Trueno se presentará en el Luna Park: cuánto cuestan las entradas y dónde comprarlas

Cuando el viernes se conoció la noticia de la muerte de Lautaro “El Noba” Coronel, quien había sufrido un accidente vial el 24 de mayo, la conmoción fue grande en el ambiente de la música y entre los miles de seguidores y fanáticos del joven artista de Florencio Varela. Para el mismo viernes, Trueno tenía previsto anunciar su concierto en el Luna Park, pero decidió postergar todo en señal de respeto, de compartir el dolor de la familia de El Noba y de toda su gente. Pero hoy, por redes sociales, una de las figuras más relevantes de la música urbana que dio la Argentina en los últimos años confirmó que el 2 de diciembre se presentará en el Luna Park, como parte del lanzamiento de Bien o mal, su nuevo álbum, en el que revisita el pasado mirando el futuro.

Atrevido, su primer álbum de estudio, fue su carta de presentación que lanzó en tiempos de plena pandemia. En 2019 ya había decidido retirarse del circuito de batallas de freestlye cuando estaba en el pico de su popularidad (fue campeón nacional de Red Bull con un Luna Park agotado y lo mismo con el Movistar Arena para coronarse en la Freestyle Master Series) y volcarse de lleno a la música. Al año siguiente, vino ese disco de neto corte autorreferencial. Su esperado segundo álbum de estudio es un amplificador de su mensaje de empoderamiento generacional a escala global.

El disco está compuesto por un total de 13 tracks que le dan forma a una obra tocada con instrumentación real y contando con la participación de un numeroso equipo de músicos, productores, colegas compositores y artistas invitados. Se incluyen los cinco exitosos adelantos que fueron dados a conocer a mediados de 2021 y que han logrado certificaciones a nivel Internacional: “Panamá”, “Dance Crip”, “Feel Me??”, “Solo por vos” y “Jungle”.

El 2 de diciembre, este segundo disco que hasta el momento supera las 600 millones de escuchas en Spotify, cobrará vida en el Luna Park. La producción del show estará a cargo de PopArt Music en lo que promete ser una puesta innovadora, moderna y disruptiva. Todo indica que esta temporada ya es bisagra para Trueno, quien ya dijo presente en los más importantes festivales a nivel regional: Vive Latino, Cosquín Rock, Lollapalooza Chile, y Quilmes Rock. Fue en este último en donde no solamente cautivó a más de 60.000 espectadores sino que también fue protagonista de una colaboración inédita con Gorillaz, para cantar el clásico “Clint Eastwood”. “Fue como jamear en las grandes ligas. La banda tiene muchísimo estilo, son unos grosos. Y se notó que todos lo disfrutamos, lo que hacían ellos, lo que hice yo, cómo tocaron, cómo metieron coros. Lo disfruté muchísimo y por supuesto estoy agradecido por la oportunidad”, reconoció el cantante de 20 años para quien su única etiqueta es el hip hop.

“Con el talento solo no alcanza, tenés que tener alguien que te diga ‘Es por acá', ‘Es por allá'. A mis amigos los pongo a grabar, a hacer, porque le deseo a todo el mundo lo que me pasa. Eso es el hip hop, ¿tenés un granito de arena? No lo guardes en una caja, ponelo para que todos juntos hagamos la montaña”, dijo en un reportaje de LA NACION publicado en septiembre del año pasado. El nuevo granito de arena promete ser una nueva montaña cuando, en el mítico Luna, Trueno salga a escena. Mañana, desde las 13, las entradas estarán disponibles en ticketportal.