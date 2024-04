Escuchar

En el último tiempo, el productor musical argentino Bizarrap y Shakira demostraron tener una relación que ya trascendió lo profesional. Se hicieron verdaderamente amigos, compusieron canciones juntos y, desde que se conocen, no han sabido despegarse el uno del otro. Incluso, la famosa participó de la presentación del DJ en Coachella, lo cual denotó un gran compromiso con el trabajo del otro y un hermoso vínculo.

Bizarrap reveló qué tipo de relación tiene con Shakira y sorprendió CRISTINA QUICLER - AFP

En esa misma línea, durante una entrevista reciente, le preguntaron al argentino cómo era su relación con la intérprete. Ante esto, respondió con honestidad y contó cómo fue la conversación previa al anuncio de la gira mundial que la colombiana hizo en Coachella: “Quiero aclarar que yo la invité a ella. Se lo dije hace tres meses que quería que fuera mi invitada en la primera fecha del festival”.

Luego, reveló que si bien ella no sabía cómo iba a estar de tiempos, ya que se encuentra grabando los videoclips de las canciones de su nuevo disco, le aseguró al productor que iría a Coachella como su invitada. Pero existía un tema que a la cantante le preocupaba: necesitaba hacer el anuncio de su nueva gira. Sobre esto, Bizarrap contó que él la animó a que lo hiciera en dicho show, algo que definió como “un honor”.

El entrevistador no podía entender cómo era la relación entre los artistas, por lo que preguntó: “¿Vos la llamaste?”. En ese momento, Bizarrap lo sorprendió respondiendo: “Shakira es mi amiga, sí”. Además, hizo una revelación nunca antes escuchada: “Hablamos todo el tiempo”.

La cantante dejó ver en varias oportunidades el fuerte vínculo que mantiene con el productor argentino. Tanto es así que contó cómo hasta su hijo Milan lo admira, quiere y llama “el Dios argentino”.

“Es un genio, es un genio. Y es como cuando se juntan el hambre y las ganas de comer en el estudio, no se sabe quién es peor... Es como un perro con hueso, que no lo suelta: cuando está en el estudio no quiere soltar la canción. Estuvimos mezclando la sesión hasta un segundo antes de que saliera en Spotify, subiendo un teclado, bajando otro... Me encontré a mi par. Él es un genio, es muy joven, muy comprometido y muy disciplinado. Muy entregado a la labor de obrero, de crear una canción hasta el final. Es realmente detallista, somos muy amigos... Tanto que hicimos una segunda canción, La fuerte”, reveló.

Cómo fue la aparición de Shakira en el show de Bizarrap en Coachella 2024

A menos de un mes de haber lanzado Las mujeres ya no lloran, Shakira sorprendió a sus fanáticos por partida doble. El pasado 12 de abril por la noche, en medio de la presentación de Bizarrap en Coachella 2024, la cantante colombiana apareció en el escenario para sumarse al show y para hacer un esperado anuncio.

“Finalmente, nos vamos de gira a partir de aquí. A partir de aquí, este noviembre. ¡Este año, en esta ciudad! Estoy ansiosa”, expresó la intérprete de Ojos así. Por supuesto que, junto al anfitrión, brindó una versión de BZRP Music Sessions, Vol. 53, el éxito de ambos que llegó al top ten del Billboard Hot 100 en enero de 2023.

Shakira anunció su nueva gira mundial durante el show de Bizarrap en Coachella Foto Instagram @shakira

Por su parte, el músico y productor se convirtió en el primer argentino en presentarse como figura principal en un Coachella. El set, las visuales y las luces fueron parte de una propuesta artística que hizo vibrar a la multitud al ritmo de las BZRP Music Sessions, en versión electrónica.

