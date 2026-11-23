Tras el furor que causó el lanzamiento del GTA VI a nivel mundial, Natalia Jersonsky -Nati Jota- publicó en X una opinión respecto a la violencia que ejerce el protagonista principal del juego sobre los demás personajes. Allí expresó su angustia y de inmediato los usuarios no tardaron en responderle sin piedad.

“Que te divierta hacer esto es una red flag, incluso en un juego, y estoy segura de que si había opción de alguna acción más al acecharla, la hubiera hecho, pero el juego no llega a tanto —aún—”, escribió la conductora del programa de streaming Sería Increíble (OLGA).

El posteo de Nati Jota y su crítica al GTA VI (Fuente: X)

En el posteo se puede ver un video donde el protagonista del juego comienza a perseguir y a acosar a un personaje femenino en traje de baño.

Los comentarios de los usuarios tras las críticas de Nati Jota (Fuente: X)

“¿Y la parte de matar gente te llamó la atención también?”; “Es un juego que tiene casi 30 años y siempre se trató de eso. Si no te gusta, no lo juegues”; “Red flag es la gente como vos que discrimina a los violentos y después los romantiza” y “Vos sos un red flag; por otro lado, el videojuego tiene recopilación de datos y comportamiento de los jugadores; vos sabías que se hace un censo y estadística, ¿no? Seguí con lo tuyo, deja laburar a los cráneos que para eso están ahí”, fueron algunos de los comentarios a modo de críticas por parte de los usuarios.

El video que criticó Nati Jota de GTA VI

El GTA VI es un juego de acción en mundo abierto masivo e inmersivo, en tercera persona y para un solo jugador. La historia sigue a la pareja criminal Lucía Caminos y Jason Duval en el estado ficticio de Leonida (inspirado en Florida), que incluye una versión moderna de Vice City (inspirada en Miami), tras un golpe que sale mal y los arrastra a una conspiración criminal.