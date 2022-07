New Amsterdam: uno de los personajes más queridos de la serie se bajó de la última temporada y causó polémica

Los fanáticos de New Amsterdam recibieron una pésima noticia en los últimos días. La actriz Freema Agyeman, que interpreta a la doctora Helen Sharpe en la serie que se emite en Netflix, hizo un sorpresivo anuncio a través de sus redes sociales y causó polémica entre sus seguidores.

En marzo de este año, los creadores de este drama inspirado el libro Doce pacientes: vida y muerte en el Hospital Bellevue, del Dr. Eric Manheimer, informaron que la serie tendrá su merecido final con una quinta temporada de 13 capítulos, aunque no precisaron cuándo sería el estreno.

Freema Agyeman como la Dra. Helen Sharpe en New Amsterdam (Foto: NBC) NBC - Episodic

Con el correr del tiempo, finalmente se supo que la última entrega de esta historia atrapante protagonizada por Ryan Eggold, en su brillante papel del Dr. Max Goodwin, se comenzará a ver en Estados Unidos a partir del próximo 20 de septiembre. Sin embargo, en las últimas horas una noticia sacudió a los seguidores de la serie.

La propia Agyeman se encargó de comunicar vía Instagram, con un extenso comunicado dirigido a su comunidad de fans, que su personaje no formará parte de la última temporada de New Amsterdam. Algo que los televidentes todavía están tratando de digerir.

“En primer lugar, me gustaría darles las gracias de todo corazón por su apoyo interminable, dedicado y deliciosamente feroz”, escribió la intérprete de 43 años. Y remarcó: “Me siento muy afortunada de haberme conectado con tantos de ustedes, mientras me puse en la piel de la Sra. Helen Sharpe. Y soy testigo de cada ida y vuelta de su inversión emocional en ella”.

El anuncio de Freema Agyeman (Foto: Instagram @freemaofficial)

“¡Qué viaje! Gracias por estar conmigo. Ella significó mucho para mí, pero llegó el momento de colgar su bata blanca, ya que oficialmente comparto la noticia de que no regresaré para la última temporada de New Amsterdam”, indicó Agyeman.

La actriz admitió que está triste por la despedida, pero aclaró que también está “increíblemente emocionada” por ver cómo va a concluir la historia, ya como fanática de la serie. “Fue un placer interpretar a la Dra. Helen Sharpe durante cuatro temporadas”, dijo y felicitó a los guionistas por el trabajo que se tomaron con su personaje. “¡Esos magníficos escritores construyeron algo increíble! ¡Más que agradecida por la oportunidad de contar algunas de sus historias!”, escribió e invitó a sus seguidores a escribir la propia. Para cerrar el posteo, citó una frase de la escritora estadounidense Marianne Williamson: “Cada final es un nuevo comienzo”.

Freema Agyeman es la jefa de oncología en New Amsterdam (Foto: NBC)

Entre los comentarios, los fans manifestaron su decepción por la noticia y algunos aseguraron que, ante esta sensible ausencia, no van a ver la última temporada de la serie. “Dios mío... vos y Max (Ryan) eran la única razón por la que veía la serie. Pueden terminar ahora. No necesito la temporada 5 después de este terrible final”, sostuvo una usuaria. “¡No! La relación de amistad de Max y Helen era la única razón por la que veía New Amsterdam”, sostuvo otra en la misma sintonía. “Definitivamente, no voy a ver la serie sin vos. ¡Mucha suerte en tus nuevas aventuras!”, escribió una tercera.

No obstante, el creador de la serie, David Schulner, reveló a través de un comunicado que emitió junto al productor ejecutivo, Peter Horton, que todavía quedan algunas sorpresas guardadas para los fans. Además, le desearon lo mejor a la actriz y le dijeron que las puertas de New Amsterdam siempre estarán abiertas si desea regresar.