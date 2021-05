De Enola Holmes 2 a la elegida para protagonizar a Merlina y las novedades de Sex and the City

En los últimos días se anunciaron varias novedades de importantes proyectos tanto de cine como de televisión. La lista incluye dos producciones de Netflix: la secuela de Enola Holmes (2020) y la serie de Tim Burton centrada en un personaje de Los locos Addams, que ya tiene protagonista. Otras dos de HBO Max, en donde Rose Leslie, conocida por su papel de Ygritte en Game of Thrones, estará al frente de una ficción y la incorporación de una actriz de género no binario a la nueva entrega de Sex and the city. Por otro lado, también se supo que habrá un spin-off de la exitosa serie animada Rick and Morty.

Enola Holmes 2

Millie Bobby Brown y Henry Cavill regresaran como Enola y Sherlock Holmes en la secuela del éxito de Netflix Netflix

La noticia de que habrá una secuela de Enola Holmes (2020) no cayó como una sorpresa, dado que la película dirigida por Harry Bradbeer y protagonizada por Millie Bobby Brown tuvo un gran desempeño en las primeras cuatro semanas desde su lanzamiento en la plataforma, en las que fue reproducida en 76 millones de hogares, según las cifras de Netflix.

Si bien hasta el momento no fue revelada la fecha de estreno del largometraje, sí fueron confirmados los regresos de la actriz de Stranger Things -quien además volverá a ejercer el rol de productora, esta vez escoltada por su hermana Paige- y Henry Cavill (El hombre de acero, The Witcher) como su hermano en la ficción y el emblemático detective Sherlock Holmes. Asimismo la secuela repetirá director (Bradbeer) y guionista (Jack Thorne).

La propia Brown expresó en redes sociales su entusiasmo por volver a ponerse en la piel del personaje creado por la escritora Nancy Springer a partir de la obra literaria de Sir Arthur Conan Doyle. Además del posteo, la británica de 17 años compartió sus emociones a través de un comunicado: “¡No veo la hora de volver a colaborar con mi familia de Enola Holmes! Ocupa un lugar especial en mi corazón: es fuerte, intrépida, inteligente y valiente. Espero que los fans vean cómo continúa su viaje”

La historia del primer film, situado a finales del siglo XIX en Inglaterra, comienza en la mañana del cumpleaños número 16 de Enola, cuando la joven descubre que su madre (Helena Bonham Carter), desapareció y el único rastro que dejó atrás son sus regalos. Desconcertada y algo dolida por la huida de la madre que la crió para que sea una persona independiente, Enola decide emprender su búsqueda. Una iniciativa que a sus hermanos mayores Mycroft (Sam Claflin) y Sherlock (Cavill) les parece entre ofensiva y ridícula. De todas maneras, la oposición de sus hermanos no impide que ella salga a la aventura.

El spin-off de Rick & Morty

La aclamada serie de animación Rick and Morty tendrá un spin-off de 10 episodios llamado The Vindicators, que verá la luz durante la temporada televisiva 2021-2022. Los creadores Dan Harmon y Justin Roiland regresarán como productores ejecutivos, a la par de Erica Rosbe y Sarah Carbiener.

Esta producción se centrará en los personajes Supernova, Vance Maximus, Alan Rails, Crocubot y Noob Noob, que emprenderán aventuras para combatir el crimen, salvar (o destruir) planetas y causarle problemas a Rick y a Morty. Todos ellos integran el equipo que da nombre al proyecto, que fue presentado en el cuarto episodio de la tercera temporada del programa original, titulado “Vindicators 3: The Return of Worldender”.

La nueva producción de HBO Max

Rose Leslie y Theo James en The time traveller's wife. Foto: Warner Barbara Nitke

Se reveló la primera imagen oficial de La esposa del viajero del tiempo, una serie dramática de seis episodios que se encuentra en producción en Nueva York y se estrenará pronto en la plataforma HBO Max. La serie estará dirigida por David Nutter, conocido por su trabajo en las producciones Band of Brothers y Game of Thrones, y sus protagonistas serán Rose Leslie -quien formó parte del elenco de GOT así como también de Downton Abbey- y Theo James, actor que saltó a la fama por su papel como Tobias “Four” Eaton en la trilogía de ciencia ficción Divergente, la serie.

La trama sigue la intrincada y mágica historia de amor entre Clare (Leslie) y Henry (James), quien tiene el extraño poder de viajar en el tiempo y está basada en el libro del mismo nombre de Audrey Niffenegger y adaptado para la pantalla por Steven Moffat. Integran también el reparto Desmin Borges como Gómez, el mejor amigo de Clare, y Natasha López, como Charisse, su novia. Al respecto, Moffat declaró: “Esta es una historia de pérdida, pero no es una tragedia. Se trata de un viajero en el tiempo, pero no es ciencia ficción. A pesar de la confusa relación de Clare y Henry en ese momento, esta es la historia de un gran amor. Es un proyecto de ensueño para mí. Siempre me ha gustado la extraordinaria y conmovedora novela de Audrey Niffenegger y él me ha inspirado muchas veces, por lo que adaptarla para la televisión es la emoción de mi vida”.

El spin-off de Tim Burton sobre Los locos Addams

Jenna Ortega Archivo

El director Tim Burton ya encontró a la actriz que encarnará a Merlina Addams en su próxima producción, Wednesday, que llevará nuevamente a la pantalla una historia inspirada en el universo de Los locos Addams, esta vez en forma de serie live action y centrada en ese personaje. La elegida es Jenna Ortega, cuyos trabajos más destacados incluyen la segunda temporada del thriller psicológico You y la película Yes Day (2021), ambas producciones de Netflix, al igual que el nuevo proyecto.

De esta forma, la estadounidense de ascendencia puertorriqueña y mexicana, de 18 años, se convertirá en la cuarta actriz en interpretar ese papel, que previamente encarnaron Lisa Loring, Christina Ricci y Chloë Grace Moretz (esta última grabó su voz en el film animado Los locos Addams, estrenado en 2019). Tras el anuncio oficial, Ortega publicó una foto en Instagram en la que se la ve sosteniendo el libreto del primer episodio del spin-off.

La acción transcurrirá en la academia Nevermore a la que asiste la joven, lugar donde intentará controlar sus habilidades en medio de una catástrofe que involucra a un monstruo que aterroriza al pueblo. Al mismo tiempo, Merlina tendrá muchos otros conflictos sobrenaturales que solucionar, “mientras navega sus nuevas y muy complicadas relaciones”. La serie fue creada por Al Gough y Miles Millar, con Burton como director y productor ejecutivo, y todavía no tiene fecha de inicio de rodaje.

Novedades en Sex and the City

Sara Ramírez

Por último, la nueva producción de Sex and the city sumó una integrante al elenco para un papel que intentará reflejar los tiempos modernos. Se trata de la actriz de Grey’s Anatomy y Madam Secretary Sara Ramirez, que interpretará a Che Diaz, el primer personaje de género no binario de la franquicia. La nueva entrega de esta historia tendrá 10 episodios y se titulará And Just Like That..., que retomará la vida y las andanzas de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Charlotte York (Kristin Davis) y Miranda Hobbes (Cynthia Nixon).

En la historia, Che es una comediante de stand-up que se autopercibe de género no binario y conduce un podcast del cual Carrie es una invitada recurrente. Su presencia imponente, su gran corazón, su agudo y escandaloso sentido del humor y su visión progresista de los roles de género hicieron de su programa un éxito total.

Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall en Sex and the city IMDB.com

Cabe recordar que las recurrentes peleas entre Parker y la cuarta protagonista de la serie original, Kim Cattrall, desgastaron tanto la relación laboral que la rubia no será parte de esta nueva entrega que se verá por HBO Max. Una de las tantas críticas de Cattrall hacia Parker y la comedia en general es la falta de inclusividad del programa. Por lo tanto, la incorporación de Ramirez puede responder en parte a esas acusaciones, o al menos evidencia la determinación del equipo de producción de incorporar problemáticas contemporáneas para refrescar y actualizar al hit televisivo de los 2000 en esta nueva etapa.

