La cantante habló de los momentos más difíciles de su vida

En una conmovedora y sincera entrevista, Tina Turner habló por primera vez sobre el suicidio de su hijo de 59 años, Craig, quien se pegó un tiro el año pasado. Durante una nota televisiva que salió al aire el domingo en el canal CBS, la cantante también hizo referencia a su tumultuosa relación con su exmarido, Ike Turner.

"Creo que Craig estaba muy solo, y creo que eso fue lo que más lo afectaba", dijo Turner conmovida. "Tengo fotos de él por todos lados en donde sale sonriendo, y tengo la sensación de que él está en un buen lugar. Realmente lo siento".

La artista no ha tenido una vida fácil. En los últimos años sufrió un infarto, cáncer de intestinos e insuficiencia renal. Durante la entrevista reveló que su marido, de 63 años, Erwin Bach, se ofreció como donante para que pueda realizarse un trasplante de riñón. "Gracias querido, pero tu eres joven, y yo ya estoy vieja y no me importa", contó que le respondió en el momento del ofrecimiento.

"En el budismo, te enseñan que tu vives y después mueres. Es algo que está completamente aceptado, por lo que después de que Erwin me dijo eso, le contesté que si él estaba seguro de donarme un riñón, por mí estaba bien", dijo sobre la charla previa que tuvieron antes del trasplante.

La cantante también habló sobre su primer esposo, con quién vivió una relación de abuso, y junto al que compartió parte de su carrera musical. "Al comienzo, Ike era muy bueno conmigo. Esto fue así hasta que un día la relación tomó otro rumbo. Se volvía cruel porque dependía de mí, y eso no le gustaba. Yo nunca quería comenzar a discutir porque eso siempre terminaba con un ojo negro, una nariz rota, un labio hinchado", se sinceró la cantante.

Por último, Turner hizo referencia al momento en que decidió retirarse de la música. "Cuando terminé mi último tour, me subí al avión, respiré profundo y dije: 'se terminó'. Realmente sentí que se había acabado, y estaba contenta de que así fuese. De ahí me fui a casa", relató.

CuAndo el conductor le dijo que la gente la extrañaba, la respuesta de la cantante fue sincera. "Está bien, todos pueden ir y mirar los videos. Y te lo digo yo, que cuando los miro estoy saltando y moviéndome. Disfruten de eso, porque yo ya he terminado".