A 25 años del acústico de Charly García, llegó la versión en vinilo

4 de enero de 2021

Hello! MTV Unplugged, originalmente publicado en CD, tiene ahora una versión en vinilo. El álbum es el registro que Charly García realizó en Miami para la serie de conciertos desenchufados de la cadena televisiva que en ese momento se dedicaba exclusivamente a la música. Junto a Charly estuvieron María Gabriela Epumer (guitarra), Fabián Quintiero (teclados y bajo), Fernando Samalea (batería), Erika (violín) y Ulises Di Salvo (cello).

Hace dos meses apareció una reedición del MTV Unplugged de Pearl Jam. La banda lo había grabado en 1992, con apenas siete temas que alcanzaron a producir para este formato, cuando recién había llegado a los estudios Kaufman Astoria de Nueva York, luego de una larga gira. El grupo encabezado por Eddie Vedder contaba apenas con un disco publicado y ni tiempo había tenido de hacer una versión diferente de su música para esta sesión desenchufada. Pero la cadena televisiva no podía perder la oportunidad de tener en este formato (así como al año siguiente grabó a Nirvana) de la novedad que traía la flamante década del 90, el grunge.

La industria de la música genera sus propias contraculturas. Y si no las genera las detecta y las adopta, las mensura a su propio pentagrama (sucedió con el punk, también con el grunge). A veces el término contracultura queda demasiado grande. En ocasiones es, simplemente, un contraste. Si los ochenta fueron esos años en los que se afianzó el metrónomo, las máquinas de ritmo y los sonidos sintetizados, pudo ser algo previsible para un buen pronosticador que los noventa serían una especie de reacción, con una sonoridad mucho más áspera, distorsionada o, por cierto, acústica. Si dejamos de lado la evolución tecnológica (mejores micrófonos, mejores sistemas de grabación y de amplificación) que tendieron a evolucionar, las baterías de los noventa suenan más parecidas a las de los setenta que a las de los ochenta. Eran un poco más "naturales". Porque lo cierto es que el unplugged fue un proyecto "un poco" acústico y "un poco" desenchufado, que se impuso en los noventa y que tuvo, incluso, una década y media más para seguir vigente.

El MTV Unplugged (formato, ante todo, televisivo, pero que proponía una diferencia sonora sustancial respecto de lo que se venía escuchando hasta el momento en los sets televisivos) tuvo su debut en 1989 con un show de XTC. Sin embargo, este proyecto creció durante toda la década del noventa. Se podría decir que se cumplen ahora tres décadas desde su consolidación, en 1991, con la grabación de artistas como The Cure, Paul McCartney, Sting, R.E.M, Elvis Costello y un especial que reunió a las propuestas raperas más célebres de aquellos años (LL Cool J, MC Lyte, De La Soul, A Tribe Called Quest y Pop's Cool Love). Y en los dos años siguientes (1992-1993) quedaron registrados algunos de los unplugged más recordados, como los de Pearl Jam, Nirvana y Eric Clapton.

El MTV Unplugged de Pearl Jam es de 1992. En octubre pasado fue reeditado en formato físico

Hace un par de años, cuando la pantalla de MTV ofreció cierto revival a su rica historia de producciones, la revista Rolling Stone elaboró un top 15 con lo que pudo haber sido lo más destacado de sus emisiones unplugged, hasta 2017.

Nirvana (1993), Pearl Jam (1992), Jay Z (2001), Alice In Chains (1994), Eric Clapton (1992), Hole (1995), Alicia Keys (2005), Neil Young (1993), Paul McCartney (1991), Oasis (1996 y Kiss (1995) fueron algunos de esa selecta lista. Y si bien esta es la mirada de un crítico musical (no de la audiencia), el listado, más allá del orden, esta convalidado con la producción discográfica de esos shows. Algunos de esos conciertos son discos destacados dentro de la discografía de algunos artistas, y su calidad fue correspondida tanto por la crítica como por el público que compró los CD. Para algunos grupos y solistas nuevos fue el show que les faltaba para completar un año exitoso; para algunos veteranos de la música representó el envión para relanzar sus carreras.

Eric Clapton: por calidad musical y repertorio, uno de los grandes registros que ha dejado el ciclo MTV Unplugged

Los resultados artísticos dentro de la historia de los MTV muestra una suerte dispar en cuanto a las producciones, porque si bien la señal instaló el formato, no fue demasiado rigurosa con los requerimientos técnicos. Incluso, las decisiones artísticas más sustanciales fueron determinadas por cada grupo o solista. En algunos casos, la palabra unplugged fue la simple indicación: "cambio la guitarra eléctrica por la acústica". En otros significó: "contrato una sección de cuerdas para darle otro clima a las canciones".

Y en los mejores casos, la búsqueda fue hacia la esencia de cada canción. Más allá de qué tan intimista fuera el clima que se podía generar o que tan "desenchufado" se podía sonar. Para artistas que abandonaban una década del ochenta absolutamente sintetizada, el desafío pudo haber sido mayor. Porque trasladar esos riffs o timbres distintivos de algunas canciones a las teclas de un piano vertical era una tarea compleja. Y no siempre rindió de la misma manera.

Es por eso que se destacan shows como el de Pearl Jam, que suena acústico pero, a la vez, refleja todo el poderío de la banda. Con la frase "Son, she said. Have I got a little story for you", de Alive, entre los dientes apretados del cantante. O con los acoples en el final de "Porch", que cerró el breve set.

También se puede destacar la calidad artística de un guitarrista como Eric Clapton, que en su unplugged desmenuzó algunas de sus grandes canciones y las resignificó, en las cuerdas de guitarras acústicas. Un lujo para quienes disfrutan de la música más elaborada. Clapton no se basó en sus grandes éxitos para armar el repertorio sino que matizó sus canciones con las de otros grandes compositores. Fue un show a la medida del formato.

Latinoamérica desenchufada

Claro que los shows MTV unplugged no quedaron limitados a escenarios europeos y estadounidenses. Desde México hacia el sur del continente americano la MTV de muchos países se adoptó el formato. Brasil fue uno de los pioneros, con shows grabados en los primeros años de los noventa. Fueron más de treinta los artistas brasileños que grabaron acústicos de la señal. En el universo MTV en español, más de cuarenta. Veamos algunas curiosidades.

El primer grupo argentino que grabó para este ciclo de shows fue Los Fabulosos Cadillacs (el 5 de mayo de 1994, en los Estudios de MTV en Miami), pero fue un concierto eléctrico. Un par de meses después, Los Caifanes se convirtieron en la primera banda mexicana en grabar con este formato, pero también hicieron gran parte de su show con instrumentos eléctricos.

Para mediados de los noventa, MTV Unplugged era una marca tan instalada en el mundo del rock y el pop que a veces poco importaba si los shows era realmente acústicos.

Café Tacuba es, hasta ahora, la única banda latinoamericana que grabó dos MTV unplugged. El primero, en 1994; el segundo, que además le sirvió para celebrar treinta años de carrera, en 2019, con el agregado de una serie de invitados, como Gustavo Santaolalla y David Byrne.

El acústico de Luis Alberto Spinetta (1997), que en ese momento tocaba con su power trío Los Socios del Desierto, fue el más largo de MTV unplugged. Según explicaron los productores, porque Spinetta no quiso limitar su show a una hora de programa. Es por eso que se emitió en dos versiones. En el álbum quedaron solo 13 de los 17 temas grabados. El "Flaco" decidió dejar fuera algunos de los grandes éxitos de su carrera, como "Todas las hojas son del viento" y "Plegaria para un niño dormido".

Hello! MTV Unplugged, de Charly García, se grabó en Miami, en 1995. Contó con un repertorio de quince canciones integrado por dos temas de Serú Girán y una mayoría de canciones de su carrera solista. Para buscar una sonoridad más acústica Charly incluyó violín y violoncello en su banda.

El más reciente acústico argentino fue el que grabaron Los Auténticos Decadentes, el 24 de mayo de 2018 en el Arenas Studios, de La Boca. Se emitió por MTV el 4 de octubre de ese año y al día siguiente se lanzó en CD, DVD y formato digital. En el show de la banda participaron invitados como Rubén Albarrán (Café Tacuba), Mon Laferte, Chaqueño Palavecino, Ulises Bueno y La Bomba de Tiempo, entre otros.

Detrás de escena

Miley Cyrus, acústica, desde el "patio de casa" y en plena pandemia

El unplugged de Nirvana no fue realmente acústico porque varios instrumentos fueron enchufados y sonaron procesados por amplificadores. Se grabó en Nueva York, el 18 de noviembre de 1993 y MTV lo emitió casi un mes después, el 16 de diciembre. Cuatro meses después Kurt Cobain se suicidó y el CD de ese acústico fue su primer álbum póstumo. Considerado por muchos como uno de los mejores álbumes en vivo de la historia del rock, tuvo en 2019 una publicación 25° aniversario, con ediciones en doble vinilo.

El MTV Unplugged de Liam Gallagher se convirtió en el primer disco en vivo de la carrera solista del ex cantante de Oasis. Fue registrado el 3 de agosto de 2019 en Kingston Upon Hull. Recién se publicó a mediados de este año.

Fobia, banda mexicana surgida a finales de los ochenta, grabó el primer acústico en tiempos de pandemia y sin público, el 2 de octubre pasado.

Para demostrar que el formato sigue vivo. El 16 de octubre se registró MTV Unplugged Presents: Miley Cyrus Backyard Sessions. Una especie de variante, grabada con escenografía de patio trasero, en tiempos de cuarentena, y con artistas autobautizados como Miley Cyrus & The Social Distancers.

