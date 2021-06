“No me atendían”: Oriana Sabatini relató un incómodo momento que vivió con sus padres

En la noche del lunes, Oriana Sabatini estuvo invitada en el programa Los Mammones (América), donde contó una divertida anécdota que tuvo a sus padres como protagonistas y causó risas entre los panelistas.

“¿Hiciste la chanchada en algún lugar público?”, le preguntó el conductor Jey Mammon. “Están mirando los padres, no lo va a decir”, acotó Malena Guinzburg. “Si te cuento lo que tuve que vivir este fin de semana...”, deslizó Oriana. “Contalo, a ver”, la alentó Jey.

“Estaba llegando a mi casa de trabajar y me había olvidado la llave. Claro, empiezo a llamar a mi papá que siempre me atiende. Siempre, no importa la hora que sea. Y no atendía”, comenzó el relato Sabatini. “Dije: ‘Qué raro mi papá durmiendo durante el día, no puede ser’”, siguió. “¿Qué hora era?”, indagó Mammon. “Las seis de la tarde”, contestó la hija de Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini. El conductor comentó con picardía: “Buen horario, buen horario”.

Oriana Sabatini contó un momento incómodo que vivió con sus padres - Fuente: América TV

“Entonces empiezo a llamar a mi mamá y no me atendía tampoco. A la segunda o tercera vez, me llama mi mamá y me dice: ‘Ladilla, ¿qué quieres?’. Y yo tipo: ‘Ah, los acabo de interrumpir en medio de...’, así que le dije que se quede tranquila que me quedaba en el auto”, concluyó Oriana, provocando la risa de Jey y sus panelistas.

Cómo conoció a Paulo Dybala

Oriana, quien está en pareja con el futbolista de la Juventus, Paulo Dybala, recordó cómo fue el primer contacto que tuvieron. “Me mandó un WhatsApp, yo no sabía quién era. Mis amigas me dijeron que era un tenista hasta que mi papá me ubicó. Nunca me había hablado un futbolista, por eso me pareció raro. Él me preguntó si algún día podía invitarme a comer algo”, aseguró la cantante, y confesó que le gustaría casarse con el jugador.

“Miro propuestas de casamiento por internet en mis ratos libres. No sé de dónde saqué esa fantasía, creo que de Disney. Me encantaría casarme, pero de acá a que pase...Yo espero a que me lo pida. Él sueña con ser padre y yo con el casamiento. Mi sueño es que mis hijos sean argentinos, ojalá que con Paulo. Ahora estamos bastante tranquilos”, admitió.

LA NACION