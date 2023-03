The Weeknd agotó las entradas de su primer River y agregó una nueva fecha: cómo conseguir los tickets

escuchar

The Weeknd visitará este año nuestro país y tras agotar entradas para su primer estadio de River Plate, confirmó una nueva fecha para el 19 de octubre. The Weeknd encabeza la lista de las 100 canciones más exitosas de todos los tiempos de Billboard con “Blinding Lights” y está presentando dos discos en simultáneo: After Hours (2020) y Dawn FM (2022). La inminente visita promete ser impactante y, además de presentar nuevo material musical, contará con una impresionante puesta escénica con tecnología de última generación.

La gira que lo traerá al país seis años después de su mítico recital en Lollapalooza Argentina 2017 celebra el álbum After Hours, lanzado en 2020, el cual fue aclamado por la crítica y logró que su canción “Blinding Lights” fuera nombrada Nro. 1 en el Billboard Hot 100 de todos los tiempos, superando el éxito de Chubby Checker de 1960, “The Twist”. Pero el tour es aún más amplio y también incluye el repertorio de Dawn FM, su obra más reciente, lanzada en enero de 2022.

La gira de After Hours (2020) debió esperar por la pandemia y The Weeknd decidió unirla con la de Dawn FM (2022) para que la fiesta sea doble. El nombre del tour, “After Hours Til Dawn”, combina los títulos de sus últimos lanzamientos de manera tal que se forma lo que podríamos traducir como “después de horas y hasta el amanecer”. Un tour que promete eso, una noche completa e inolvidable.

The Weeknd se consagró como uno de los músicos más relevantes en la escena del pop actual

Cómo conseguir entradas para la segunda fecha de The Weeknd en River Plate

A partir de este miércoles 15 de marzo a las 10 se abre la venta general del segundo show de The Weeknd en Argentina, programado para el día 19 de octubre. Los tickets se podrán abonar en tres cuotas sin interés con tarjetas BBVA y en hasta 24 cuotas con interés con todos los bancos, ingresando únicamente en AllAccess.com.ar.

El furor de los fanáticos de The Weeknd continúa, por consiguiente hoy el artista canadiense anunció una nueva fecha para el 19 de octubre en el estadio River Plate DF Entertainment

En esta gira, The Weeknd presenta su show más ambicioso hasta la fecha, con una apuesta inmersiva con elementos del teatro y de las artes escénicas. Se trata de la producción más grande de su carrera, en donde los conciertos reflejan su recorrido creativo tal y como se mostró ante los ojos del mundo en estos últimos años, reuniendo una multiplicidad de mundos que se abren a nivel visual y conceptual además de sonoro.

El tour es también el primero en integrar tecnología 3.0 para una experiencia impulsada por Binance, la empresa de comercialización de criptomonedas más grande del mundo, que lleva la tecnología Web 3.0 a los asistentes al concierto en todo el mundo. Los poseedores de boletos reciben NFT de recuerdo y obtienen acceso a una colección exclusiva de NFTs, en colaboración con HXOUSE, un centro de pensamiento e incubadora comunitaria para emprendedores creativos. El cinco por ciento de las ventas de esa colección de NFTs se donará al Fondo Humanitario XO.

Abel Makkonen Tesfaye publicó su primer álbum, Kiss Land, en 2013 y desde aquel momento su carrera se mantuvo en constante ascenso. En 2015 lanzó Beauty Behind the Madness (2015) y Starboy (2016), con el que fue capaz de romper todo los récords, al punto de quitarle en ese momento el trono de “artista más escuchado” a través de Spotify a Justin Bieber, logrando en un sólo día 36 millones de reproducciones. Su popular canción “Blinding Lights” fue el segundo single del cuarto disco y marcó un antes y un después. A finales de 2020 realizó un remix de la canción con la colaboración de la multipremiada cantante española Rosalía y se transformó en un éxito rotundo. Uno de los grandes espaldarazos de difusión lo consiguió gracias a que el cantante canadiense la interpretó en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LV, el 7 de febrero de 2021. Semanas después batió un récord. Para marzo de ese año era la primera canción de la historia en mantenerse más de un año entero (fueron 52 semanas) en el top 10 del Billboard Hot 100.

En este último tiempo, el músico también incursionó en la actuación. Tras cosechar miles de millones de reproducciones con sus videoclips, el artista de 33 años -cuyo único antecedente en la industria televisiva era haber escrito un episodio de la serie animada American Dad en el que también grabó la voz de un personaje- fue elegido como uno de los protagonistas de The Idol, la nueva ficción del creador de Euphoria, Sam Levinson. La inmersión del cantante en la industria cinematográfica no es del todo sorpresiva, ya que los videoclips de sus canciones a menudo se caracterizan por sus propuestas ambiciosas. Tesfaye incluso se sometió a una impactante transformación estética para el video del tema “Save Your Tears”, que lanzó a principios de 2021.

LA NACION