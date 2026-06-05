“Hallado cerca de la pileta”: qué revela el primer comunicado de la fiscalía sobre la muerte del Indio Solari

Carlos Solari, popularmente conocido como el Indio Solari, fue encontrado hoy a la mañana sin vida en las inmediaciones de la pileta de su casa de Parque Leloir, en el partido bonaerense de Ituzaingó. La Justicia ordenó la realización de un autopsia para determinar las causas de su fallecimiento.

Así lo informó la Fiscalía General de Morón en un comunicado de prensa. “Siendo las 8.30 se tomó conocimiento que fue hallado sin vida en su domicilio de Parque Leloir, el cantante Carlos Solari, conocido popularmente como Indio Solari. Su cuerpo fue hallado en circunstancias en que estaba en cercanías de una pileta, habiendo ya intervenido la emergencia médica privada ante la llamada de su cuidadora, quien arribo al domicilio a las 8, horario en que comenzaba su actividad”, se explicó oficialmente.

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Poco después, se hizo presente en la casa de Solari el fiscal Lucio Rivero, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2 descentralizada de Ituzaingó, dependiente de la Fiscalía General de Morón.

“El representante del Ministerio Público Fiscal convocó a peritos de la Policía Científica de la Policía de la Provincia de Buenos Aires con el objetivo de determinar lo ocurrido y se dispuso la realización de la autopsia medico-legal para establecer las causas de la muerte”, se sostuvo en el citado comunicado de prensa.

Antes de que se conociera el comunicado de la Fiscalía General de Morón, fuentes policiales habían explicado: “Se inició una causa por averiguaciones de causales de muerte. Solari padecía Mal de Parkinson y nada indica o señala otra causa de muerte que su enfermedad”.

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