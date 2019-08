Taylor Swift es la mujer mejor paga en la industria musical Fuente: AFP

Taylor Swift vive un gran momento en su carrera. Ha dejado atrás viejas disputas con colegas como Katy Perry, cambió de sello de manera exitosa, es considerada una de las grandes artistas del mundo pop, y sigue recibiendo premios, como el MTV Music Video Awards que obtuvo esta semana por "You need to calm down". Y los números también confirman ese bienestar profesional, pues se convirtió en la mujer mejor paga de la industria musical, al recaudar unos 185 millones de dólares en el último año.

De acuerdo con el informe de la revista Forbes, Swift superó a otras exitosas artistas como Beyoncé, Rihanna y Katy Perry. El mayor porcentaje de esas ganancias proviene de su gira Reputation, por la que estuvo viajando por el mundo y recaudó un total de 266 millones de dólares. Así se ha convertido en la cantante más taquillera en la historia de Estados Unidos.

Lover, el disco de Swift que la semana pasada sacó con el sello Republic Records, también le está dando muchos dividendos pues se convirtió en un récord de ventas en sus primeras 24 horas en la calle.

Top ten de Forbes

Otras artistas que más dinero recaudaron son Beyoncé, que acumuló unos 81 millones en el último año y le siguen Rihanna, Katy Perry, Pink, Ariana Grande, Jennifer Lopez, Lady Gaga, Celine Dion y Shakira.

10. Shakira, 35 millones de dólares

9. Celine Dion, 37.5 millones de dólares

8. Lady Gaga, 39.5 millones de dólares

7. Jennifer Lopez, 43 millones de dólares

6. Ariana Grande, 48 millones de dólares

5. Pink, 57 millones de dólares

4. Katy Perry, 57.5 millones de dólares

3. Rihanna, 62 millones de dólares

2. Beyoncé, 81 millones de dólares

1. Taylor Swift, 185 millones de dólares