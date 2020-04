Sr. Flavio publica una versión de su hit "Vos sabés" con fines solidarios Crédito: Lucas Elias Andreatta - Dukswell

Hay una frase que, con apenas escribirla, la mayoría de la gente de la Argentina (y seguramente también de otros países de América Latina) sabrán a qué corresponde: "No, si vos sabés". Carece de musicalidad adaptable a una canción, sin embargo, forma parte de uno de los temas más bellos del rock argentino. "Vos sabés", escrita por Flavio Cianciarulo y grabada por Los Fabulosos Cadillacs en su noveno disco de estudio, ( La marcha del golazo solitario , 1999), ahora tiene una nueva versión de Sr. Flavio , actualizada a la tercera década de este siglo, con algún leve cambio en la letra.

En estos tiempos de cuarentena y coronavirus , estará disponible desde este viernes en plataformas digitales, con un fin solidario, a través de una acción de Red Solidaria para el Hogar Camino Cura Brochero. "Vos sabés" habla de la universalidad de la paternidad. Flavio la escribió cuando varios de su generación comenzaron a ser padres, su muy buscado hijo mayor tenía unos meses y el segundo estaba en la panza de su esposa.

"Vos sabés, cómo te esperaba, cuánto te deseaba. No, si vos sabés. Vos sabés, que a veces hay desencuentros, pero cuando hay un encuentro, de dos almas trae luz. (...) El amor de un padre a un hijo no se puede comparar. Es mucho mas que todo. No, si vos sabés."

"La escribí tratando de encontrar los elementos más simples para hablar de la universalidad del amor de un padre. Porque no está dedicada a ninguno de mis hijos. Es el mayor amor. Los seres humanos somos complicados, por eso la letra habla de que a veces hay desencuentros, pero en el mejor de los casos, cuando las cosas se dan dos almas traen lo bueno. En el mejor de los casos somos hijos y somos padres y eso es el amor más intenso porque uno no duda de ponerle el pecho a las balas. Hay personas que pueden ponerle el pecho a un país, a una religión, a una idea política. Pero hasta pueden dudar de eso un segundo. Con los hijos no lo pensás. Ese poder tan inmenso e incuestionable me parecía que ponerlo en palabras podía ser redundante, pero lo hice con las palabras más simples. Además, mi forma de escribir es así. En ese momento, mis hijos fueron una influencia muy grande y también mi entorno, cuando los de mi edad comenzaban a tener hijos o deseaban tenerlos. Una vez, después de un recital, un pibe me dijo que todavía no tenía hijos pero cuando los tuviera probablemente iba a sentir lo que yo sentía cuando escribí 'Vos sabés'. Y yo le dije que ya lo sentía porque era hijo".

La nueva versión seguramente tiene que ver con hacer una lectura en tiempo presente de comó vive la paternidad Flavio, con hijos jóvenes y adolescentes, en el contexto actual. En la segunda parte, por ejemplo, ya no dice "Lo felicito es un varón"; cambia a "es una niña".

"La grabamos entre enero y febrero. Vengo tocando con mis hijos en el underground marplatense. Es lo que me gusta, me divierte y me hace bien. Además hicimos fechas solidarias en la vinoteca Perrier, un ícono del rock de acá, que es como un mini Cemento. En mi trabajo solista abordo canciones de mis últimos discos y versiones de temas míos que tocamos con Cadillacs. Y esta versión fue una de las que más nos conectaba. Refrescaba a la versión original. Nos gustaba cómo estaba saliendo en vivo y decidimos hacerla. Fue una manera de revisitarla sin competir con la magia del original. Por suerte la grabamos e hicimos el video hace un par de meses. Tal vez algo nos pidió que debíamos hacerlo, quizás la respuesta sea reafirmar el presente, con postadolescentes en la familia."

La versión tiene, además, un pulso de reggae; no porque Flavio se haya convertido en un cultor del género sino debido a que está en sintonía con el sonido actual de su banda, que la integran sus dos hijos mayores. Y su hija menor, mientras tanto, es una apasionada del surf que vive en el lugar ideal. Porque la casa de los Cianciarulo está ubicada a dos cuadras del mar, a 20 kilómetros al sur de Mar del Plata. En el video del tema hay surf y skate, pasiones de Flavio y su familia.

Es que Flavio es absolutamente familiero. En la casa son siete. El bajista está en cuarentena con su esposa, sus tres hijos y las novias de sus hijos más grandes. "La cuarentena me agarró en casa. Vivo hace muchos años a dos cuadras del mar, en una zona que tiene flujo de turismo en el verano pero cuando termina se desactiva y los que quedamos somos una comunidad muy pequeña de gente. Estoy muy rodeado de verde, de naturaleza, esperando que esto pase de la forma más amable para todos. Por suerte, el tiempo en la Costa, que en invierno suele ser bastante inclemente, hasta ahora, que estamos pisando el otoño, hay sido muy generoso y eso ayuda. Algunos tenemos una situación de privilegio para poder sobrellevar la cuarentena pero hay otros que no. Pienso muchísimo en el que no. En el laburante independiente. Tengo muchísimos amigos en el sector de la música. Pienso mucho en ellos. A veces hago algún recital solidario para algún comedor comunitario de Mar del Plata y la gente me viene a agradecer con mucha ternura por haber ido a tocar. Y yo les digo: 'Yo soy el que les tiene que agradecer a ustedes porque son los que están acá, en el día a día, cocinando el arroz. Y bueno, cuando terminé de regrabar 'Vos sabés' y de hacer el video pensé que teníamos que buscarle un propósito. La realidad es que el propósito se nos puso delante de todos nosotros inevitablemente. Y se me ocurrió que podríamos ayudar cediendo derechos de esta versión (por vistas y reproducciones de YouTube y plataformas digitales de música, como Spotify). Cuanto más se escuche más se va a ayudar".