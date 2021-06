New Ámsterdam: revelan los errores médicos de la serie de Netflix

Rawdy Reales Rois, un estudiante de medicina conocido por ser un “influencer de la salud”, hizo una fuerte crítica sobre New Ámsterdam, la serie que causó furor en Netflix. A través de un video en su cuenta de YouTube, describió uno a uno los errores del drama médico que contrastan con la realidad que se vive en los hospitales y que pueden llamar fácilmente la atención de cualquier profesional.

Antes de enumerar las falsedades de la producción creada por David Schulner, el joven colombiano le dio algo de crédito a algunas escenas donde se muestra a los protagonistas haciendo catarsis sobre su día laboral y criticando a superiores y colegas; una dinámica que, según aseguró, se repite en todo ámbito hospitalario. Pocos segundos después, sin detenerse demasiado en las bondades de la serie, Rawdy pasó a exponer las fallas del guión. Alerta de spoilers.

Un youtuber colombiano que estudia medicina puso bajo la lupa los detalles médicos de la serie New Ámsterdam Netflix

La muerte falsa

Entre las “mentiras” de New Ámsterdam, señaló el episodio en el que la doctora Lauren Bloom llega al hospital y se encuentra con una paciente aparentemente muerta. Tras varios segundos de observación, sospecha del estado de la mujer y pide una serie de instrumentos para practicarle una reanimación, aunque su compañero le asegura que está “sin signos vitales, con rigor mortis y con livideces mortuorias”. De acuerdo con el estudiante de medicina, el procedimiento de Bloom ”no es cercano a la realidad” ya que la descripción del cuerpo indica que es una paciente que lleva varias horas fallecida.

Según Rawdy, hay varias contradicciones en torno al caso de la mujer a la que reaniman luego de ser declarada muerta Netflix

La biopsia

El doctor Max Goodwin, interpretado por Ryan Eggold, padece de cáncer. Para detectarlo, le pide a alguien que le realice una biopsia de garganta con un elemento llamado trucut, pero el youtuber aclaró que “no es la manera convencional para tomar una biopsia” en esa parte del cuerpo. Según explicó, se requieren estudios más profundos como una nasofibrolaringoscopia, entre otros.

El diagnóstico confuso

Otra de las escenas llamativas, que se repite constantemente a lo largo de la serie, es la visita del director médico a uno de los pacientes del hospital en su habitación. Un gesto que, según remarcó el influencer, no ocurre en la vida real.

Luego, discutió el diagnóstico del neurólogo Kapoor sobre la paciente que, al comienzo del capítulo, había sido declarada erróneamente muerta. El personaje encarnado por el actor Anupam Kher se dirige a un familiar de la mujer y le dice que “el cerebro le ordenó al corazón que deje de latir”.

El influencer pone en duda el diagnóstico del doctor Kapoor, uno de los protagonistas Netflix

Rawdy destacó que la explicación dada por el doctor no tienen ningún rigor profesional. “Está muy raro. Que deje de latir el corazón por tanto tiempo que te logre ocasionar rigor mortis y livideces mortuorias, en la realidad no ocurre. Y aclara que, como la paciente contó que estaba tomando dos medicamentos fuertes, puede padecer de rigidez ambulatoria, pero no llegan a producir rigor mortis ni livideces mortuorias”, dijo. “El médico dice que trató a la paciente con Valium y diazepam, es decir, los trató con el mismo medicamento”, agregó.

El paciente de África

Por último, el “influencer de la salud” comentó el caso de un paciente africano que llega al hospital con graves síntomas. Los médicos sospechan que puede tener ébola y proceden a realizarle una batería de estudios, además de internarlo en aislamiento. No obstante, cuando el enfermo tiene una crisis hemorrágica, la doctora Bloom decide ingresar sin la protección pertinente a la habitación para atenderlo. “Entró sin los cuidados necesarios para estar al resguardo. Hacer esto sería casi catastrófico. Estaría poniendo en riesgo su vida y los profesionales de la salud sabemos que tenemos que salvaguardar nuestra salud para salvar a los otros”, expresó Rawdy.

