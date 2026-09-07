Nuevo rostro: así quedó Karina Mazzocco tras el cambio radical de look

Karina Mazzocco se sometió a un cambio de estilo antes de las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe). Durante el fin de semana se tiñó el pelo de rubio y sorprendió a sus seguidores, quienes no tardaron en reaccionar. “Soy otra”, soltó la conductora al ver el resultado definitivo.

Karina Mazzocco pasó de castaño calro a rubio (Fuente: Instagram/@karinamazzocco)

A través de Instagram, Mazzocco subió un reel en colaboración con su peluquero, Leo Leiva. “Kari quería un cambio tan radical que tenía sus riesgos, pero confió en mí y se animó igual… y miren este resultado. ¿Les gustó?”, preguntó el profesional.

Así quedó Karina Mazzocco con el rubio (Fuente: Instagram/@karinamazzocco)

De esta manera, la conductora abandonó el tono castaño claro y los bucles por un pelo lacio y rubio con sombra cerca del cuero cabelludo y degradé. “Soy otra. Siento que me pusiste una peluquita. No lo puedo creer. Me encanta, soy rubia”, expresó Mazzocco.

El posteo que hizo Karina Mazzocco antes de cambiar el tono de su pelo (Fuente: Instagram/@karinamazzocco)

Horas antes de compartir el video con su cambio de look, Mazzocco anunció que estaba lista para innovar: “Un puñadito de ideas que me encanta compartirte para saber con cuál de ellas resuena tu corazón: Sin cambios no hay mariposa. Amo perderme y regresar renovada. ¿Y si sale bien? Florecer conlleva pasar por todas las estaciones. Lo que das, vuelve. Que llegue a tu vida eso que tanto te emociona. Crecer tiene sus incomodidades. La vida es corta; anímate a un cambio de peinado. El amor es la energía más poderosa. Den amor; problemas da todo el mundo. Arráncame que donde me pongas florezco. Gracias a la vida por todo lo que sí. Nunca estamos realmente listos, solo hay que ser valientes. Tu siguiente nivel no te espera en la zona de confort”.

La reacción de algunos usuarios al cambio de look de Karina Mazzocco (Fuente: Instagram/@karinamazzocco)

“Diosa, la más hermosa del mundo”; “Divino, pero ¿qué puede fallar con ese rostro?” y “Qué genial quedó”, fueron algunos de los mensajes que recibió la conductora a modo de reacción por parte de sus seguidoras y personalidades de la farándula.

Karina Mazzocco estará en MasterChef Celebrity

Una nueva temporada de MasterChef Celebrity volverá a combinar gastronomía, competencia y figuras provenientes de diferentes ámbitos del espectáculo. Wanda Nara estará al frente de la conducción una vez más y el programa tendrá 24 famosos frente a las hornallas.

Hasta el momento, entre las figuras que tendrían asegurada su participación se encuentran L-Gante, Luck Ra, Lizy Tagliani, China Ansa, Julieta Poggio, Grego Rosselló, Edith Hermida, Karina Mazzocco y Pablo Giralt.

Así anunció Karina Mazzocco que estará en MasterChef Celebrity (Fuente: Instagram/@karinamazzocco)

Aunque ya existe un grupo de participantes que tendría encaminada su llegada al ciclo de cocina, todavía quedan numerosos lugares por definir hasta completar los 24 integrantes del reality. Entre las personalidades que figurarían en el borrador de la producción aparece Dalma Maradona, cuyo desembarco representaría una incorporación fuerte para el programa.

En cuanto al trabajo de Mazzocco en el programa culinario, la conductora fue la primera en darlo a conocer mediante sus redes sociales con una foto y un escueto mensaje: “¡Luz, cámara, a cocinar!”.