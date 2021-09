The Canberries homenajeó a Dolores O’Riordan en un nuevo aniversario de su nacimiento

Dolores O’Riordan murió y dejó un gran vacío en todos los integrantes de The Cranberries, banda que tomó notoriedad mundial en los 90. Es por eso que cuando se acerca una fecha especial relacionada con la vocalista no es extraño encontrar algún mensaje en las redes sociales donde tanto los fans como sus compañeros la honran.

En esta oportunidad, con motivo del día de su natalicio, la banda irlandesa se manifestó a través de su cuenta oficial. “Feliz 50 cumpleaños, Dolores. Estás siempre con nosotros... Con amor, Ferg, Mike y Noel”, escribieron y acompañaron las sentidas palabras con una imagen. Los músicos también anunciaron un Facebook Live para recordar a la artista esta misma noche.

O’Riordan fue encontrada muerta en un hotel de Londres, en enero de 2018. Recién ocho meses después del hecho se conoció la causa de muerte de la cantante de The Cranberries, ahogamiento de forma accidental, ya que había ingerido altas dosis de alcohol. La vocalista nació el 6 de septiembre de 1971 en Ballybricken, en el suroeste de Irlanda. En 1990 respondió a un anuncio de una banda local en la cercana ciudad de Limerick, llamada The Cranberry Saw Us, que buscaba un vocalista. El cambio de nombre y otros factores convirtieron a The Cranberries en estrellas internacionales pero, principalmente, gracias a la voz de Dolores y a la urgencia que llevaba su canto. El sonido del grupo con base de guitarras tenía un toque alternativo en un momento en el que el grunge dominaba la escena. Había algo del primer U2 en ellos.

Las canciones de la banda, para las que O’Riordan era la principal letrista y coautora, tenían una melodía pop con un toque de música celta. Su primer simple, “Dreams” fue utilizado por MTV como caballito de batalla, como apuesta a encontrar un sonido nuevo. Lo que siguió luego fue la masividad, en tiempos en que esto estaba representado por miles de discos vendidos y por extensísimas giras mundiales.

En 2007 y luego de cinco discos con The Cranberries, la cantante inició su apuesta solista: Are You Listening. Más tarde, en 2009, mostraría un segundo capítulo: No Baggage. Ese mismo año se produciría la primera reunión de la banda y la más reciente se produciría en 2016, fecha a partir de la cual la banda no sólo saldría de gira sino que entregaría un nuevo álbum, un repaso en plan acústico de sus clásicos: Something Else.

Además, en ese mismo año Dolores lanzaba un nuevo proyecto musical llamado D.A.R.K., con el que editó el álbum Science Agrees.

El recuerdo de la banda

A poco de la muerte de O’Riordan, anunciaron desde la banda que sacarían un nuevo disco con grabaciones con la voz de la mítica vocalista. El grupo irlandés le dio esta buena noticia a sus seguidores a través de un comunicado que publicaron en su página oficial. Más tarde compartió un tema y adelantó detalles del álbum que, junto con Dolores O’Riordan, preparaban al momento de la muerte de la cantante. El tema que presentaron se llamó “All Over Now” y el disco lleva el poco metafórico título de In the End.

“La extraño muchísimo, especialmente hoy, al igual que toda la familia. Dicho esto, no puedo pensar otra forma más adecuada de conmemorar el primer aniversario de su partida y celebrar su vida que anunciando al mundo la edición de su último álbum junto a la banda. Ella estaba muy emocionada con este nuevo disco. No tengo ninguna duda de que ahora está contenta y estaría encantada con este anuncio”, aseguraba la madre de O’Riordan a través de un comunicado.

En diciembre de 2017, O’Riordan había completado y grabado las voces para las once canciones que componen el disco. La banda tenía contemplado entrar al estudio a principios de 2018. “Si no intentáramos poner nuestras emociones a un lado y centrarnos en el trabajo, entonces íbamos a hacerle una injusticia a Dolores, y saber que nunca podríamos tocar estas canciones en vivo lo hizo aún más difícil”, explicó el resto de la banda: “Ella siempre estará con nosotros en su música”.

Se trata del octavo y último trabajo de la banda. Y, casi sin saberlo o quizá teniendo alguna premonición, la vocalista irlandesa se metió en temas oscuros: desde canciones en las que habla de los abusos que vivió de chica, de depresión, de “el final”, de una habitación en un hotel en Londres. Si bien lo que quedó grabado de ella es el material crudo y los demos, alcanzó para esta despedida que remite a épocas pasadas, con mucha guitarra y melancolía. Las canciones fueron terminadas por los tres miembros vivos del grupo: Noel Hogan -quien escribió las letras junto a Dolores-, Mike Hogan y Fergal Lawler para rendirle un tributo postmortem a la vocalista.

LA NACION