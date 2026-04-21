Quilmes Rock 2027: cuándo es y qué se sabe de las entradas

Se dio a conocer que vuelve el Quilmes Rock en 2027, uno de los festivales nacionales más destacados. El año pasado fue la última edición, que es considerada histórica por la gira de regreso de Los Piojos y el homenaje a Serú Girán encabezado por los exmiembros de la banda, David Lebón y Pedro Aznar. En ese sentido, muchos interesados en ir se preguntan cuándo es y cómo sacar las entradas.

La participación de Los Piojos fue una de las destacadas del Quilmes Rock 2025 Pilar Camacho - LA NACION

El lema de la nueva edición es “Esta vez, lo armamos entre todos”, lo que deja entrever una participación activa del público en las próximas instancias. Aunque aun no hay un line up anunciado, la propuesta del festival es convocar a las distintas “tribus” rockeras a través no solo de los músicos más convocantes y populares, sino también de los emergentes.

Cuándo es el Quilmes Rock 2027

Aunque todavía no están confirmadas las fechas del festival, se sabe que se llevará a cabo durante abril del año que viene. Tampoco se sabe cuántos días serán, pero como mínimo se llevará a cabo en tres jornadas. De todos modos, es muy probable que el número crezca en la medida en que se vayan confirmando los artistas participantes.

El Quilmes Rock se hace en abril de 2027 Fabián Marelli

Qué se sabe de las entradas del Quilmes Rock 2027

Este miércoles se iniciará la etapa de preventa de entradas para clientes Galicia Visa hasta 6 cuotas sin interés. La venta comenzará a las 10 de la mañana y será hasta agotar stock. A esa primera etapa el festival le ha puesto el nombre de “Zorzal madrugador”, como respuesta criolla al Early Birds de Lollapalooza. Las entradas se venderán únicamente en EnigmaTickets.

A continuación, estos son los precios de los abonos Zorzal madrugador para el Quilmes Rock 2027:

Abono 2 días Campo: $200.000

abono 3 días Campo: $270.000

abono 2 días Espacio VIP con Tribuna: $600.000

abono 3 días Espacio VIP con Tribuna: $810.000

En todos los casos estos precios no incluyen el Service Charge. No fue informado el importe por el servicio de la ticketera.

Todo lo que hay que saber para sacar las entradas del Quilmes Rock 2027 Fabián Marelli

Estos son los pasos a seguir para comprar las entradas del Quilmes Rock de forma online:

1 Ingresar a Enigma Tickets

Iniciar sesión antes de iniciar la compra. En caso de no tener una cuenta, registrarse con correo y contraseña.

2 Elegir sector y tipo de entrada

Seleccionar alguno de los abonos Zorzal madrugador y la cantidad de tickets que se desea. Luego, hacer click en “Agregar al carrito”.

3 Elegir el medio de pago

Completar los datos de facturación y de la tarjeta con la que se hace el pago. Antes de hacer click en “Comprar”, revisar la cantidad de entradas, precio y sector.

Una vez acreditado el pago, vas a recibir un mail de confirmación. Más adelante se podrá acceder a los tickets en formato digital desde la aplicación de Enigma Tickets.