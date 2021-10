Netflix: la película argentina que se convirtió en la más vista en Estados Unidos

Una película argentina estrenada en los últimos días logró hacerse un lugar entre lo más visto de Netflix en distintos países. En nuestro país, por estas horas, aparece en el séptimo lugar del ranking que ordena los títulos de series y películas más elegidas por los usuarios. En Estados Unidos, sin embargo, el film ocupa el primer lugar.

Se trata de Distancia de rescate, el film protagonizado por Dolores Fonzi y basado en el libro del mismo nombre de la autora argentina Samanta Schweblin. Titulada Fever Dream para el público angloparlante, fue la propia escritora la que contó la novedad en su cuenta de Twitter. “Distancia de rescate es la peli más vista en Netflix en Estados Unidos”, anunció. Junto a su tuit, compartió una captura de pantalla del ranking de la plataforma, donde la producción aparece seguida por Culpable (2021), el éxito encabezado por Jake Gyllenhaal.

#distanciaderescate es la peli más vista en Netflix en US. 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/KfX03AYa1w — Samanta Schweblin (@sschweblin) October 15, 2021

Tras un exitoso paso por el Festival de San Sebastián, la película llegó a la plataforma de streaming el pasado 13 de octubre. Se trata de una coproducción que incluye talentos de Argentina, Perú (su directora, Claudia Llosa), Estados Unidos, Chile, España e Inglaterra. Además de Fonzi, en el elenco se destacan otros dos actores locales -Germán Palacios y Guillermo Pfening- y la española María Valverde.

La inquietante historia que Schweblin contó en su primera novela aborda los desafíos de la maternidad, cruzados con algunos aspectos ambientales que la convierten en un drama que se vuelve cada más oscuro a medida que avanza la narración.

“Estaba trabajando en un guión propio cuando una amiga me dice: ‘Tienes que leer esta novela, me ha hecho acordar mucho a ti’. Le hice caso, y cuando me faltaban tres páginas pensé: ‘Tengo que contactar a esta chica’”, le dijo a este medio Llosa sobre su primera impresión al leer la novela. “Nunca me había pasado, nunca había tenido la necesidad de adaptar una novela porque siempre había trabajado con mis propios guiones, pero fue como un impulso muy animal el de contactar a Samanta”, añadió.

Por su parte, en diálogo con LA NACIÓN, Schweblin manifestó que había recibido otras ofertas para adaptar su novela al cine, pero desconfiaba un poco de los resultados. “Cuando Claudia me escribió, fue una sorpresa; yo era fan de sus películas, así que no dudé cuando surgió la posibilidad de conocerla. Almorzamos y hubo mucha conexión desde el primer momento. Ella me habló de un cambio en particular que quería hacer y a mí me pareció que más que un cambio era una mejora; fue tan fuerte lo que me dijo, la idea con la que vino, que ahora ya no puedo pensar en Distancia… sin esto otro. Por eso dije que sí tan rápido. Y la verdad que aprendí muchísimo de esta experiencia de escribir a cuatro manos”.

.