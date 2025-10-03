Lo nuevo de Taylor Swift: los temas dedicados a Blake Lively y Charli XCX y los guiños a George Michael y Elizabeth Taylor

Si hay algo que Taylor Swift domina es la habilidad de generar conversación alrededor de ella y de su música. Sus anuncios cargados de misterio, simbolismos y detalles ocultos generan en sus fans una alta dosis de expectativa, que suele alcanzar sus picos máximos ante la posibilidad de nuevos anuncios, como un tour alrededor del mundo. Ahora, con el lanzamiento de The Life of a Showgirl, su duodécimo álbum de estudio, la expectativa que generaba el disco dio paso a las repercusiones del mismo, que en el mundo actual se traducen en tendencias de Google y X, en millones de likes en Instagram y en reproducciones en YouTube, Spotify y otras plataformas digitales.

The Life of a Showgirl está producido por Taylor Swift y los suecos Max Martin y Shellback Instagram @taylorswift

Los números de Taylor Swift

Por ejemplo, en las tendencias de Google Argentina, el volumen de búsqueda del término “The Life of a Showgirl” aumentó un 1000 por ciento en las últimas 24 horas. Al mismo tiempo, los usuarios acudieron al buscador para saber más sobre las distintas canciones que integran el álbum, como “The Fate of Ophelia” (800%), “Elizabeth Taylor” (800%), “Actually Romantic” (900%) y “Ruin the friendship” (1000%).

En X, la red anteriormente conocida como Twitter, el primer puesto de las tendencias locales de esta mañana se lo llevó Taylor Swift (el segundo fue para José Luis Espert), con 618 mil publicaciones. Luego, en cuarto lugar se posicionó el nombre del disco, con 416 mil posteos, y dos escalones más abajo se ubicó “The Fate of Ophelia”, el single principal, con 106 mil. En Instagram, el post que acompaña el lanzamiento superó los 6 millones de likes en 9 horas.

Taylor Swift estrenó su nuevo disco, The Life of a Showgirl Instagram @taylorswift

Para tomar dimensión de la influencia de Taylor Swift en la industria musical, más de cuarenta artistas estrenaron su nuevo material el fin de semana pasado para evitar competir con ella en los rankings más importantes, mientras que solo seis lanzaron su música a la par que la oriunda de Pensilvania.

Asimismo, Spotify informó el lunes que el álbum había superado los 5 millones de pre-guardados, un récord en la plataforma. ¿Quién ostentaba ese título anteriormente? Ella misma con su álbum de 2024, The Tortured Poets Department.

¿Una canción sobre Blake Lively?

Mientras el mundo creía que la amistad entre Taylor Swift y Blake Lively se había roto tras haberse visto arrastrada por la batalla legal de la actriz con Justin Baldoni, y mientras se acusaba a la protagonista de Gossip Girl de haberse aprovechado de su vínculo con la cantante, la propia Swift demostró que su relación permanece intacta.

Blake Lively y Taylor Swift durante un partido de los Kansas City Chiefs el año pasado REUTERS

“Menos mal que me gustan mis amigos cancelados / Me gustan disfrazados de Gucci y envueltos en escándalos”, dice parte de la letra de ‘CANCELLED!’, canción incluida en su nuevo álbum. “Ahora sabés exactamente quiénes son tus amigos / Somos los que tenemos cicatrices iguales”, dice en otro fragmento del tema que parece estar dedicado a Lively.

De hecho, a la hora de explicar cada una de las canciones de The Life of a Showgirl, Swift apuntó sobre este tema en cuestión: “‘CANCELLED!’ trata, en cierto modo, de haber tenido mis propias experiencias con el juicio colectivo y de haber estado en el centro de muchos momentos dramáticos y escandalosos en mi carrera, donde todos opinaban a la vez, o al menos así lo sentí. Haber vivido esas experiencias me hace moverme por el mundo de una manera un poco diferente. Y cuando otras personas pasan por eso, uno se pregunta cómo probablemente se volverán más inteligentes gracias a esto. Si logran superarlo, si son lo suficientemente fuertes, pueden aprender algunas cosas en este proceso. Y de cómo yo, naturalmente, no dejo a la gente de lado solo porque otros decidan que no les caen bien. Tomo mis propias decisiones sobre las personas basándome en cómo me tratan en mi vida y en sus acciones. Así que esta canción trata sobre todos esos temas".

La polémica con Charli XCX

A pocas horas del lanzamiento de The Life of a Showgirl, la canción “Actually Romantic” se convirtió en una de las más comentadas y polémicas del álbum dado que, según las fans de Swift, se referiría a una creciente enemistad con la cantante británica Charli XCX.

Junto a Camila Cabello, Charli XCX había sido telonera de Taylor Swift en su Reputation Tour de 2018 Christopher Polk/Getty images for TAS - RollingStone

“Te escuché llamarme ‘Barbie aburrida’ cuando la cocaína te hizo valiente / Chocaste los cinco con mi ex y luego dijiste que te alegraba que me hubiera ignorado / Me escribiste una canción diciendo que te enferma ver mi cara / Algunas personas podrían ofenderse / Pero en realidad es dulce / Todo el tiempo que gastaste en mí”. Tan contundente como libre de sutilezas.

Pero, ¿a qué se refiere Taylor Swift? Cuando Charli XCX lanzó el álbum Brat, en junio del año pasado, se especuló con que el tema “Sympathy Is A Knife” apuntaba contra ella. Y, si bien el concepto de la canción es sobre las propias inseguridades de la artista en relación a otra colega, algo que no necesariamente puede considerarse una crítica, sí hubo versos claramente destinados a Swift.

“No quiero verla entre bastidores en el concierto de mi novio. Cruzo los dedos, espero que se separen pronto”, dice la letra. En aquel entonces, Taylor estaba en pareja con Matthew Healy, el líder de la banda The 1975, mientras que Charli XCX estaba de novia -y luego se casó- con el baterista de esa misma agrupación, George Daniel.

La británica aclaró que en su álbum no había ningún diss track, y remarcó que en esa canción hablaba de sus inseguridades. Incluso, Swift la halagó como compositora y se la vio bailando muy entretenida durante la performance de su colega en los Grammy de este año, por lo que su respuesta en forma de canción generó varias sorpresas.

Guiño a George Michael

El quinto tema de The Life of a Showgirl lleva el mismo título que una canción de George Michael de 1987, “Father figure”.

Mucho se especuló sobre este punto antes del lanzamiento del álbum de Swift, si solo sería una réplica del título o si se trataría de un sampleo. Ayer, los herederos del artista británico emitieron un comunicado a través de sus redes sociales en el que aseguraron que ellos mismos habían autorizado esta asociación.

“Nos encantó cuando Taylor Swift y su equipo nos contactaron a principios de este año para incorporar una interpolación del clásico de George Michael, ‘Father Figure’, en una nueva canción del mismo título que se incluirá en su próximo álbum. Al escuchar el tema, no dudamos en aceptar esta asociación entre dos grandes artistas, y sabemos que George habría sentido lo mismo. George Michael Entertainment le desea a Taylor mucho éxito con The Life of a Showgirl y ‘Father Figure’”, explicaron.

Los paralelismos con Elizabeth Taylor

Al igual que sucedió con Elizabeth Taylor, la vida amorosa de Swift suele acaparar numerosos titulares, e incluso se la cuestionó múltiples veces por la cantidad de novios -la mayoría de ellos, famosos- que tuvo a lo largo de su vida, desde Joe Jonas y Jake Gyllenhaal hasta Harry Styles y Matthew Healy. Es por ese motivo que la cantautora reveló sentirse muy identificada con la historia de la icónica actriz, cuya vida sentimental -y sus ocho matrimonios- siempre dio qué hablar.

“Elizabeth Taylor es, para mí, una de las showgirls más definitivas e imprescindibles que podría imaginar. No en el sentido literal, sino porque vivió bajo la lupa de una manera tan intensa, y aun así lo manejó con humor y siguió adelante con su vida", sostuvo la cantante.

“Continuó creando arte increíble, así que este es un canto al amor a través de ese tema, de lo que tuvo que enfrentar en su vida y los paralelismos que siento con la mía. Es bastante difícil encontrar modelos a seguir, pero diría, sin duda, que ella es una de las mías”, aseguró.

¿Nueva gira mundial?

Taylor Swift rompió todos los récords con The Eras Tour, la gira mundial con la que dio 149 presentaciones en 51 ciudades diferentes y que la trajo por primera vez a la Argentina con tres shows en River.

Según The New York Times, la cantante recaudó 2.077.618.725 dólares en la venta de entradas, una cifra inusual dentro de la industria. De acuerdo a la información del citado medio, se trató de “el doble de las ventas brutas de entradas de cualquier otra gira de conciertos en la historia”.

Según The New York Times, Taylor Swift recaudó 2.077.618.725 dólares en la venta de entradas con su gira The Eras Tour Lindsey Wasson - AP

Y como sus fans ansían con volver a verla en vivo, especialmente después del lanzamiento de The Life of a Showgirl, la artista fue consultada si, en medio de los preparativos de su boda con Travis Kelce tiene planeado regresar a los escenarios.

Un tajante “no” frente a la pregunta que le hizo Greg James en la radio BBC 1 fue suficiente para echar por tierra cualquier tipo de especulación. “Voy a ser muy sincera. Estoy muy cansada. Cuando pienso en hacerlo de nuevo pienso en que quiero hacerlo muy bien, otra vez", explicó.