, la NFL dio a conocer que Charlie Puth, Brandi Carlile y Coco Jones serán los encargados de abrir la programación musical del evento más visto del año, que será transmitido por las cadenas Telemundo, Peacock y NBC. Su presentación ocurrirá antes del show principal de Bad Bunny.

Asimismo, la organización informó en su página web oficial cuál será el rol de cada uno:

Charlie Puth : interpretará el himno nacional de Estados Unidos, The Star-Spangled Banner .

: interpretará el himno nacional de Estados Unidos, . Brandi Carlile: cantará America the Beautiful , la icónica canción patriótica de EE.UU.

cantará , la icónica canción patriótica de EE.UU. Coco Jones: entonará Lift Every Voice and Sing, conocido como el Himno Nacional Negro.

También confirmaron que todos esos shows tendrán versiones en lengua de señas: Fred Beam acompañará tanto el himno como Lift Every Voice and Sing en American Sign Language, mientras que Julian Ortiz hará lo propio con America the Beautiful.

El Súper Bowl se jugará el 8 de feberero en California Adam Hunger - FR110666 AP

Las trayectorias de los artistas que estarán en el Super Bowl con Bad Bunny

Charlie Puth fue cuatro veces nominado al Grammy y es conocido por éxitos como Attention , We Don’t Talk Anymore y See You Again . Su participación en el Super Bowl coincidirá con el lanzamiento de su cuarto álbum, Whatever’s Clever! , previsto para el 6 de marzo de 2026.

y es conocido por éxitos como , y . Su participación en el Super Bowl coincidirá con el lanzamiento de su cuarto álbum, , previsto para el 6 de marzo de 2026. Brandi Carlile acumula 11 premios Grammy y recientemente publicó su álbum Returning to Myself . Está nominada junto a Elton John por “Who Believes in Angels?” y por la canción “Never Too Late”.

y recientemente publicó su álbum . Está nominada junto a por “Who Believes in Angels?” y por la canción “Never Too Late”. Coco Jones, figura destacada del R&B, ganó un Grammy en 2024 por la canción ICU, mientras que su disco debut Why Not More? competirá en la próxima edición. Además, interpreta a Hilary Banks en la serie Bel-Air, que entra en su última temporada.

“Estos artistas aportan una voz distintiva a este momento, ayudando a marcar el tono para un día que cautivará a fans alrededor del mundo”, enfatizó Jon Barker, vicepresidente senior de producción global de eventos de la NFL.

Donald Trump criticó la “ridícula” elección de Bad Bunny para el Super Bowl

La elección de Bad Bunny para el show de medio tiempo del Super Bowl 2026 no estuvo exenta de polémicas. Cuando la NFL lo anunció a fines de septiembre, el presidente Donald Trump cuestionó abiertamente la decisión. Sin ir más lejos, subrayó en una entrevista en el programa Greg Kelly Reports, del canal Newsmax, que le parecía “absolutamente ridícula”.

Donald Trump cuestionó la elección de bad BUnny para el show del Súper Bowl Alex Brandon - AP

“La NFL acaba de elegir a Bad Bunny o como se llame, que odia al ICE. Acusa de racismo a todo lo que no le gusta. ¿Crees que deberíamos considerar ignorar a la NFL como si fuera un boicot o algo por el estilo? Este tipo no parece un artista unificador y mucha gente ni siquiera sabe quién es”, expresó Kelly.

Ante ese comentario, Trump respondió: “No sé quién es, no sé por qué lo hacen. Es una locura. Me parece absolutamente ridículo”.