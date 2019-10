Un taxista amenazó de muerte a Baby Etchecopar

El conductor de El ángel del mediodía fue increpado y amenazado por un taxista en Radio 10 Fuente: Archivo

10 de octubre de 2019 • 15:52

Esta mañana, y mientras hacía su programa radial, Baby Etchecopar vivió una situación de escrache público (ya es el tercero en lo que va del año) y su agresor terminó demorado en la comisaría. ¿Qué pasó?

Un hombre se acercó furioso a los estudios de Radio 10, identificándose como taxista K y quiso agredirlo. "Lo pasó al policía y se metió de prepo en la radio, diciendo: 'Hoy mato a alguno'. Sale mi productora y el tipo le tira la dentadura postiza", le contó Etchecopar a Confrontados, casi sin poder entender la situación.

"Después salió con que su hija trabajó conmigo en el año 2002 en la radio y que yo la maltraté. La verdad que no me acuerdo. Hace años que trabajo con el mismo equipo, no sé de qué habla", explicó el conductor de El ángel del mediodía, desorientado por la situación. Y agregó: "Dijo que me iba a matar".

Al parecer, la mujer en cuestión habría acusado al periodista en sus redes sociales y esto motivó que su padre lo haya ido a increpar a la radio. "No la conozco, no sé quién es", aseguró Baby, quién enseguida relacionó el tema con una cuestión política. "No sentí miedo por él, ahora, siento miedo por lo que puede llegar a pasar dentro de unos meses, que si hablás algo que no les gusta, te mandan esto", advirtió preocupado.

Cansado de las agresiones por su ideología política, Etchecopar se defendió: "Estoy harto de eso de 'facho', 'gorila', 'misógino'. Que hablen las mujeres que trabajaron conmigo. Es la difamación por la difamación misma. Me pueden acusar de cualquier cosa pero que digan si alguna vez le falté el respeto a alguna mujer", confesó quién enseguida aclaró que su agresor está preso y procesado por violación al domicilio privado.