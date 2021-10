Netflix canceló una popular serie sin dar explicaciones y desató la indignación de los fanáticos

Si bien es habitual que Netflix cancele series, la noticia no deja de molestar a los fanáticos, quienes esperan ansiosos las nuevas temporadas de sus producciones favoritas. Por eso, cada vez que el servicio de streaming realiza un anuncio de estas características, una ola de usuarios comienza a quejarse a través de las redes sociales. Sin embargo, en los últimos días, la discontinuación de una exitosa comedia romántica casi pasó desapercibida.

Se trata de la serie Dash y Lily que, según informó el sitio Deadline, la plataforma decidió suspender sin dar detalles sobre los motivos.

Trailer de Dash y Lily - Fuente: YouTube

La ficción es protagonizada por Austin Abrams, Midori Francis, Dante Brown y Troy Iwata, fue creada por Joe Tracz y tiene entre sus productores a Nick Jonas. Se trata de una adaptación basada en el libro Dash & Lily’s Book of Dares de David Levithan y Rachel Cohn. La primera (y única) temporada consta de ocho episodios y llegó a Netflix el 10 de noviembre del año pasado.

La historia está ambientada en las fiestas de fin de año: uno de los protagonistas cree fervorosamente en la magia proveniente de la Navidad. El puntapié del relato es una propuesta que lleva a cabo Lily (Midori Francis), una joven cuyos aliados casi excluyentes son los libros. En un intento por no descuidar su vida social, deja una libreta en uno de los estantes de la librería The Strand elegido cuidadosamente.

Midori Francis, una revelación de la serie Netflix

Dash (Austin Abrams) encuentra la libreta de Lily, pero no por un hecho fortuito. Él está allí porque, al igual que la joven, disfruta de esa sección de The Strand como si no existiera nada más en el mundo. Los personajes comienzan, entonces, a comunicarse a través de esa suerte de diario.

La librería The Strand, epicentro de la acción del primer episodio Netflix

A pesar de que el anuncio de la cancelación no se masificó, varios tuiteros mostraron su enojo en la red. “Estoy realmente cansada de Netflix cancelando todos los buenos shows. ¡Dash y Lily se merece otra temporada! Esto no es justo”, se quejó una usuaria en Twitter, en tanto que otra se preguntó: “¿Cómo que cancelaron Dash y Lily?”.

Algunas quejas de los usuarios en Twitter tras la cancelación de la serie Twitter

Otros fanáticos fueron más allá y consideraron: “Este año no hay Navidad porque Netflix canceló Dash y Lily”. Algunos, incluso, hicieron mención a otras series que suspendió el gigante de streaming: “Netflix canceló Dash y Lily y jamás se lo voy a perdonar. Primero cancelan Anne with an E y ahora esta increíble serie navideña. Los odio”.