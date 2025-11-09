Qué se sabe del pedido de más de 100 mil personas para reemplazar a Bad Bunny en el show del Super Bowl

Luego de que se diera a conocer que el cantante Bad Bunny será el artista que se presente en el medio tiempo del Super Bowl, se creó una petición pública que ya supera el apoyo de 100 mil personas. Los 49ers de San Francisco serán los anfitriones del evento que se realizará el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California.

La petición para reemplazar a Bad Bunny en el Super Bowl supera las 100 mil firmas

En septiembre de este año, la National Football League (NFL, por sus siglas en inglés) anunció a Benito Antonio Martínez, nombre real del cantante, como un artista mundial ganador de tres premios Grammy, pero no fue suficiente para que la decisión creará críticas y controversia.

Bad Bunny será el encargado del medio tiempo del Super Bowl 2026

Fue así que surgió en Change.org una petición, creada por el usuario Kar Shell, para sustituir a Bad Bunny por George Strait para el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl de 2026. La iniciativa ya supera las 106 mil firmas, hasta este miércoles 5 de noviembre.

De acuerdo con el creador de la solicitud, el espectáculo del medio tiempo del evento deportivo es uno de los conciertos más vistos del mundo y también un “rico mosaico cultural estadounidense”. Sin embargo, en los últimos años, el show se ha inclinado cada vez más hacia el pop moderno y artistas internacionales.

En ese sentido, explica que George Strait, conocido como el “Rey del Country”, “personifica la esencia de la música estadounidense”.

La petición pide que el cantante de country, George Strait, sustituya a Bad Bunny

El pedido también advierte que el espectáculo del Super Bowl debería unir a EE.UU., honrar la cultura estadounidense y ser apto para toda la familia, “no convertirse en un espectáculo político” y Bad Bunny no representa ninguno de esos valores.

Trump vs. Bad Bunny: la crítica del presidente de EE.UU. por la elección de la NFL

La decisión de la NFL causó tal controversia que hasta el presidente de EE.UU., Donald Trump, fue cuestionado acerca del tema. El republicano habló sobre la presentación de medio tiempo durante su participación en el programa Greg Kelly Reports del canal Newsmax, y dijo que “nunca había oído hablar” del intérprete de Dákiti y La canción.

“No sé quién es”, comentó. “No sé por qué lo están haciendo. Es como algo loco. Y luego le echan la culpa a algún promotor que contrataron para elegir el entretenimiento. Creo que es absolutamente ridículo”, añadió.

El presidente de EE.UU. criticó a la NFL por elegir al artista puertorriqueño como artista principal en el show del medio tiempo del Super Bowl, AFP/Archivo

Pero, Bad Bunny no se ha quedado callado, y se ha mostrado firme ante las críticas. Durante un monólogo en Saturday Night Live, hizo una parodia sobre de las opiniones de los periodistas de Fox News al realizar una edición montada que decía: “Bad Bunny es mi músico favorito, y debería ser el próximo presidente”.

“Quizás no lo sepan, pero voy a hacer el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. Y estoy muy contento, y creo que todos lo están. ¡Incluso Fox News!“, dijo el artista originario de Puerto Rico.

La NFL no tiene planes de modificar el show de Bad Bunny

Pese a la controversia, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, confirmó, a finales de octubre pasado, que la organización no tiene planes de retirar a Bad Bunny como el artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026.

De acuerdo con The Associated Press, Goodell abordó la controversia en su conferencia de prensa tras la reunión anual de otoño de los propietarios. “Está cuidadosamente pensado”, señaló.

El comisionado de la liga agregó: “No estoy seguro de haber seleccionado alguna vez a un artista sin tener alguna reacción o crítica. Es bastante difícil de lograr cuando tienes literalmente a cientos de millones de personas mirando”.