The Smiths en venta: Morrissey, agotado, ofrece los derechos de su obra para no tener que lidiar con excompañeros de banda

Un extraño posteo apareció en la cuenta oficial del cantante Morrissey. Lo primero que indica es una lista de “valores de propiedad intelectual” que el músico quiere poner a la venta, para no tener más problemas con sus excompañeros de The Smiths, el grupo que formó en Manchester, en 1982, con Johnny Marr, Andy Rourke y Mike Joyce.

Luego del inventario, aparece un texto del propio Morrissey, en el que se explican los motivos.

La lista incluye: “1-El nombre “The Smiths”, tal como lo creó Morrissey. 2-Todo el material gráfico de The Smiths, tal como lo creó Morrissey. 3-Todos los derechos de merchandising de The Smiths. 4-Todas las canciones de The Smiths, tanto letras como músicas. 5-Todos los derechos de sincronización. 6-Todas las grabaciones de The Smiths. 7-Todos los derechos contractuales de publicación de The Smiths".

“Estoy agotado por cualquier conexión con Marr, Rourke y Joyce -escribe Morrissey-. Estoy harto de asociaciones maliciosas. Con toda mi vida he pagado lo que me corresponde por estas canciones e imágenes. Ahora quisiera vivir desvinculado de quienes sólo me desean mala voluntad y destrucción, y esta es la única solución. Las canciones soy yo, no son nadie más, pero traen consigo comunicaciones comerciales que se esfuerzan al máximo para crear temor y rencor año tras año. Ahora debo protegerme, especialmente mi salud” completó. Luego el posteo incluye los datos para contactarse: “Cualquier inversor serio debe contactar a: eaves7760@gmail.com”.

Las respuestas al posteo, incluso de los fans, no se hicieron esperar. Hubo algunos que se postularon como candidatos para adquirir el patrimonio, aunque quizás solo como expresión de deseo, porque el interesado real seguramente se comunique por e-mail. Por otro lado, hubo fans que se enojaron por como Morrissey percibe los años que pasó en The Smiths.

The Smiths - Heaven Knows I'm Miserable Now (Official Music Video)

“Morrissey, te adoro con todo mi corazón -escribe uno de los fans-. Tus palabras, tu voz, tu presencia me moldearon de maneras que difícilmente puedo explicar. Eres extraordinario y único; pero a veces me entristece que hables de The Smiths como si fueran solo vos... Lo que hizo eterna esa magia fue la alquimia de todos ustedes juntos. Tu genio brilla, siempre, pero The Smiths también eran Marr, Rourke. Por eso nunca pertenecerán a una sola persona, pertenecen a todos ustedes y a todos los que aún respiramos a través de esas canciones".

The Smiths fue un influyente grupo inglés de rock, nacido en Manchester, de mucho éxito en la década del ochenta. Fue fundado por Morrissey (voz) y Johnny Marr (guitarra) en 1982, y completado por Andy Rourke (bajo) y Mike Joyce (batería). Firmaron con el sello independiente Rough Trade Records y lanzaron cuatro álbumes de estudio y varios recopilatorios, consolidándose como una banda importante en la escena indie británica. A pesar del éxito comercial en el extranjero, la banda se separó en 1987 debido a desacuerdos internos.

Sobre el nombre del grupo circularon dos teorías. La primera dice que está inspirado en la historia de David Smith, quien denunció ante la policía de Manchester la identidad de los asesinos de los páramos (Moors Murders). Eso habría llamado mucho la atención de Morrissey. Sin embargo, ya con el grupo consagrado, el cantante dio otra versión: “Era el apellido más común y corriente y pensaba que era hora de que la gente más corriente se mostrara al mundo”, precisó.

A diferencia de otras agrupaciones que proyectan y concretan regresos fugaces, desde la separación, en 1987, el grupo no volvió a reunirse en un estudio o en escenarios.