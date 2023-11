escuchar

Los Latin Grammy dejaron varias postales vinculadas con la música argentina, pero es indudable que Bizarrap fue uno de los grandes protagonistas de la velada. El músico, que ganó fama y prestigio mundial a través de sus BZRP Sessions, fue reconocido en las categorías Canción Pop, Canción Urbana y Canción del año. Y junto a él, uno de los argentinos que también subió al escenario fue Zecca, un joven productor musical que formó parte del éxito de Bizarrap.

Zecca es productor, músico e ingeniero de mezcla, y es uno de los nombres más exitosos de la música actual. Su rol fue clave en la mezcla y masterización de dos de las canciones más escuchadas del año, como lo son “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53″ y “Quevedo: Bzrp Music Sessions Vol. 52″. De formación autodidacta, el artista cumplió un rol clave en la composición y ejecución de la pieza de Bizarrap junto a Quevedo, entre muchas otras de sus canciones.

Con apenas 22 años, Zecca es un artista en ascenso en la industria musical argentina y su proyección tiene alcance mundial. En su rol de productor y beatmaker, su talento también fue requerido por otros músicos como Duki, Emilia, Tiago PZK y Khea . Y para los amantes de la música argentina actual, Zecca es un nombre del que cada vez escucharán más noticias.

La gran noche de Bizarrap

Luego de una primera ceremonia en la que se entregó la mayoría de las estatuillas, la gala principal comenzó con acento argentino-colombiano: Shakira y Bizarrap ganaron el premio a la Mejor canción pop por “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53″ y casi al final de la noche, volvieron a imponerse en la terna Canción del año. Para el productor argentino se trató de la tercera estatuilla al promediar la velada, ya que anteriormente se había impuesto en la categoría Mejor Compositor de Canción Urbana, junto a su socio de la “BZRP Music Sessions Vol. 52″, Quevedo. “Muchas gracias. No estoy acostumbrado a hablar. Impresionante el reconocimiento que le dan a este proyecto que empecé en mi cuarto, con una computadora. Se lo quiero dedicar a todos los pibes y las pibas que están empezando. Con muy poco se puede lograr mucho. En serio”, dijo el talento argentino en esa primera ceremonia.

Un par de horas después, en compañía de Shakira, “Biza” dijo que lo más importante fue que la artista colombiana pudo expresar lo que sentía (en alusión a su conflictiva separación del futbolista Gerard Piqué) y ella, a su turno, de algún modo jugó de local en España y aseguró que durante sus años allí pasó momentos duros pero también otros muy buenos. “Quiero compartir este premio con mi público latino que me ha llevado a cumbres altísimas, lugares que soñé desde niña. Quiero compartirlo con mi público español que ha estado allí acompañándome en las buenas y en las malas. En los momentos difíciles y duros que he pasado en esta tierra que tanto he querido, ni un solo día han dejado de darme cariño y apoyo. ¡Eso jamás se me olvidará de España así que esto es para ustedes!”.

Además de Bizarrap, hubo más presencia argentina. Nathy Peluso se quedó con el premio Mejor video corto, por el clip de su tema “Estás buenísimo”. Dante Spinetta se llevó el del rubro Mejor canción alternativa, por “El lado oscuro del corazón”, y lo dedicó a sus padres (“Qué están en el cielo”, dijo). Además, hubo una categoría en la que no se podía fallar porque este año todos los nominados eran argentinos (algo que pocas veces sucede): Mejor álbum de tango. Allí se impuso el disco del Quinteto Astor Piazzolla, Operación Tango.

Luego de su premio compartido con Bizarrap, Shakira optó para su show por una canción que contrastó con las afiladas producciones que hizo durante 2022. Cantó “Acróstico”, que pareció una vuelta de página. Y luego reapareció junto a Bizarrap. El productor se lució en ese set porque mezcló tres BZRP Music Sessions. Una de ellas fue el tema que grabó con Quevedo, pero en versión tanguera, con la voz del cantor Ariel Ardit y el bandoneón de Pablo Jaurena. Además, la participación de la murga uruguaya Agarrate Catalina en el comienzo de este bloque fue otra de las perlas de la noche. Una rareza, entre tantos detalles andaluces de esta edición.

