Inauguraron una estatua en honor a Tina Turner y estalló la polémica: “Abominación”

Existen múltiples formas de honrar a un ídolo. Los biopics de cantantes ganaron terreno en los últimos años, también se puede pensar en series, libros y hasta musicales. Asimismo, algunos eligen hacer esculturas, pero estas, a veces, dejan más dudas que certezas y más críticas que elogios. Eso fue lo que pasó en los últimos días con la inauguración de una estatua de Tina Turner en un parque de la ciudad de Brownsville, en el estado de Tennessee, Estados Unidos, de donde la artista era oriunda. Las imágenes no tardaron en viralizarse y los usuarios de las redes cuestionaron fuertemente la fidelidad del trabajo.

La intérprete de “Proud Mary”, fallecida en Suiza el 24 de mayo de 2023 a los 83 años, fue recreada en bronce con su gran melena, un micrófono en mano, vestido corto y zapatos de tacón, por el escultor Fred Ajanogha. No obstante, la construcción de tres metros de altura recibió más reproches que elogios.

Se inauguró una estatua de la cantante Tina Turner en un parque de Brownsville, Tennessee y estalló la polémica AP / Adrián Sainz

“Sobran las palabras. El gran arte hace eso, te deja sin palabras. Lo mismo ocurre con una abominación como esta”, expresó un usuario de X mientras que otros agregaron: “No estoy seguro de que la persona que creó esta estatua recién inaugurada de Tina Turner fuera ‘Simplemente la mejor’ persona para el trabajo”; “La estatua de Tina Turner es bastante mala” y “Soy un gran admirador de Tina Turner. Acaban de poner una estatua en su honor en Tennessee. ¡Bien por ellos! Pero, ¿en qué demonios estaban pensando? Esto es horrible“.

Los usuarios de las redes no estuvieron de acuerdo con la forma en la que se representó a Tina Turner (Foto: Captura de X)

Por su parte, el autor de la pieza -que según Associated Press (AP) se llevó a cabo con el aporte de 50 patrocinadores- se refirió a su trabajo y explicó en que basó su homenaje. “Al crear esta estatua, intenté capturar tres cosas: su flexibilidad y su movimiento. En su cabello, quise que pareciera la melena de un león, para representar su fuerza como mujer. Por último, en su mano que sostiene el micrófono, hay un dedo levantado. Lo usé para representar que solo hay una Tina Turner”, sostuvo Fred Ajanogha según detalló The New York Times.

Los fanáticos rechazaron la escultura de Turner (Foto: Captura de X)

Los usuarios de las redes cuestionaron la estatua de Tina Turner (Foto: Captura de X)

A su vez, desde la ciudad de Brownsville tomaron como algo positivo los comentarios virales en las redes sociales. El alcalde William D. Rawls Jr. afirmó que la reacción de los fanáticos de Turner era “reveladora”. “Toda esta pasión, ya sea porque les encante la escultura o tienen alguna crítica, no se trata solo del arte. Demuestra lo increíblemente especial que es para ellos y para la historia de la música”, expresó.