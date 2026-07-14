Nació Dalí, la primera hija de los influencers Samantha Trottier y Hernán Regiardo: así la presentaron en las redes

Samantha Trottier y Hernán Regiardo atraviesan uno de los momentos más especiales de sus vidas. El pasado 8 de julio nació Dalí, la primera hija de la pareja de influencers, una noticia que compartieron con sus seguidores a través de una emotiva publicación en redes sociales. En pocas horas, las imágenes del nacimiento reunieron miles de “me gusta” y una gran cantidad de mensajes de felicitación.

Nació Dalí, la primera hija de los reconocidos influencers (Foto: Instagram @hernanreg / @samtrottierr)

La pareja, que en los últimos años ganó gran popularidad por el contenido que comparte en redes sociales y los proyectos que desarrolla en conjunto, eligió anunciar la llegada de su hija con una emotiva publicación. “8 de julio del 2026, el mejor día de nuestra vida entera”, escribió Hernán.

Samantha Trottier y Hernán Regiardo anunciaron la llegada de su primera hija en redes sociales (Captura: Instagram @hernanreg / @samtrottierr)

Para presentar a Dalí, Samantha Trottier y Hernán Regiardo compartieron una serie de fotografías que retratan las primeras horas de vida de la beba desde la intimidad de la clínica. En las imágenes, la recién nacida aparece acostada en su cuna, envuelta en una manta a rayas y con un gorrito blanco, mientras que otras postales muestran a su mamá sosteniéndola sobre el pecho poco después del parto.

La pareja mostró un álbum con las primeras horas de vida de la recién nacida (Foto: Instagram @hernanreg / @samtrottierr)

El álbum también incluye escenas familiares cargadas de emoción. En una de ellas, Hernán observa a su hija desde el borde de la cuna, mientras que otra muestra a la pareja en un autorretrato frente al espejo de la habitación del hospital.

Las fotografías reflejaron la intimidad de los primeros momentos de la familia (Foto: Instagram @hernanreg / @samtrottierr)

Las reacciones en las redes al nacimiento de Dalí

La publicación no tardó en llenarse de mensajes de cariño y felicitaciones por la llegada de Dalí. Sin embargo, entre los miles de comentarios hubo un detalle que llamó especialmente la atención de los seguidores: la mantita con la que la recién nacida aparecía envuelta en la clínica, que muchos compararon con el clásico repasador argentino.

El posteo reunió miles de "me gusta" y comentarios de familiares, amigos y seguidores (Captura: Instagram @hernanreg / @samtrottierr)

Además de celebrar el nacimiento, varios usuarios hicieron referencia al apodo con el que ya conocían a la beba antes de su llegada. “Me vuela la cabeza que le digan medialuncita y esté con esa mantita...”, escribió una seguidora. “Casi que nace un día patrio la medialuncita”, comentó otro, que a la vez sumó: “Bienvenida, medialuncita hermosa”.