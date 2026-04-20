Vuelve el Quilmes Rock: cuándo se realizará la nueva edición y cuándo saldrán las entradas a la venta

En 2025, en Tecnópolis, el Quilmes Rock no sólo vivió una nueva edición, sino que vivió una edición histórica. La gira de regreso de Los Piojos y el homenaje a Serú Girán encabezado por los exmiembros de la banda, David Lebón y Pedro Aznar, se ubicaron entre lo más emotivo y logrado de aquella cita.

Ahora, el festival que tuvo su bautismo en septiembre de 2003, confirma su próxima realización para abril de 2027. Este miércoles se iniciará la etapa de preventa de entradas para clientes Galicia Visa hasta 6 cuotas sin interés. La venta comenzará a las 10 de la mañana y será hasta agotar stock. A esa primera etapa el festival le ha puesto el nombre de “Zorzal madrugador”, como respuesta criolla al “Early Birds” de Lollapalooza. Las entradas se venderán únicamente en EnigmaTickets.

Precios de las entradas

Zorzal madrugador

Abono 2 días Campo, $200.000

abono 3 días Campo, $270.000

abono 2 días Espacio VIP con Tribuna, $600.000

abono 3 días Espacio VIP con Tribuna, $810.000

En todos los casos estos precios no incluyen el Service Charge. No fue informado el importe del Service Charge.

La organización ya confirmó la realización de 3 jornadas de festival pero es muy probable que el número crezca en la medida en que se vayan confirmando los artistas participantes. El lema de la nueva edición es “Esta vez, lo armamos entre todos”, lo que deja entrever una participación activa del público en las próximas instancias.

Aún no se han dado a conocer los nombres que integrarán la grilla, pero la idea del Quilmes Rock siempre es convocar a las distintas “tribus” rockeras a través no solo de los músicos más convocantes y populares sino también de los emergentes.

La edición 2025 dejó postales inolvidables como la vuelta de Andrés Calamaro a los festivales argentinos, la emoción de volver a escuchar los clásicos de Serú Girán en directo y la noche histórica de Los Piojos.