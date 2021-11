Peyton Elizabeth Lee, sobre el boom de las series médicas: “El ambiente laboral de un hospital es algo que intriga mucho”

La doctota Lahela “Doogie” Kameāloha es una de las médicas más respetadas dentro del hospital de Hawai en donde trabaja. La joven prodigio, de tan solo 16 años, se muestra segura de lo que sabe y hace; sin embargo, dentro suyo vive un torbellino de emociones que le cuesta manejar: los desafíos de la adolescencia se superponen con las responsabilidades laborales que implica la profesión que eligió.

Peyton Elizabeth Lee sabe muy bien cómo se siente su nuevo personaje. Al igual que “Doogie”, ella también fue una niña precoz que comenzó a trabajar cuando tenía tan solo 10 años, logrando su primer protagónico a los 13. La actriz de 17 años, hija de una psicóloga y un actor, supo desde muy chica lo que quería y fue a por ello. Elegida para ser la protagonista de Doogie Kameāloha, la nueva serie de Disney, no puede dejar de agradecer esta oportunidad que le dio la vida.

“Me siento honrada, agradecida y muy emocionada. Actuar y contar historias siempre fue mi sueño, y saber que se me ha dado la oportunidad de cumplirlo en muchas oportunidades es muy emocionante. Me siento muy afortunada”, le cuenta en exclusiva a LA NACION durante una charla vía zoom.

-Al igual que tu personaje vos también empezaste a trabajar desde muy chica ¿Tu experiencia personal te ayudó a crear a Doogie?

-Definitivamente. Creo que tengo una visión bastante única de lo que significa crecer en un ambiente profesional y ese ida y vuelta entre ser un niño, con cosas normales del crecer como enamorarse, los amigos y las dinámicas familiares, pero al mismo tiempo toda la otra parte menos convencional como tener un trabajo y hacerte cargo de las responsabilidades más propias de un adulto. Uno trata de navegar entre esos dos mundos y encontrarse a sí mismo en el medio de todo. Esto es algo con lo que he tenido que lidiar desde hace mucho tiempo, y el viaje de Lahela se centra básicamente en ese concepto. Mucho de lo que le pasa al personaje está construido en base a mi propia experiencia.

-¿Cómo hacés para balancear en tu vida personal el hecho de la responsabilidad que implica un trabajo y las vivencias propias de la adolescencia?

-Creo que la respuesta más sencilla que puedo dar es: gracias a mis amigos y a mi familia. Ellos son mi sistema de apoyo, me recuerdan quien soy fuera de todo lo que representa el mundo de la televisión. Creo que para Doogie es lo mismo, tener amigos y una familia que la apoya y que está ahí para ella, no solo porque sea una niña prodigio sino por su esencia, es importante.

La fascinación por el mundo de la medicina

Peyton Elizabeth Lee, la estrella de Doogie Kameāloha, la nueva serie de Disney Cortesía Disney

Si hacemos un repaso por la historia de la televisión, no va a ser difícil notar que las series que giran alrededor del universo de la medicina siempre han sido un éxito. Dr. House, ER, Grey´s Anatomy, The Good Doctor, New Amsterdam y, a nivel local, la novela turca Doctor Milagro son algunos de los tantos ejemplos de grandes sucesos que se basan en el mundo intrahospitalario. Consciente de esto, Disney no quiso dejar de apostar por un drama juvenil y familiar con una doctora como protagonista.

-Desde hace algún tiempo, las series sobre médicos, como The Good Doctor o Grey’s Anatomy, son todo un hit ¿Por qué crees que este tipo de tiras son tan populares y qué sentís al protagonizar una?

-Creo que hay algo divertido en eso de adentrarse en un ambiente de trabajo y tener la posibilidad de ver, desde otra perspectiva, un aspecto de la vida que generalmente las personas que van a un hospital no ven. El punto de vista del doctor y la parte social del mundo médico es algo que intriga mucho a las personas y estos shows le dan la oportunidad al público de vivenciar todo eso . Además, en el caso de Doogie, también está toda la historia de la familia y el espíritu de la adolescencia y el paso a la adultez.

-¿Fue divertido para vos ponerte en la piel de una doctora?

-¡Sí! Fue muy divertido pero también muy difícil. Tuve que trabajar mucho porque, obviamente, no tengo ningún tipo de experiencia como doctora. Nunca realicé una cirugía y jamás di un consejo médico. Tuve que aprender muchas cosas e investigar, aunque también teníamos un doctor que nos asesoraba en el set cada vez que grabábamos escenas médicas. Hablaba mucho con él sobre los procedimientos y los diálogos que me tocaba decir, para poder asegurarme de que todo fuese lo más real posible.

-¿Cómo fue grabar en Hawai?

-Increíble, Hawai es muy hermoso. Había ido un par de veces con mi familia de vacaciones y me había tocado grabar algunas escenas para Disney en un hotel hace un tiempo, pero nunca me quedé por tanto tiempo como esta vez. Pude aprender mucho de las personas, de la cultura y del ambiente. Siento que fue una gran oportunidad para conocer mejor la cultura y después transmitirla en escena. Creo que en estos tiempos contar historias que se sientan auténticas y reales es muy importante, así que el equipo de Disney se encargó de que en la producción haya la mayor cantidad de gente local posible, no solo trabajando, sino también contándonos historias sobre cómo es vivir en la isla.

-Tuviste la oportunidad de ser parte de varios proyectos de Disney. ¿Qué se siente pertenecer a esa familia?

-Ser parte de la familia de Disney es un sueño hecho realidad. Es una compañía muy icónica, y a pesar de lo grande que es, es todo muy personalizado. Creo que muchas personas alrededor del mundo tienen su propia relación con Disney, ya sea porque va a los parques, porque ve películas, porque ama a las princesas o a los superhéroes o cualquier otra cosa relacionada, entonces es muy fuerte ser parte de todo eso. Significa todo para mí, porque ser amada alrededor del mundo por mi trabajo es muy lindo. Se siente loco, creo que ni siquiera puedo terminar de comprender todo lo que sucede, pero es muy especial y me siento muy honrada y agradecida todos los días .

-¿Por qué crees que la gente tiene que ver Doogie Kamealoha?

-Porque hay algo para que todos disfruten. No creo que sea una serie que encaje en una categoría o género per se: no es solo un drama, no es solo sobre procedimientos médicos, no es solo una comedia, no es solo para jóvenes… Creo que es una tira que toda la familia va a disfrutar, así que espero que la gente la vea y le guste lo que hicimos con tanto amor.