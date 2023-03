Rolling Stones: un argentino demandó a Mick Jagger y a Keith Richards por plagio

escuchar

Mick Jagger y Keith Richards recibieron una demanda por violación a los derechos de autor en la canción de los Rolling Stones, “Living In a Ghost Town”. La acción legal fue presentada por el músico argentino Sergio García Fernández, conocido como Sergio León, integrante de Angelslang. El compositor acusa a los miembros de la agrupación británica de plagiar dos de sus composiciones.

García Fernández estuvo vinculado a la banda argentina de hard rock Alakrán (fue su guitarrista tras la salida de Gady Pampillón) y vive hace casi treinta años en España. Compartió escenario con el hermano de Mick Jagger, Chris, en varias oportunidades. El documento, que fue presentado el viernes 10 de marzo ante un tribunal de Nueva Orleans, sostiene que los legendarios Richards y Jagger “tomaron sin autorización varios elementos claves y reconocibles protegidos por la ley” de sus canciones “So Sorry”, de 2006 y “Seed of God”, de 2007. De acuerdo con la versión de García Fernández, él mismo le entregó los demos a un “familiar cercano” de Jagger, quien confirmó la recepción del CD vía e-mail y expresó que su música poseía un sonido que a los Stones les interesaría utilizar.

Según informó Billboard, en la demanda no se incluyó ninguna copia de dicho correo, pero en ella se afirma que los compositores de la banda inglesa usaron diferentes partes de las dos canciones de Angelslang para la creación de “Living In a Ghost Town”. Entre los elementos que habrían sido plagiados de “So Sorry” se encuentran las melodías de las voces, las progresiones de los acordes, los patrones de la batería, la armónica, las líneas del bajo y los tempos, entre otros. En el caso de “Seed of God”, la acusación de plagio incluye al trabajo de la armónica, las progresiones de los acordes y la melodía.

“Living In a Ghost Town” se publicó en abril de 2020 y significó el primer lanzamiento inédito de los Rolling Stones en ocho años. La canción fue estrenada durante la pandemia de Covid-19 en abril de 2020 y refleja aquellos tiempos de calles vacías y ciudades fantasma. “Los demandados nunca le pagaron al demandante o solicitaron la autorización del uso de “So Sorry” y “Seed of God’”, dice el documento. Por el momento, ningún representante de la banda ni los músicos hicieron declaraciones al respecto.

En la actualidad, los Rolling Stones se encuentran en producción de su nuevo álbum que entra ahora en la fase de mezclas. Según publicó Variety, Paul McCartney habría grabado partes de bajo para este próximo proyecto de los Stones, producido por Andrew Watt. Además, el medio norteamericano informó que también está previsto que Ringo Starr sea parte de esa nueva producción de Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood. En 2021, Jagger había dicho que la banda tenía varias canciones en producción y en un posteo de Año Nuevo, Keith Richards aseguró que había “música nueva en camino”. Jagger y Richards aseguraron que el histórico baterista de la banda, Charlie Watts, quien murió en 2021 a los 80 años, había dejado registros antes de su partida. “Dejame decirlo de esta manera -explicó Richards-: no escuchaste lo último de Charlie Watts todavía”.

El compositor del grupo Angelslang compartió escenario con el hermano de Mick Jagger

Los Stones, que no han publicado álbumes con material inédito desde A Bigger Bang (2005), han estado trabajando en nuevas canciones lanzadas como singles o como parte de una larga serie de grandes éxitos. Su último álbum con grabaciones nuevas (aunque no de temas de estreno) fue Blue & Lonesome, una colección de versiones de blues lanzada en 2016, con la participación de músicos de larga trayectoria como Eric Clapton. A comienzos de febrero, en tanto, lanzaron el álbum en vivo GRRR Live!

