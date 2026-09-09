“No respeta”: los insultos de Yanina Latorre a una Leona por su frase sobre Lionel Messi

La conductora Yanina Latorre criticó a la jugadora del seleccionado argentino Victoria Granatto en su programa de radio, después de que la integrante de Las Leonas minimizara el saludo de Lionel Messi tras consagrarse campeonas del mundo.

Durante una recorrida por distintos medios de comunicación tras ganar el Mundial de Hockey de Países Bajos 2026, la jugadora se refirió al gesto del futbolista —que les había dedicado un video a modo de felicitaciones— en ESPN Hockey. Allí cuestionó el peso simbólico que sus colegas le daban, incluso por encima de referentes destacadas de su disciplina.

“A mí me molesta. Todo bien con la Selección de fútbol, pero como que todas querían que las saludara Messi. Chicas, es Messi, no pasa nada. Lo importante es que está Lucha (Luciana Aymar), Mechi (Mercedes Margalot)”, expresó al respecto.

Victoria Granatto relativizó la importancia del saludo de Messi John Locher - AP

A continuación, agregó su perspectiva sobre el saludo, que Latorre analizó como irrespetuosa: “Nuestra historia es mucho más grande. Chicas, es Messi, no pasa nada. Lo importante es que está Lucha —Luciana Aymar—, Mechi —Mercedes Margalot—. Nuestra historia es mucho más grande”.

Las declaraciones provocaron la reacción de la conductora en su programa de radio de la emisora El Observador. Latorre le dedicó allí algunos insultos y dijo: “Es una infradotada, no respeta al máximo ídolo argentino. Lucha Aymar no juega al hockey como Messi al fútbol. Ella es una enana peroncha conchuda de las que odian a Messi”.

Por otro lado, la comparó con otra deportista, que también estaba presente cuando Granatto hizo el comentario. “La otra, que es una rubia divina, se quería morir escuchándola porque es re educada”, contrastó en alusión a Magui Aicega, excapitana de Las Leonas.

La respuesta de Yanina Latorre a la jugadora

“Agradecé que Messi les mandó un saludo y es un amor de tipo. Acá, reinita mía, somos conocidos por el fútbol y por Messi, no por vos ni por Lucha Aymar”, concluyó más tarde.

La reciente victoria

El seleccionado argentino femenino de hockey se consagró campeón del mundo por tercera vez en su historia el pasado sábado 29 de agosto en Amstelveen, Países Bajos. El equipo de Las Leonas venció al seleccionado local por 3 a 1 en la definición por penales, luego de empatar 1 a 1 durante el tiempo reglamentario.

Por penales: así fue el momento en el que Las Leonas se consagraron campeonas del mundo

En ese encuentro, el conjunto neerlandés abrió el marcador a los 29 minutos a través de Yibbi Jansen, mientras que la delantera María José Granatto logró el empate a los 53 minutos.

El equipo nacional volvió a levantar la Copa del Mundo tras 16 años, luego de sus consagraciones en Perth 2002 y Rosario 2010. El triunfo en suelo europeo cortó la racha adversa en finales ante el seleccionado de Países Bajos, que llegó al encuentro decisivo como tricampeón mundial vigente —9 en total, tres consecutivas— y número uno del ranking internacional.