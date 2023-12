escuchar

Los estrenos en las plataformas de streaming se vuelven éxitos -o no- al instantes. Hay clásicos, películas ya conocidas, otras que nadie vio y hay también joyas de la ciencia ficción. Por eso, llegó a Netlifx una nueva entrega de una famosa trilogía del cine estadounidense.

Así, Netflix acapara nuevamente la atención de los cinéfilos con el esperado desenlace de la trilogía El Planeta de los Simios. La película de suspenso, llamada en esta entrega La Guerra del Planeta de los Simios (War for the Planet of the Apes), dirigida por Matt Reeves en 2017, ofrece una experiencia cinematográfica cautivadora durante sus 105 minutos de duración.

Tim Roth y Mark Wahlberg en El planeta de los simios: dieron origen a una saga emocionante IMDB.com

Este filme, que marcó el fin de la trilogía en 2017, presenta un giro en los arquetipos de ambas especies, desafiando las convenciones cinematográficas y ofreciendo una historia llena de metáforas y discursos que dejaron pensando al espectador. Aunque se aleja del puro cine de acción, a la trama no le faltan momentos emocionantes, desde las míticas carreras a caballo en la playa hasta escenas de acción en paisajes nevados.

La trilogía, que se inició en 2011, ha logrado consolidarse como un clásico contemporáneo de la ciencia ficción, con nueve películas (más allá de esta trilogía) y dos series de televisión que han cautivado a audiencias de todo el mundo. La obra de Reeves ha tenido éxito por su enfoque íntimo y su capacidad para equilibrar el entretenimiento con mensajes más profundos.

La idea del guión queda en evidencia cuando los primates evolucionan y los humanos involucionan. Por lo tanto, no es difícil empatizar con los conflictos de César y sus seguidores como el orangután Maurice (Karin Konoval) o el gorila Luca (Michael Adamthwaite) frente al coronel que interpreta con sentido del humor Woody Harrelson.

En el épico cierre de la trilogía, La Guerra del Planeta de los Simios, el director Matt Reeves se sumerge en un mundo convulsionado por la ira y las desigualdades, donde la batalla entre simios y humanos alcanza su clímax. En este tercer y definitivo capítulo, se ve la rápida evolución de los simios y su lucha por el control del mundo, mientras se acerca inexorablemente el momento en que solo una especie sobrevivirá.

En El Planeta de los simios: La guerra Gentileza Fox

En medio de esta disputa, el líder simio, César, se encuentra en una búsqueda emocional para llevar a su comunidad a un nuevo hogar. La trama se sumerge en la dualidad que enfrenta César, quien se debate entre su creencia en la familia y el honor, y la seducción de la venganza que amenaza con consumirlo. La historia se desenvuelve como una batalla crucial, tanto en el ámbito militar como emocional. Cuando la paz entre las especies colapsa, César se ve afectado por una pérdida inimaginable, desencadenando una oscura transformación en su interior.

Con una banda de soldados humanos renegados liderados por un coronel desatando un despiadado ataque, la guerra se intensifica. En un mundo donde la empatía y la compasión escasean, César busca el valor y el sentido del compañerismo para guiar a los simios hacia un futuro de esperanza. A medida que la trama se desenvuelve, la película explora la pérdida, el liderazgo y la lucha por la supervivencia en un mundo al borde del colapso.

Para los fieles seguidores de esta saga, la buena noticia es que una secuela titulada Kingdom of the Planet of the Apes está actualmente en desarrollo y se espera su lanzamiento para mayo de 2024. Esta continuación promete expandir aún más el fascinante universo creado por la trilogía original. La Guerra del Planeta de los Simios no solo ofrece acción y suspense en sus 1 hora y 45 minutos, sino que también consolida el legado de una saga que ha dejado una marca en la cultura cinematográfica.

LA NACION