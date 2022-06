Día del Orgullo LGBT: nueve series y películas de Netflix, HBO y Flow para celebrar la diversidad

Apenas un par de semanas atrás, una película aterrizó en las salas de cine de todo el mundo y desató un escándalo que llegó a ubicarse entre los temas más debatidos del momento. Fue prohibida y/o censurada en una larga lista de países y provocó una oleada de comentarios marcados por la violencia y la indignación de parte de un sector de la audiencia. Pero, ¿qué acto tan horrible, repulsivo u horroroso pudo haber impulsado semejante alboroto? Un beso. Sí, el beso entre dos mujeres en Lightyear, el spinoff de Toy Story, logró enfurecer a millones de personas a lo largo y ancho del planeta.

Alisha Hawthorne, a la que pone voz Uzo Aduba, mantiene una relación con otra mujer en la película Disney Media/Pixar

Quienes criticaron duramente la presencia de esta pareja de lesbianas en la nueva película de Disney Pixar argumentaron que la compañía busca “adoctrinar niños” y que este tipo de contenido puede afectar su desarrollo. Mientras tanto, la otra campana defendió dicha escena al expresar que la diversidad sexual existía aún cuando se lo trataba como un tema tabú y al señalar que es importante que las personas puedan aprender desde la infancia que la homosexualidad existe y, aún más importante, que no tiene nada de malo.

De este debate nacieron dos reflexiones: por un lado, que la homofobia y la violencia hacia la comunidad LGBTIQ+ siguen vigentes y, por el otro, que la representación es necesaria. El cine, la televisión, las series, los libros y otros contenidos similares no son simplemente una forma de entretenimiento, sino que reflejan la humanidad. Por lo tanto, si se elimina de allí a todo un grupo de seres humanos -en este caso el colectivo LGBT-, se invisibiliza sus vivencias.

En el Día del Orgullo, LA NACION presenta una lista con nueve películas que cuentan con la tan necesaria representación de esta comunidad que, en pleno siglo XXI, continúa en la lucha por sus derechos.

Gentleman Jack - HBO

Para esos televidentes que disfrutan de una buena historia de época, Gentleman Jack es una de las mejores propuestas. La serie de HBO Max sigue la vida de la terrateniente Anne Lister, quien regresa a su hogar para hacerse cargo de las finanzas de su familia y así salvar las tierras que tienen hace generaciones. Sin embargo, en su camino se interpone un gigantesco obstáculo: no cumple ninguna de las normas que la sociedad pretende imponer sobre ella.

Gentelman Jack HBO

Este drama intrigante no solo narra la vida de una mujer determinada y rebelde que está dispuesta a luchar contra el mundo entero para poder vivir como quiere, sino que también muestra un romance épico. Dispuesta a desafiarlo todo para encontrar una compañera para toda la vida, Anne termina perdidamente enamorada de la joven Ann Walker, quien lleva años desesperada por encontrar su propio camino, bajo la merced de una familia asfixiante que no la deja tomar sus propias decisiones.

The Hunting of Bly Manor - Netflix

¿Quién dice que el terror y el amor no pueden coexistir? Para todos aquellos que tienen esta idea, The hunting of Bly Manor es el programa ideal para hacerlos cambiar de opinión. Esta producción de Netflix relata la historia de Dani Clayton quien, tras vivir un episodio traumático, decidió dejar el pasado atrás para trabajar de niñera en el extranjero. En su deseo por alejarse de todo (y de todos), aceptó ir a una gran mansión para cuidar a dos niños luego de la trágica muerte de sus padres. Pero, durante su estadía, ocurren extraños sucesos...

Trailer de La maldición de Bly Manor - Fuente: Netflix

En medio de su extraña y sobrenatural experiencia, Dani conoce a una mujer que la ayuda a enfrentar a los fantasmas que se le aparecen dentro de la mansión, pero también a combatir a aquellos del pasado que no dejan de acecharla.

Chavela - Netflix

Chavela Vargas es conocida a nivel internacional por su voz grave y sus desgarradores canciones de amor. Gracias a su innegable talento, se galardonó como una de las caras de las rancheras mexicanas y, a pesar de haber nacido en Costa Rica, siempre afirmó que ese país “la convirtió en mujer”.

Chavela Vargas fue una figura desafiante Cine Caníbal

Pero lo que pocos saben es que su vida estuvo marcada por la rebeldía. No solo rechazó todos los mandatos que la sociedad esperaba de las mujeres, sino que fue una de las pioneras en subirse al escenario con pantalones y es recordada como una de las primeras artistas en reconocerse abiertamente lesbiana dentro de Latinoamérica.

En Chavela, el documental dirigido por la australiana Catherine Gund y la estadounidense Daresha Kyi, ella misma relata fragmentos de su vida y revela algunos de sus romances más emblemáticos, como el que mantuvo con la renombrada Frida Kahlo.

La familia Mitchell vs. Las máquinas - Netflix

Nominada al Oscar como Mejor Película Animada en la edición de 2022, La familia Mitchell vs. Las máquinas retrata la vida de una familia promedio que, en medio de una clásica crisis entre padre e hija, debe sobrevivir a un suceso que amenaza con ser el fin de la humanidad.

La Familia Mitchell vs. las Máquinas, por Netflix NETFLIX

Cuando el fundador de la red social más grande del planeta decide construir robots y dejar de lado a PAL -una asistente virtual inspirada en Siri-, esta decide vengarse y borrar a los humanos del planeta. Entonces, en pleno viaje por Estados Unidos, los Mitchell hacen lo posible para evitarlo, al mismo tiempo que descubren que su familia no es tan disfuncional como creían.

El film animado de Sony Pictures es el claro ejemplo de que la representación puede ser sutil y, aun así, efectiva. Sin grandes demostraciones o giros de guion, se deja en claro que Katie -la hija mayor- pertenece a la comunidad LGBT y ansía abandonar su ciudad natal para poder explorar su identidad durante su paso por la universidad.

Killing Eve - Flow

Una serie de asesinatos a personas con mucho poder comienza a preocupar al Servicio de Inteligencia de Estados Unidos, ya que no logran detectar al culpable. En medio de la vorágine por detenerlo, una investigadora lograr descubrir por qué no dan con él: porque es una ella. Así, Eve Polastri logra quedar en un grupo secreto creado especialmente con el fin de encontrar y detener a la sicaria.

Jodie Comer y Sandra Oh en Killing Eve BBC AMERICA

Villanele, una misteriosa mujer rusa que parece no tener sentimientos y que mata por puro placer, se entera que la siguen y, al ver a Eve, se enamora perdidamente. O, más bien, desarrolla una extraña obsesión que obstaculizará la tarea de ambas. De esta manera, la trama de Killing Eve girará en torno a una especie de casería en donde no se termina de definir quién es el gato y quien el ratón.

Sex Education - Netflix

A lo largo de tres temporadas, Sex Education logró -como bien indica su nombre- abarcar múltiples temáticas vinculadas a la sexualidad y al género. Aunque el personaje principal es Otis, el hijo de una psicóloga sexóloga que se hace su camino dentro de la secundaria, la serie retrata la vida de varios adolescentes con sus propias problemáticas.

Sex Education habla de amistad, traición, amor y desamor pero, a su vez, toca debates que están latentes en la sociedad actual gentileza Netflix

La producción de Netflix habla de amistad, traición, amor y desamor pero, a su vez, toca debates que están latentes en la sociedad actual, en especial en las generaciones más jóvenes. Identidad de género, derecho al aborto, diversidad sexual, consentimiento y abuso sexual son algunas de ellas.

Lejos de ser un clásico programa educacional, la creación de Laurie Nunn es la mezcla perfecta entre comedia, drama, romance y las aventuras propias de un grupo de adolescentes que están en pleno descubrimiento de quienes son.

Heartstopper - Netflix

Basada en el cómic escrito e ilustrado por Alice Oseman, Heartstopper acompaña el nacimiento de un amor adolescente que logra superar los obstáculos típicos de un secundario. Todo comienza cuando, de manera accidental, el popular y deportista Nick Nelson -la estrella del equipo de rugby- termina sentado con el poco popular Charlie Spring.

Heartstopper sigue la relación entre Nick y Charlie Netflix

De ese primer encuentro surge una amistad que, de a poco, comienza a transformarse en un sentimiento aún más fuerte. Pero, aunque los dos están perdidamente enamorados, surgirá un problema: hasta el momento, Nick se consideraba heterosexual.

The Umbrella Academy - Netflix

Un día de 1989, 43 niños nacieron alrededor del mundo al mismo tiempo, hijos de mujeres que hasta el momento no habían presentado signos de embarazo. Siete de ellos fueron adoptados por el excéntrico y billonario Sir Reginald Hargreeves, quien descubre que todos tienen superpoderes. Tras crear La Academia Umbrella, comienza a entrenarlos para que cumplan el rol de superhéroes.

Los integrantes de La Academia Umbrella Gentileza Netflix - Archivo

Esta serie no es la historia feliz de una familia unida que lucha contra el crimen, sino que muestra las complejas de relaciones de un grupo de hermanos que atravesaron una infancia tan difícil como traumática. Todo narrado a través de un perfecto humor negro.

La tercera temporada llegó a Netflix el 22 de junio y la trama incluyó la transición del personaje interpretado por Elliot Page, el actor de Hollywood que, un par de meses atrás, compartió con el público su identidad como hombre trans.

Our flag means death - HBO

Aunque no es un dato que suela incluirse en los relatos sobre piratería, la homosexualidad era muy común entre los piratas. No era para nada inusual que los tripulantes mantuvieran relaciones (tanto románticas como sexuales) con sus compañeros e, incluso, que las parejas pudieran realizar ceremonias con términos similares al casamiento.

Our Flag Means Death disponible en HBO Max Aaron Epstein/HBO Max

Creada por David Jenkins, Our flag means death desafía todo lo que se relaciona popularmente con los sanguinarios criminales de altamar y, en formato de comedia, se anima a narrar una historia de amor nunca antes vista.

Protagonizada por Rhys Dervy y Taika Waititi, relata la vida de un caballero de la alta sociedad que decide abandonar todo para convertirse en pirata y que, en el proceso, gana cierta fama debido a sus extravagantes costumbres y a su más que particular tripulación.