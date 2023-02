Top 10 de Netflix: estas son las películas y series más vistas a nivel global durante la última semana

escuchar

Después de grandes estrenos que se unen a su grilla de contenido constantemente, el gigante del streaming Netflix revela semanalmente aquellas producciones que se convirtieron en las favoritas y más reproducidas por sus suscriptores. Durante la última semana, películas como Ustedes con Eddie Murphy y series como Ginny & Georgia: temporada 2 son algunos de los títulos que han acumulado millones de horas de visualización en todo el mundo.

Sin embargo, esos no son los únicos proyectos que han captado la atención de los usuarios del gigante del streaming durante los últimos días. Conocé el repaso por los lanzamientos más vistos en Netflix entre el lunes 23 y el domingo 29 de enero a nivel global.

Ustedes con David Duchovny, Julia Louis-Dreyfus, Jonah Hill (escritor-productor), Lauren London, Eddie Murphy y Nia Long se encuentra en el Top10

Con un total de 55.6 millones de horas visualizadas, la película cómica Ustedes con Jonah Hill y Eddie Murphy como protagonistas se ubica en el primer lugar del Top 10 de películas en inglés más vistas en el servicio de streaming. La siguiente en la lista es la producción Inheritance, seguida por Glass Onion: A Knives Out Mystery, que fue nominada a mejor guión adaptado en los Premios Oscar 2023.

En tanto, la pieza animada Puss in Boots ocupa el cuarto lugar de la lista y, a continuación, se encuentran Devotion, Dog Gone, Los crímenes de la academia, Sing y Matilda: el musical. El último lugar es ocupado por Trolls, filme que se mantuvo durante cinco semanas en el Top 10 con un total de 3.7 millones de horas de visualización por parte de los suscriptores.

Por cuarta semana consecutiva, la segunda temporada de Ginny & Georgia -protagonizada por Antonia Gentry y Brianne Howey- se mantiene en el primer lugar de las series en inglés más vistas y, hasta el momento, acumula 55.6 millones de horas visualizadas. Mientras que, Jenna Ortega consiguió el segundo lugar de la lista con Merlina, seguida por la primera entrega de Ginny & Georgia.

El reboot de Netflix de That ‘70′s Show, That ‘90′s Show, también logra colarse en el Top 10 por segunda semana con 26.2 millones de horas visualizadas. La segunda temporada de Vikings: Valhalla, Lockwood & Co.: parte 1, la primera temporada de New Ámsterdam y Bling Empire: New York completan la importante lista. Los últimos dos lugares del Top 10 son para Bake Squad: temporada 2 y Caleidoscope.

Jenna Ortega consiguió el segundo lugar de la lista con Merlina Netflix

El gigante del streaming también incluye en su Top 10 a las cinematografias realizadas en habla no inglesa. En dicha lista, que comprende entre el 23 y el 29 de enero, el primer lugar es ocupado por el filme bélico Narvik, seguido por la cinta coreana de ciencia ficción JUNG_E; mientras que el tercer lugar es ocupado por Mission Majnu.

El siguiente puesto es para All Quiet on the Western Front, la película nominada en 9 categorías de la 95.ª edición de los Premios Oscar otorgados por la Academia. The Price of Family, An Action Hero, Troll, Dhamaka, Air Force The Movie: Danger Close y My Name Is Vendetta, que se ubica en el décimo lugar con un total de 1.9 millones de horas visualizadas.

En cuanto a las series en idioma no inglés tenemos a la tercera temporada de la producción mexicana La Reina del Sur, que se mantuvo durante cinco semanas en el Top 10, y acumuló 37.4 millones de horas de visualización por parte de los suscriptores.

A continuación, la primera entrega de la serie turca Shahmaran está en el segundo lugar con 33.9 millones de horas visualizadas, seguida por The Snow Girl. Mientras que, Women at War y la segunda entrega de Record of Ragnarok ocupan el tercer y cuarto lugar del Top 10 de Netflix.

La serie turca Shahmaran está en el segundo lugar con 33.9 millones de horas visualizadas Netflix

The Endless Night, Physical: 100 y Fauda son otras de las producciones para televisión que se han colado en esta lista de las más vistas. En tanto, la serie coreana The Glory se ubicó en el noveno lugar del Top 10; y el último puesto es para la primera parte de Alchemy of Souls.

