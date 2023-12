escuchar

Netflix cautivó a los suscriptores con una producción que se estrenó este 7 de diciembre. La II Guerra Mundial: Desde el frente es una de las miniseries históricas, basadas en hechos reales, de la plataforma de streaming que generó miles de críticas positivas entre los espectadores y que contiene un sinfín de instantes dramáticos, de inicio a fin.

Entre los puntos principales que la destacan, cabe mencionar que resulta prometedora para aquellas personas que buscan salir de la ficción y desean conocer una historia envolvente. La trama se extiende durante seis capítulos de una duración de 45 minutos cada uno, pero rodeados en un gran suspenso que invita a la reflexión desde el momento en que comienza.

La trama es protagonizada por un soldado, interpretado por el actor John Boyega, que se adentra en el conflicto global que fue la Segunda Guerra Mundial. Desde los primeros instantes de tensión en Europa hasta la rendición final de las potencias, la pieza hace un gran enfoque en las experiencias de aquellos que vivieron aquel hecho histórico en primera persona y se enfrentaron a ese difícil escenario.

“A través de vívidas imágenes de archivo restauradas y la perspectiva de ambos lados del conflicto, esta serie documental muestra la II Guerra Mundial como nunca antes”, reza la sinopsis oficial de esta producción. El detrás de esta proyección, creada por el director Rob Coldstream, se construye a través de imágenes de archivo, testimonios de veteranos y recreaciones detalladas que adentran al espectador a un clima de tensión y realidad.

A su vez, incluye testimonios de hombres, mujeres, soldados y civiles, lo que atrapa aún más por la gran cantidad de narrativas y miradas sobre la guerra. Desde los ataques kamikazes, hasta la resistencia contra el avance nazi, contiene toda la información que existe sobre el tema y que se dio a conocer a lo largo de los años en los libros de historia.

Desde que apareció en las pantallas de los suscriptores de la plataforma, La II Guerra Mundial: Desde el frente se posicionó como una de las ofertas más fuertes del catálogo y en la actualidad se encuentra sexta en el top 10 de las miniseries más vistas en el país.

La película muestra un lado crudo de la Segunda Guerra Mundial Netflix

La producción sigue el hilo de otros documentales sobre la Segunda Guerra Mundial en Netflix, tales como Five Came Back (2017), dirigida por directores como Steven Spielberg y Guillermo del Toro, u otras películas de ficción como El código enigma (2014), No dejes de mirarme (2018), Rescatando al soldado Ryan (1998), entre otras.

Indudablemente, esta pieza no es solo un documental más que se suma a la lista, sino que se puede considerar como una experiencia “inmersiva” que otorga una nueva perspectiva sobre uno de los conflictos más devastadores del siglo XX.

Con un enfoque humano, que hace hincapié en los archivos de este evento bélico entrelazado con tecnologías modernas, la convierten en una obra ideal para los amantes del género de Guerra, quienes podrán reflexionar acerca de una época oscura que se llevó la vida de miles de personas.