Tove Lo y LP llegan al escenario de Vorterix

La cantante sueca regresa a la Argentina para presentar su cuarto disco

La cartelera de shows para la segunda mitad del año se va poblando. Las sueca Tove Lo (Ebba Rove Elsa Nisson) y la estadounidense LP (Laura Pergolizzi) se suman a la agenda de la segunda mitad de 2019 con los recitales que brindarán en el teatro Vorterix.

La primera en aterrizar en Ezeiza será LP, que debutará en nuestro país el 15 de octubre. Después de un comienzo notable en su carrera que la ha llevado a colaborar con grandes artistas internacionales como Rihanna en "Cheers", Christina Aguilera en "The Beautiful People" o Backstreet Boys en "Love Will Keep Up All Night", LP se consagra dentro y fuera de su país en 2014, con su tercer disco, Forever For Now.

LP hará su debut en nuestro país

En 2017, lanzó Lost On You, su cuarto álbum, que alcanzó más de 500 millones de reproducciones y fue disco de platino en Rusia, Polonia, Grecia, Suiza, Italia y Francia. Su quinto álbum de estudio se editó en 2018 con el nombre de Heart To Mouth. Cuenta con canciones como "Girls Go Wild", "Die For Your Love" y "One Night In The Sun". Las entradas se podrán a la venta el 5 de agosto, a 2400 pesos + service charge.

La siguiente visita es la de la cantante Tove Lo, que llegará el 19 de noviembre. Viene para presentar su cuarto disco, Sunshine Kitty. La cantante sueca Ebba Tove Elsa Nilsson debutó como Tove Lo en nuestro país en la edición Lollapalooza 2017. Recientemente presentó el video de su último sencillo, "Glad He's Gone", filmado en Kiev, donde Tove Lo consuela por teléfono a una amiga que sufre problemas de amor.

A lo largo de su carrera, cautivó audiencias compartiendo giras con Coldplay, Katy Perry y Maroon 5, entre otros. Gracias a su primer sencillo "Habits", con el que se saltó a la fama y alcanzó el número tres en el Billboard Hot 100, Tove Lo lanzó su álbum debut, Queen of the Clouds en 2014. El álbum fue un Top Ten en Suecia y un Top 20 en los EE. UU, y el siguiente sencillo "Talking Body" fue un éxito similar. Su colaboración de 2014 con Alesso, "Heroes (We Could Be)" fue otro éxito, alcanzando la cima de la lista de los Estados Unidos. A finales de ese año, Tove Lo se unió al colectivo de compositores Wolf Cousins de Max Martin y co-escribió canciones para Cher Lloyd, Lea Michele y The Saturdays, así como "Love Me Like You Do" de Ellie Goulding. Tove Lo también ganó dos Grammys en 2015 como Artista del Año y Canción del Año por "Habits (Stay High)". Las entradas se pondrán a la venta el 5 de agosto, a 1990 pesos + service charge.