En agosto de 2024, cuando se anunciaba su desembarco como la gran figura al frente de un Teatro Colón que renovaba por completo sus autoridades, las expectativas eran altas y la sorpresa, mayor: después de varios intentos a lo largo del tiempo, finalmente habían logrado convencer a Julio Bocca para que tomara la conducción del Ballet Estable. El artista más popular de la danza argentina, que tras su retiro de los escenarios en 2007 se radicó en Uruguay, volvía así a Buenos Aires; flamante director, planteaba como un objetivo importante de su gestión poner al Ballet del Colón “entre los diez mejores del mundo, que todos lo conozcan”, una meta que creía que podría alcanzar en cinco años. Sin embargo, cumplidas sólo dos temporadas al frente de la compañía, antes de que termine 2026, se confirma hoy lo que era un secreto a voces: que Bocca dará un paso al costado a fin de año. Lo reemplazará el argentino Herman Cornejo (San Luis, 1981), bailarín principal del mismo American Ballet Theatre de Nueva York (ABT) donde él fue una estrella.

“Me voy muy feliz por lo que logramos juntos”, expresó Bocca a través de un comunicado institucional. “Acá lo más importante es el Ballet del Teatro Colón, su presente y su futuro”, y dedicó unas palabras especiales a quien lo sucederá. “Querido Herman Cornejo: te vi crecer en tu carrera. Te deseo muchísima suerte en esta nueva etapa”. Aparte, mucho más informal, en un video selfie grabado con anteojos de sol, caminando por Buenos Aires para las redes sociales del teatro, se puede escuchar de su propia voz el sucinto balance que hace a la hora de retirarse de su cargo de director artístico de la compañía, a la que le agradece esta etapa, así como a todos los equipos y directivos, funcionarios del gobierno y al público, que por décadas siempre lo acompañó.

Julio Bocca deja la dirección del Ballet del Teatro Colón

La comunicación oficial, que se centra en una “transición ordenada”, no incluye las razones personales que llevan al artista a tomar esta decisión, que llega tras varias semanas de fuertes rumores y trascendidos: nadie quería terminar de ratificar que esta vez sí Bocca se iba “en serio”, aun cuando el Director General Gerardo Grieco lo había informado, antes de viajar a China, a referentes de distintas áreas del teatro. Pero hace unos días, en la Embajada de Francia, fue el propio bailarín quien echó a correr el reloj, accionó el tiempo de descuento y abrió la puerta a esta posibilidad que hoy es un hecho.

Cuando el jueves 4 de noviembre lo condecoraron como Oficial de la Orden de las Artes y las Letras, dijo al grupo de allegados que lo acompañaba en el Palacio Ortiz Basualdo: “Estoy empezando otra etapa de mi vida, en la cual quiero dedicarme más a mí, a disfrutar de mi familia y de mis tiempos”.

La noticia, seguro, tendrá un fuerte impacto dentro y fuera de la institución cultural más importante de la ciudad y una repercusión internacional acorde a la trayectoria y visibilidad de semejante figura. Aunque parezca una obviedad, es insoslayable remarcar que con la salida de Bocca la compañía y el teatro pierden un capital simbólico inigualable.

Con un gran acto, el jefe de gobierno Jorge Macri puso en funciones a las nuevas autoriades del Teatro Colón en 2025: el reconocimiento y apoyo político a Bocca se hizo visible desde el primer día fabian-marelli-11419

Desde que asumió, el respaldo político que había sido condición sine qua non de Bocca para aceptar el cargo se hizo visible y manifiesto a cada paso: tanto la ministra Gabriela Ricardes como el Jefe de Gobierno Jorge Macri acompañaron al director del ballet en actos, anuncios y conmemoraciones como no se recuerda haber visto antes. Los funcionarios no habrían tenido nada más que ofrecer para retener a la figura más importante que tiene Cultura en el gobierno de la Ciudad frente a una decisión largamente madurada; con admiración y agradecimiento, lo saludarán ahora en una despedida que se extenderá hasta la última función el 29 de diciembre, tras la cual dejará su oficina en el cuarto piso del teatro y el departamento en Puerto Madero, para volver a su casa, en Maldonado, la costa uruguaya.

“Sólo tengo agradecimiento -dice Ricardes a LA NACION sobre la experiencia con Bocca-. Una alegría estos años compartidos, el Colón es un antes y un después de su llegada. Los porteños no tenemos forma de agradecer su entrega, sus ganas, su compromiso, su arte. Fue un intenso proceso donde aprendimos de su mano cómo un trabajo artístico puede y debe desarrollarse en un marco de altísima exigencia profesional. Gracias a él y al compromiso de Jorge Macri con nuestra cultura hemos dado un salto de calidad increíble en el Ballet y en el Colón todo. Muchos proyectos del ballet siguen de su mano. Empieza ahora una nueva etapa con Herman Cornejo, otro virtuoso de reconocimiento internacional que viene a sumar su calidad y su visión artística al mejor teatro del mundo, y a continuar el trabajo. Vamos a extrañar el día a día pero no podemos estar más contentos por lo que nos deja y por lo que sigue de su mano. Es un verdadero orgullo para todos los que amamos la cultura”.

Aunque es cuestión de días, falta aún un intenso mes de actividad que el Ballet Estable tiene por delante: la gira a San Juan por el décimo aniversario del Teatro del Bicentenario con El lago de los cisnes, la semana que viene; luego a Paysandú, los primeros días de diciembre, con un programa mixto; y una decena de fechas de Cascanueces, con la esperadísima Marianela Núñez (que por una lesión no pudo asistir a la apertura de la temporada) y Patricio Revé, de regreso en el Teatro Colón la tarde del 22 y la noche del 29 de diciembre.

Con la legendaria bailarina y coreógrafa Marcia Haydée, que vino a montar el primer título que Bocca puso en escena como director: "Carmen" Fabian Marelli

Su gestión

Desde el punto de vista artístico, estos dos años de gestión pueden ser vistos en retrospectiva con puntos muy altos. El azar quiso que le tocara a Bocca asumir la temporada conmemorativa del centenario del Ballet Estable (1925-2025), por lo que aparte de cinco programas (desde el primero, Carmen, de Marcia Haydée, hasta el último, Cascanueces, de Silvia Bazilis, todas las funciones tuvieron localidades agotadas), organizó una gala celebratoria para la que repatrió a una cantidad de talentos que hacen su carrera en el mundo. Pero, sobre todo, 2025 fue el año en el que la danza volvió a conseguir un protagonismo fervoroso en la escena cultural de Buenos Aires. Dos veces (para Don Quijote, primero, y para Onegin, después) se recibió a la estrella argentina del Royal Ballet, Marianela Núñez, protagonista de un fenómeno artístico y de público, que marcó un hito. Bocca, ya no aquel bailarín prestigioso sino la figura de renombre que continuó en carrera cuando se bajó del escenario, hizo lo que mejor sabe: contagiar su popularidad a la compañía más importante del país, lo que es mensurable en esta época con indicadores que van del prime time televisivo a la multiplicación de seguidores en redes sociales oficiales, que usó para comunicarse directamente con la audiencia. De Susana Giménez a Charly García, figuras populares de un amplio rango tampoco dejaron pasar la ocasión de acompañar desde los palcos.

Marianela Nuñez y Julio Bocca, juntos, potenciaron la popularidad y el fervor por la danza que marcó la temporada 2025 Manuel Cascallar

Con el mismo logro de convocatoria en 2026, dos de los seis programas (tras los primeros, que fueron El lago y un nuevo tríptico contemporáneo que a seis décadas de su creación repuso La consagración de la primavera de Oscar Araiz) serán recordados por su carácter de estreno, por la audacia y la calidad de sus producciones. Por un lado, Alice’s Adventures in Wonderland, gran espectáculo del británico Christopher Wheeldon, puso a todas las áreas del teatro a trabajar en pos del exigente engranaje que se mueve detrás de una fábrica de fantasías sin precedentes para la compañía. Por otro lado, Principio de éxtasis, una estimulante creación completamente original para el Ballet del Colón, inspirada en El Aleph de Jorge Luis Borges, consiguió por primera vez obtener los derechos del más importante de los escritores argentinos para una pieza de danza confiada a un dream team encabezado por el coreógrafo español Goyo Montero. Hasta el domingo pasado, además, se daba Manon –casualmente, el título con el Bocca se retiró hace 20 años del American Ballet–, una obra que regresó al escenario del Colón tras dieciséis años y que convocó para sus primeras funciones a la pareja de étoiles de la Ópera de París integrada por Dorothée Gilbert y Hugo Marchand, de un nivel sencillamente extraordinario.

"Alicia en el País de las Maravillas", del coreógrafo Christopher Wheeldon, por el Ballet Estable del Teatro Colón Royal Opera House

Por otra parte, en su gestión el exbailarín y maestro tuvo el apoyo de la dirección general y el ministerio de Cultura para implementar una nueva forma de trabajo: sumar una hora más de actividad por jornada, llamar a audiciones anuales para contratar jóvenes bailarines de distintas procedencias en una planta transitoria que se fue acrecentando –este domingo 22, elegirán a quienes serán contratados por la temporada 2027–, devolverle al Instituto Superior de Arte (ISA) un lugar en las instalaciones del edificio histórico e impulsar un proyecto que pueda acercar la solución que desde hace tres décadas afecta la jubilación de los bailarines. Cumplidas las dos primeras, la tercera de estas metas –que implicó una obra de infraestructura– conquistó, además, desde el próximo ciclo lectivo, un beneficio que durante mucho tiempo fue anhelo personal y motivo de luchas de Bocca con la burocracia del estado: la incorporación de la enseñanza primaria en el último tramo de la currícula del ISA, atendiendo a una realidad conocida por todos, que pone a los chicos a correr de la mañana a la noche entre institutos y escuelas. “Para mí, educación y cultura tienen que ir de la mano”, repitió en el video una suerte de lema que pronuncia cada vez que puede.

Bocca incorporó audiciones anuales para sumar jóvenes bailarines contratados cada temporada Prensa Teatro Colón

Respecto del último punto, cabe un párrafo aparte. En lugar de promover un modelo de jubilación similar al de la Ópera de París como el propio Bocca imaginaba en diálogo con LA NACION al comienzo de su etapa, el 21 de septiembre pasado ingresó por primera vez en la Legislatura porteña un proyecto de ley que propone la creación de un Régimen de Retiro entendido como antesala a la jubilación, que necesitará de un productivo debate para saldar las preocupaciones que despertaron en el cuerpo de baile una serie de omisiones e imprecisiones del texto. Si bien desde la Legislatura informaron a este diario que las partes tuvieron conversaciones con la Comisión de Cultura para acercar posturas, el proyecto del ejecutivo no tiene aún fecha de tratamiento este año, pero la vía para encontrar la solución a un problema arraigado queda abierta.

Bocca, durante un ensayo de escenario Fabian Marelli

La compañía –que, como la marea que va y viene, lleva desde comienzos de año escuchando los rumores sobre la posible salida de su director– precisará un tiempo para evaluar el alcance de este nuevo cambio, que sin dudas no será uno más. “Julio Bocca hay uno solo”, una frase repetida que significa mucho. Hace unos días, una experimentada bailarina encontraba una figura retórica bastante ilustrativa para intentar definir la relación que mantuvieron Bocca y el Ballet Estable como conjunto: “Es como una historia de amor —comparaba—, que a veces puede ser no correspondido o a destiempo”. Es decir, hay una innegable atracción, pero también, como en las parejas, quejas que desgastan, demandas de mayor presencia y pedidos de más demostraciones de interés.

Por otro lado, es lógica la expectativa que recae sobre una figura tan admirada, “un ídolo en el inconsciente colectivo”, que para los más grandes de este elenco de casi cien personas fue la fuente de inspiración a la hora de elegir esta carrera, así como quien les dio a varios su primer trabajo en el Ballet Argentino. “Ojalá el héroe siga ahí”, deseaba una integrante de la compañía antes de que Bocca asumiera. En cambio, para los más jóvenes, incluso quienes no llegaron a verlo en vivo sobre un escenario, se trata de la posibilidad de estar en manos de “una leyenda”. Por eso mismo, algunos vinieron desde muy lejos para sumarse a su proyecto en el Colón (entre los 64 aspirantes que mañana buscarán un lugar en el elenco, informaron que hay postulantes de Japón, Brasil, Italia, Malta, Francia, Paraguay, Colombia, Venezuela, Australia y Uruguay). En ese sentido, en estos dos años se pudo ver a un director que apostó a sostener la excelencia de sus talentos, dando a la vez oportunidades a las nuevas generaciones, a quienes confió en distintos repartos, roles solistas y protagónicos.

Con todo, la misión de dirigir el Ballet Estable del Teatro Colón no es sencilla: solo en la última década, hubo cuatro reconocidos directores que pasaron por el mismo cargo: Maximiliano Guerra (2015-2016), Paloma Herrera (2017-2022), Mario Galizzi (2022-2024) y Julio Bocca (2025-2026).

Julio Bocca y Herman Cornejo, en 1997: una foto que cobra hoy gran significado, a la hora del "pase de antorcha" WALTER ASTRADA

Acorde con sus criterios profesionales, Bocca tiene lista una temporada para 2027 que incluiría una gira a Nueva York con la pieza sobre Borges; la dejará en manos de su sucesor, cuyo nombre él mismo propuso. Herman Cornejo, en una entrevista con LA NACION realizada hace tres meses, había manifestado con cierto carácter visionario: “El Colón es mi casa, me encantaría dirigir el Teatro Colón”. En su carrera, Cornejo siempre vio en Bocca a un referente: fue quien le dio su primer contrato cuando era un adolescente; fue quien pidió que hicieran una excepción para que lo aceptaran con solo 16 años en el Concurso de Moscú, donde ganó (como su mentor lo hizo antes) la medalla de oro. Y ya en el American Ballet, fue quien le legó un protagónico como Don Quijote. “Siempre sentí ese pase de antorcha”, aseguraba Cornejo. Hoy mismo, el American Ballet Theatre coincide en comunicar que su figura tomará las riendas del Ballet del Colón el segundo semestre del año próximo. Le tocará sumarse al proyecto en el mayor teatro público de la Ciudad en los siempre convulsionados tiempos de campaña electoral.

“Es un gran honor para mí”, se leen hoy las palabras del bailarín, en la comunicación oficial. “Asumo este desafío personal y profesional con humildad y alegría, con mucha energía y entusiasmo para fortalecer y proyectar aún más a la institución, tanto en la Argentina como internacionalmente”.

Escena de "Principio de éxtasis", el ballet sobre Jorge Luis Borges que se estrenó esta temporada y que volverá el año próximo

Cornejo había anunciado recientemente su retiro del ABT de Nueva York para el 22 de julio de 2027. De manera que, con estos plazos, será necesario poner en marcha una suerte de interinato hasta que pueda regresar de forma permanente a la Argentina. En este sentido, trascendió que la conducción quedaría hasta agosto a cargo del exbailarín Luis Ortigoza, quien integra el equipo de Bocca y trabaja a diario desde 2025 con el Ballet Estable, con el grupo de maestros. No se informó si en este nuevo esquema tendrá alguna función la directora española África Guzmán.

Julio Bocca se despide del Teatro Colón" agradecido por dos años de trabajo con el Ballet Estable: "Es tiempo de dar un paso al costado" Fabián Marelli

Si la relación personal de Bocca con el Teatro Colón ha sido siempre “de amor y odio”, como él mismo definía al comienzo de su gestión, en esta historia que recorrió medio siglo desde el aula donde se formó hasta la dirección, queda claro que ahora que se va, una vez más, deja su huella. Empezará 2027, el año en el que cumplirá los sesenta de vida y los veinte desde aquella multitudinaria despedida de los escenarios que lo aplaudió en el Obelisco, como quien comienza a escribir otro capítulo en su vida, haciendo nuevas elecciones. Empezando por esta.