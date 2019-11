Se dio a conocer un tema de 2012 del artista británico que forma parte de Last Christmas, la comedia romántica protagonizada por Emilia Clarke, que llega a nuestras salas el 5 de diciembre Fuente: Archivo

Como si se necesitaran pruebas de que el legado de George Michael es tan indestructible como perpetuo, salió a la luz una canción inédita para reconfirmarlo.

"This Is How (We Want You To Get High)" es el tema de corte funk que data de 2012, y que fue coescrito por el artista británico - quien murió el 25 de diciembre de 2016 a los 53 años-, y coproducido por su colaborador, James Jackman.

El arte de tapa del single póstumo de George Michael Crédito: Gentileza Universal

La canción se edita con el empuje de Last Christmas, la comedia romántica de Paul Feig que se inspiró, como su nombre ya lo revela, en la obra de Michael y Wham!, y cuyo soundtrack está atravesado por los clásicos del músico, con el inédito single como la gran novedad.

"This Is How (We Want You To Get High)" fue grabada durante las últimas sesiones de estudio de Michael, y es nada menos que su primer material original editado en siete años.

Por otro lado, recordemos que el primer adelanto de Last Christmas fue lanzado en agosto. Bajo la dirección del cineasta de Damas en guerra, Chicas armadas y peligrosas y Cazafantasmas, y con guion de Emma Thompson y Bryony Kimmings, se trata de una comedia romántica atípica comandada por la ex Game of Thrones, Emilia Clarke, y Henry Golding, el galán de la exitosa Locamente millonarios.

En cuanto a la trama, Clarke interpreta a Kate, una muchacha británica algo cínica que trabaja en un local de artículos navideños y que, debido a un problema de salud que vivió en su pasado, atraviesa sus días constantemente deprimida, y muy lejos de ser la joven optimista que sus afectos extrañan.

Todo cambia cuando en su vida ingresa Tom (Golding), quien la ayuda a apreciar los placeres cotidianos, y a disfrutar de las pequeñas cosas.

El elenco del film se completa con la propia Thompson -quien ya tiene en su haber un Oscar como guionista, por su adaptación de la novela Sensatez y sentimientos, Michelle Yeoh, y Rebecca Root, y se estrena el 5 de diciembre en la Argentina, cuando podamos disfrutar de los clásicos de George Michael en pantalla grande.