Baby Etchecopar, en una visita a la mesa de Mirtha Legrand. Crédito: Twitter.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de noviembre de 2019 • 15:19

Ángel Pedro "Baby" Etchecopar aprovechó el aire de su programa Basta Baby (que se emite por A24) para pronunciar un fuerte editorial, en el que apuntó contra el kirchnerismo y contra los "cobardes" por igual.

"Cuidemos la libertad de expresión", fue uno de los pedidos que hizo el conductor radial y televisivo en su extenso monólogo. "Desde que cambiamos de gobierno la gente me dice en la calle, 'Cuidate, con las cosas que dijiste'. Las cosas que yo dije las he pulido en Tribunales", agregó.

" Es muy probable que vengan por la cabeza de algunos periodistas que estamos en contra de los K. No del peronismo, sí de los K. A lo mejor nos termina refugiando Alberto Fernández contra el dedo inquisidor de Cristina. Yo he laburado en una radio K, con una libertad que no me la dieron ni los radicales. Los espacios de libertad se los gana uno", aseveró El ángel de la medianoche.

El monólogo de Baby Etchecopar. 09:44

Video

Después, señaló puntualmente a quienes hicieron periodismo militante durante el kirchnerismo: "Brienza, vos no estabas porque eras Brienza, estabas porque eras K. Porque después no le importaste a nadie. Igual que Barone, igual que 6,7,8. Si hubieran sido estrellas los hubieran llamado de otro lado". Además, recordó el episodio en el que fue increpado por un taxista hace unos días.

Por último, llamó al público a no ser "cobarde" y a "salir a la calle". "Si yo mido y me echan, sospechen. Salgan a la calle. Estamos como estamos por los cobardes. Si todos hablamos, este país cambia. No me pidan a mi que me cuide, cuídense ustedes. No podemos hablar de perder la libertad de expresión con un 41%. No tiene sentido la guita si no tenés los cojones bien puestos", concluyó Etchecopar.