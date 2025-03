Lollapalooza Argentina 2025: accesos, horarios y todo lo que hay que saber para los tres días de festival

La cuenta regresiva ya comenzó. Faltan apenas unas horas para que comience una nueva edición del Lollapalooza Argentina. Y será una edición especial porque se trata de la décima que se realiza en nuestro país, y en el Hipódromo de San Isidro.

Si hace tiempo que se ha convertido en una cita obligada dentro de la agenda musical argentina, con esta decena de ediciones puede ser considerado un verdadero clásico de los festivales locales que funcionan como una de las filiales de una propuesta internacional. Ya tiene un sello establecido con su propia dinámica, una que funciona dentro de su propio universo. Cuatro escenarios potentes y una serie de actividades que orbitan alrededor.

Este año, por ser de aniversario, trae alguna novedad, aunque la base de las tres jornadas que se desarrollarán entre hoy (viernes 21) y el domingo 23 sigue estando en sus escenarios (esos dos que podrían compartir el mote de “principales”, el Flow y el Samsung, luego el Alternative, y el Perry’s que lleva el nombre del fundador del festival Perry Farrell, porque de algún modo la grilla artística está intervenida por su curaduría).

Justin Timberlake y Alanis Morissette (hoy), Shawn Mendes y Tool (el sábado) y Olivia Rodrigo y Tan Biónica (el domingo) encabezan las grillas de cada día. Pero lo recomendable es trazar un recorrido previo, por lo que a cada uno le interesa ver o conocer. Y también dejarse llevar por la intuición del momento y acercarse a aquellos shows que podrían llamarnos la atención. La anticipación de la grilla de artistas, horarios y escenarios siempre es de gran ayuda en estos casos.

Alto, en el cielo

Para esta edición celebratoria, las productoras que organizan el festival, DF Entertainment y C3 Presents, pensaron performances aéreas antes de los show de los artistas principales. La empresa Luma Sky ofrecerá un show coreográfico lumínico de drones. Habrá que estar atentos y levantar la vista al cielo antes de las actuaciones de Justin Timberlake, Olivia Rodrigo y Shawn Mendes.

Como en Berlín

Entre las novedades de este aniversario también se cuenta una propuesta denominada Túnel que está dedicada a la música electrónica. Así lo presentan desde la producción del festival: se trata de “un nuevo espacio inmersivo dedicado a la música electrónica. Inspirado en la esencia de los icónicos clubs underground de Berlín, esta dimensión subterránea ofrecerá una atmósfera envolvente donde el sonido y la arquitectura se fusionan para generar una experiencia sensorial única. Con un diseño industrial, El Túnel invita a los fanáticos del género a sumergirse en ambiente fuera de lo convencional, donde los beats hipnóticos y la energía del público crearán una conexión inigualable. Este nuevo concepto se suma a la propuesta innovadora de Lollapalooza, reafirmando su compromiso con la evolución artística y la diversidad sonora”. Habrá DJs durante las tres jornadas, entre las 16 y las 23.30.

LAS CASITAS. La música electrónica sonará casi de principio a fin de cada jornada porque pasada la medianoche, como suele pasar en estas noches de festival, los DJs se adueñaran de los escenarios mayores, pero las alternativas estarán tanto en la experiencia Túnel como en Las Casitas by Citroën. La producción lo promociona como “un espacio vibrante donde DJs de toda la región encenderán la pista con sus sets. Fusionarán una amplia variedad de géneros, desde house y techno hasta influencias de hip hop, jazz funk y folktrónica, creando un ambiente vibrante e innovador. Solo será cuestión de mirar el mapa y poner rumbo a Las Casitas.

Experiencia gastronómica

Por otro lado, este año se apuesta a la propuesta gastronómica del Lolla Dine. “Este nuevo espacio dentro del predio contará con una ubicación y una vista privilegiadas y será un espacio exclusivo para mayores de 18 años. El acceso se realiza a través la compra y reserva de mesas por día completo del festival a través allaccess.com.ar, habilitando el ir y venir entre shows a lo largo del día. Con un ambiente único, climatización y una propuesta gastronómica de primer nivel, Lolla Dine promete convertirse en un clásico para expandir aún más la experiencia dentro del predio”.

Accesos y escenarios

Como cada año, ya que se trata de un predio de 148 hectáreas, lo primero que hay que tener en cuenta son los accesos peatonales, los estacionamientos y la ubicación de cada sector dentro del predio. El mapa siempre es útil. El predio cuenta con lugares para el descanso, el sector de las marcas que auspician el festival, el espacio Espíritu Verde y el Kidzapalooza, entre otros. Hoy las puertas se abrirán a las 12.30. El sábado y el domingo a las 12. Los ingresos están distribuidos a lo largo de la avenida Marquez: Santa Fe y Marquez; Márquez e Int. Aphalo y Marquez y Tellier. Los medios de transporte amplían su franja horaria . Trenes Línea Mitre (San Isidro – Belgrano C – Retiro): Servicio nocturno de 23 a 3 de la mañana. Líneas de colectivo cercanas al Hipódromo de San Isidro: 60, 168, 203, 333, 338, 343, 365, 371, 407, 437 y 707.

En pantalla

A partir de las 12, la totalidad del festival se podrá ver en vivo mediante el streaming que realizará Flow por 4 de sus canales (605, 606, 607 y 608) en los cuales transmitirá, desde el inicio hasta el cierre, todos los shows completos de los diferentes escenarios. El canal 605 mostrará el escenario Flow junto a una grilla de contenidos propios que se llevarán a cabo entre show y show, en el estudio de Flow situado en el Hipódromo. Además, los host Pauli Echeverria, Mikki Lusardi, Sofi Carmona, Manu Buscalia y Nacho Elizalde presentarán entrevistas a las bandas, notas de color con toda la experiencia Lolla, móviles desde el campo, grandes invitados y diferentes columnistas como Fede Bareiro, Lucas González, Lucía Levy, Agustín Eme y Delfi Ubierna, entre otros, para charlar sobre música, contenidos, moda y tecnología. Por su parte, los canales 606, 607 y 608 estarán dedicados a los escenarios Samsung, Perry ’s y Alternative.

Además, Flow presentará un concurso para que, todos aquellos que vean en vivo el festival por Flow, puedan ganarse un viaje al Lollapalooza Chicago. El concurso se llevará a cabo durante los 3 días de transmisión y para participar, los usuarios tendrán que escanear y acumular la mayor cantidad de QRs que saldrán en la pantalla por un tiempo determinado durante todo el streaming.

El festival de los más chicos

El Kidzapalooza ya tiene su programación publicada, con los artistas de cada día y los horarios en los que se los podrá ver sobre el escenario.

Pequeño formato

Más allá de la experiencia festivalera, como cada año el Lolla propone los “sideshows” que en esta edición son nueve. Antes del festival se programaron recitales de Foster The People, The Marías y Parcels. Una vez que termine esta edición, habrá más concierto en Vorterix (Benson Boone, el 24; Marina Reche, el 28) en Niceto Club (Fontaines D.C., el 24; JPEGMafia, el 25), en Centro Art Media (Girl in Red, el 24) y en la Plaza de la Música de Córdoba (Nathy Peluso, el 27).

