U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: más de un millón de personas hicieron la fila virtual

Más de un millón de personas ingresaron este miércoles a la fila virtual para adquirir las entradas de los dos shows que U2 dará en el estadio River Plate en el marco de su nueva gira mundial, The Greatest Show on Earth. Según informó la productora DF Entertainment, la preventa exclusiva se agotó en menos de dos horas,

La banda irlandesa volverá a presentarse ante el público argentino los días 23 y el 25 de marzo de 2027, en lo que serán sus primeros conciertos en el país en casi una década. La última visita del grupo integrado por Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. había tenido lugar en octubre de 2017, cuando se presentó en el Estadio Único de La Plata con la gira The Joshua Tree Tour.

“¿El mejor show del mundo? El desafío está planteado. Para nosotros mismos, tanto como para cualquiera: queremos que esa noche sea una de las mejores de sus vidas", anunció U2 en la previa.

U2 vuelve al país con nuevo disco U2

Y agregó: “Un poco de espectáculo, un poco de magia, una explosión de color, guitarras, bajo, batería y canciones que quedan para siempre. Porque si la gente va a estar ahí, nosotros vamos a estar a la altura”.

Cómo hacer para comprar

Con los tickets de preventa agotados, el próximo paso para poder asistir a los dos shows del grupo irlandés en 2027 será por la entrada general que se abrirá a partir de las 10 de este jueves. La venta se realizará únicamente por el sitio web de Allaccess.

“Con cinco décadas de trayectoria, U2 continúa convirtiendo cada gira en un acontecimiento que trasciende lo musical. Sus shows se distinguen por la potencia de sus interpretaciones y por puestas en escena que han redefinido, una y otra vez, la experiencia de los conciertos en estadios”, expresó la productora a cargo del show.

U2 brindará dos shows a inicios de 2027 U2

Las entradas oscilan entre los $120.000 y los $500.000. La más cara corresponde al denominado “Golden circle” (círculo dorado). Se trata de un espacio en el campo delantero en forma de anillo, donde los fanáticos estarán a solo centímetros del escenario.

También habrá un paquete a la venta por $700.000, que incluye la entrada para ubicarse en un sector del campo con sector exclusivo llamado “Red Zone” (zona roja) y la posibilidad de ser seleccionado para participar de un recorrido por el backstage previo al show.

Por otro lado, la productora recomendó contactar al banco o entidad emisora de la tarjeta en caso de que la operación se realice desde el exterior para solicitar la autorización de compras internacionales y, de esa manera, evitar posibles rechazos al momento de efectuar el pago.

El valor de las entradas

Las ubicaciones y precios DF Entertainment