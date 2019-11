Taylor Swift y el novio de Camila Cabello, Shawn Mendes, cantan juntos y los fans enloquecen

"Bueno, chicos. Finalmente sucedió: hicimos una colaboración con Shawn. ¡Muchas gracias a Shawn Mendes! Estoy muy emocionada porque nuestro remix de ´Lover´ ya está disponible", fue el mensaje en Instagram de Taylor Swift, que enloqueció a sus seguidores y a los del novio de Camila Cabello que apenas vieron el mensaje de la artista le dieron más de 2 millones de likes.

En el video que subió Taylor para difundir su nuevo remix en colaboración con Shawn Mendes, la cantante cuenta que es fan del joven y que hacía tiempo que quería colaborar con él ya que tiene una voz "muy especial".

Además revela que Shawn modificó una parte de la canción original: "Pienso que todos escribiríamos una carta de amor diferente para quienes amamos, y creo que su manera de hacerlo [sobre Mendes] fue tan bella que no podía esperar para escucharlo".

Así, en esta nueva versión que se puede escuchar desde plataformas como YouTube, Spotify o Apple Music, contiene una nueva estrofa: "Mírame a los ojos, ellos te dirán la verdad. La chica de mi historia siempre has sido tú. Yo me hundiría con el Titanic, de verdad, por ti".

Por su parte, desde su cuenta de Instagram, Mendes le agradeció a Taylor la posibilidad de participar en la canción.

La canción en YouTube ya alcanza casi 1,2 millones de visualizaciones y tiene más de 15 mil comentarios. Recordemos que Lover es el séptimo álbum de estudio de Swift, fue presentado en agosto y algunas de sus canciones ya han logrado estar en los primeros lugares de los rankings musicales como "You need to calm down" y "The archer", además de "Lover".