El impactante documental que revive la tragedia del Costa Concordia y está entre los más vistos de Netflix

Netflix amplía su catálogo de documentales inspirados en hechos reales con una nueva producción que revive una de las tragedias marítimas más recordadas de las últimas décadas. Se trata de Naufragio: Pesadilla en el mar, un estreno que reconstruye el hundimiento del crucero Costa Concordia, considerado uno de los accidentes navales más impactantes de la era moderna.

De qué trata Naufragio: Pesadilla en el mar

Con una duración de 1 hora y 29 minutos, Naufragio: Pesadilla en el mar reconstruye los hechos ocurridos en enero de 2012, cuando el crucero Costa Concordia chocó contra un afloramiento rocoso frente a la isla italiana de Giglio. El documental revive cómo un viaje de vacaciones terminó convirtiéndose en una tragedia que dejó 32 muertos y marcó un antes y un después en la historia de la navegación moderna.

A través de imágenes de archivo inéditas y los testimonios de sobrevivientes y miembros de la tripulación, la producción reconstruye el caos que se desató durante el hundimiento: la confusión a bordo, las fallas en los protocolos de evacuación y la desesperación de los pasajeros por ponerse a salvo. Más allá de analizar las responsabilidades del accidente, el documental pone el foco en el impacto humano de la catástrofe y en las historias de quienes vivieron una de las noches más dramáticas ocurridas en un crucero.

La tragedia que inspiró el documental de Netflix

El caso real del Costa Concordia que reconstruye Naufragio: Pesadilla en el mar (Foto: Netflix)

La tragedia del Costa Concordia ocurrió la noche del 13 de enero de 2012, cuando el crucero, con más de 4.000 personas a bordo, navegaba por el mar Mediterráneo tras haber partido del puerto italiano de Civitavecchia. Horas después de zarpar, el capitán Francesco Schettino decidió desviar la ruta para realizar un saludo marítimo frente a la isla de Giglio, una maniobra que terminó con el barco impactando contra un arrecife rocoso.

El choque provocó una importante vía de agua y el ingreso masivo de agua al interior del crucero. Según la investigación, la gravedad de la situación fue subestimada en un primer momento y la orden de evacuación se demoró más de una hora. Cuando finalmente comenzó el operativo, la pronunciada inclinación del barco dificultó el uso de los botes salvavidas y desencadenó escenas de desesperación entre pasajeros y tripulantes. El naufragio dejó un saldo de 32 muertos y decenas de heridos, convirtiéndose en una de las peores tragedias marítimas europeas.

El accidente tuvo una amplia repercusión internacional y derivó en un proceso judicial que concluyó en 2015 con la condena del capitán Francesco Schettino a 16 años de prisión por homicidio culposo, provocar el naufragio y abandonar el barco antes de que finalizara la evacuación. Además, otros integrantes de la tripulación fueron hallados responsables por distintos delitos, mientras que la compañía Costa Cruises debió afrontar una multa e indemnizar a los pasajeros afectados. Hoy, más de una década después, el caso vuelve a cobrar relevancia con el estreno de Naufragio: Pesadilla en el mar, el documental de Netflix que reconstruye aquella noche.