Netflix: cuándo se estrena la segunda temporada de “La casa de papel: Corea”

Después de que La casa de papel llegara a su fin en diciembre de 2021, Netflix decidió apostar por una versión coreana de la exitosa serie española. El remake cuenta con seis episodios, la dirección de Kim Hong-sun y el guión de Ryu Yong-jae.

La ficción protagonizada por Yoo Ji-tae, Park Hae-soo, Jeon Jong-seo, Lee Won-jong y Park Myung-hoon, entre otros, está ambientada en la península de Corea y de acuerdo con la descripción oficial, unos ladrones se apoderan de la Casa de la Moneda de una Corea unificada, que, según el Profesor, solo benefició a los que más dinero tienen.

La casa de papel: Corea ya recibió la primera salutación por parte de los actores de la serie original IMDB

Mientras los ladrones planean robar 4 billones de wones y escapar sin dejar cabos sueltos, la policía intenta detenerlos, así como a la mente maestra detrás del golpe, El Profesor. La primera temporada de La casa de papel: Corea se estrenó en Netflix recién el viernes 24 de junio de 2022, pero los fanáticos de la serie original y los usuarios de la plataforma streaming ya preguntan por una segunda entrega.

La casa de papel, Corea: ¿Tendrá una segunda temporada?

La respuesta corta es sí. Aunque Netflix no anunció oficialmente una nueva entrega de la versión coreana de La casa de papel, indicó que el remake tendría un total de 12 episodios, por lo tanto, aún restan seis episodios, que corresponde a una segunda parte o temporada.

Al final de la primera tanda de capítulos, mientras el pánico se extiende afuera de la Casa de la Moneda, Woojin propone entrar con un camarógrafo para que los ladrones puedan mostrar que los rehenes están ilesos. Durante esa breve entrevista, varias cosas alteran los planes de ambas partes.

Por otro lado, el Profesor se encuentra cara a cara con un personaje crucial en la trama de La casa de papel: Corea. ¿Qué significa para los próximos episodios y para los atracadores? ¿El líder de la banda tendrá un as bajo la manga?

La Casa de Papel Corea Netflix

La popular plataforma streaming aún no reveló la parte 2, pero considerando que no hay informes de que su producción tenga un cronograma de filmación fragmentado, es probable que los 12 episodios se grabaran juntos. Por lo tanto, la nueva entrega podría llegar a finales de 2022. Además, si la nueva serie realmente sigue los pasos de la versión original, no solo tendrá una segunda temporada sino una tercera e incluso cuarta.

Como sucedió con la versión española, del éxito de este paquete inicial de capítulos, dependerá la vida futura de esta propuesta, que muchos televidentes esperan con entusiasmo y curiosidad, para comparar ambas producciones y descubrir qué vueltas de tuerca tiene guardadas esta nueva ficción coreana, que la diferencia de su antecesora. Además de este remake, Netflix también tiene en marcha la precuela de La Casa de Papel que estará centrada en el personaje de Berlín, interpretado de nuevo por Pedro Alonso.

Fue el propio actor quien reveló la noticia ante miles de seguidores en un evento que desarrolló en el Palacio de Vistalegre de Madrid en 2021. “Es un momento maravilloso, memorable porque es el final de un ciclo y el principio de otro. Hablé con Jesús Colmenar y decíamos que ahora caminamos hacia lo desconocido. Estamos dispuestos a romperla”, afirmó.