Netflix: cuál es la nueva serie de los creadores de “Black Mirror” que causa furor en el streaming

Para algunos es una genialidad, mientras que para otros es una sátira de la historia bien contada por Charlie Brooker, el creador de Black Mirror. Se trata de una serie que causa gran sensación en los medios de comunicación de crítica audiovisual y que se viene bien posicionando en Netflix.

¿Cuál es la nueva serie que varias personas están mirando en la plataforma de streaming? En esta nota te contamos todo lo que debés saber al respecto.

Tráiler oficial de la nueva serie de Netflix

La nueva serie que causa furor en la plataforma virtual

Según el medio de comunicación de crítica de cine espinof, la nueva serie que provocó miles de reacciones en Netflix es La Tierra según Philomena Cunk, una de las comedias más divertidas de los últimos años de la colección de Charlie Brooker, el creador de Black Mirror.

Esta pieza audiovisual es una serie documental de Netflix y la BBC que actualmente se encuentra en tendencia. “Philomena Cunk llega para mostrar lo lejos que ha llegado (o no) la humanidad en este falso documental sobre la historia de la civilización”, apunta su resumen.

La serie fue realizada por el creador de Black Mirror Netflix

Sin lugar a dudas esta es una serie para los amantes de la sátira y la historia, y lo bueno de todo esto es que está disponible en una de las plataformas más conocidas y populares de todos: Netflix.

El Comercio (Perú)